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«Решение далось нелегко»: КХЛ досрочно завершила сезон

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решило досрочно завершить сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Данные меры были приняты ради безопасности здоровья спортсменов, болельщиков и сотрудников клубов.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Как информирует официальный лиги, на столь радикальные меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

«Решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении поединков КХЛ. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле.

Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным», — отмечается в заявлении.

Также в тексте указывается на то, что несколько клубов (речь идет о «Барысе» и «Йокерите» — «Газета.Ru») отказались от дальнейшего участия в плей-офф. Из-за это могли бы возникнуть сложности с возвращением легионеров на территорию России.

«Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — аргументирует свою позицию КХЛ.

Помимо этого, в заявление присутствует объяснение, почему сезон нельзя было приостановить на неопределенный срок:

«Продолжение чемпионата летом крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки отпусков и предсезонки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество матчей. Тем более, 18 клубов уже завершили участие в чемпионате и начали готовиться к сезону-2020/2021».

Стоит отметить, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Тогда же будет определен состав участников чемпионата-2020/2021, после чего начнется подготовка календаря.

Громкую новость уже прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов. Он отметил, что решение досрочно завершить сезон далось руководству нелегко.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон-2019/2020. Конечно, это решение далось нам нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье спортсменов и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, поклонников хоккея. Никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

Решение вопроса нельзя было откладывать: участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Теперь мы должны постараться, чтобы ситуация никак не повлияла на следующий сезон… Чтобы он начался в привычные для команд и фанатов сроки, а его календарь был ритмичным и сбалансированным», — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова, призвавшего болельщиков позаботиться о себе и своих близких.

Помимо этого, о решении руководства КХЛ высказался и наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов.

«Мы в этой ситуации ничего не могли сделать. Сказали бы играть, мы бы играли; сказали не играть, значит не будем играть. Считаю, что все хотели доиграть сезон, но случился форс-мажор. Со спортивной точки зрения, конечно, небольшое сожаление есть: мы провели тяжелую серию со «Спартаком», и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что эпидемия немного утихнет.

Сегодня потренировались, завтра еще собираемся. Если чемпионат останавливается, то, наверное, команду тоже распустим. Продолжение работы в новом сезоне? Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Надо бы этот контракт доработать», — цитирует специалиста ТАСС.

* * *
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 25 марта, вирусом заразилось более 428 тыс. человек, из которых 109 тыс. уже выздоровело, а 19 тыс. умерло.

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