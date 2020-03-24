«Очень сильная боль»: легенда «Милана» мучается от коронавируса

Коронавирус поразил уже около 50 известных атлетов, однако на самом деле цифры, скорее всего, должны быть больше — просто многие клубы не желают разглашать имена зараженных и их количество.

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Например, во всем хоккее пока официально говорится лишь о двух инфицированных игроках, — и оба входят в состав команды НХЛ «Оттава Сенаторз». Но, учитывая, что они близко контактировали с одноклубниками и соперниками во время матчей, очевидно, что во всей лиге должно быть гораздо больше подхвативших COVID-19.

В футболе информацию о зараженных разглашают чуть более охотно. Например, итальянская «Сампдория» смело заявила о семи инфицированных игроках. Правда, чешский полузащитник команды Якуб Янкто в интервью Sport.cz проговорился, что в клубе уже 15 зараженных.

Но и без этого признания очевидно, что Италия в данный момент лидирует по темпам распространения COVID-19 — как среди обычного населения, так и среди спортсменов.

Самыми известными личностями в итальянском футболе, подхватившими коронавирус, в настоящее время являются нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и технический директор «Милана» и легенда этого клуба Паоло Мальдини.

Истории болезни у них кардинально разные: Дибала не ощутил никаких симптомов и, если бы не положительный тест, никогда бы не догадался, что в его организме побывал COVID-19, а вот Мальдини пережил настоящие мучения с болью в груди и до сих пор не восстановился полностью.

Это может объясняться разницей в возрасте — вирус особенно тяжело влияет на более пожилых людей, а Мальдини уже 51.

Что касается 26-летнего Дибалы, то он посвятил коронавирусу ровно один пост в соцсетях, который выглядел максимально позитивно:

«Всем привет! Хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста на COVID-19. Выяснилось, что и моя девушка Ориана, и я заражены коронавирусом. К счастью, у нас обоих отличное самочувствие. Спасибо всем за сообщения поддержки. Желаем вам здоровья».

Мальдини же дал огромное интервью Corriere dello Sport о тяжелом восстановлении от болезни. О заражении легенды официально объявили 21 марта, а сейчас он сообщил, что надеется поправиться через неделю.

«К счастью, худшее уже осталось позади — у меня есть лишь сухой кашель. Однако я до сих пор не ощущаю вкусов и запахов — надеюсь, скоро они вернутся. В целом коронавирус похож на грипп, только проходит тяжелее.

Я ведь идеально знаю свое тело, как бывший спортсмен, и могу заверить, что с таким никогда не сталкивался: очень сильная боль, давление в груди... Это новый вирус. Организм борется с врагом, которого не знает.

Разумеется, вначале я переживал. У одного моего приятеля начались проблемы с дыханием из-за коронавируса, он попал в больницу, не спит, у него кошмары… Мне же стало легче, и я нахожусь с семьей», — рассказал Мальдини.

Также многолетний капитан «Милана» поведал, что коронавирус перенесла вся его семья, а легче всех справился 18-летний сын Даниэль, однако и он не избежал «жара и боли».

Миф о том, что молодые люди никак не могут пострадать от коронавируса, развеял и олимпийский чемпион Игр в Лондоне 2012 года — пловец из ЮАР Кэмерон ван дер Бург. Он все еще проходит лечение от коронавируса и подробно описал свое самочувствие в Twitter.

«Я борюсь с COVID-19 уже полмесяца. На данный момент могу сказать, что это самый ужасный вирус, который мне когда-либо приходилось переносить, несмотря на то что я вполне здоровый человек с сильными легкими (спортсмен, не курю), веду правильный образ жизни и все еще молод (Кэмерону — 31. — «Газета.Ru»).

Хотя наиболее тяжелые симптомы (например, сильный жар) сейчас уже смягчились, я все еще борюсь с серьезным упадком сил и кашлем, который не могу остановить. Любая физическая активность, вроде прогулки пешком, оставляет меня изможденным на целые часы.

Я утратил свою физическую форму. Атлеты, которые заразятся COVID-19, потеряют привычные кондиции в течение последнего тренировочного цикла. Инфекция, подхваченная незадолго до соревнований, хуже всего».

Также олимпийский чемпион отметил, что если бы Олимпийские игры в Токио — 2020 были проведены в срок, то перенесшие вирус атлеты оказались бы в весьма незавидном положении, так как им пришлось бы форсировать восстановление.