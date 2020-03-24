Коронавирус нипочем: UFC нашел место для боя Хабиба

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, поставленный под угрозу из-за пандемии коронавируса, вероятнее всего, удастся спасти. По крайней мере, в этом заверил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Он не назвал конкретное место проведения ивента, но уточнил, что он совершенно точно состоится без зрителей. Пока что неясно и то, удалось ли лиге перенести турнир из-за пределов Соединенных Штатов.
«Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие
Поверьте мне, Хабиб каждый день пишет мне «Send location». У меня есть место. Готово на 99,9%. 19 апреля бой состоится. Пройдут все поединки турнира. Уверен, проблемы будут. Они всегда возникают с турнирами в обычных условиях, а в текущей ситуации их будет больше. Но мы все равно найдем способ провести эти бои», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Позднее глава организации подтвердил свое заявление и в социальных сетях, намекнув, что UFC существенно продвинулся в поиске альтернативной арены.
«Я тоже волновался за этот бой... но я сделаю это», — написал Уайт в Instagram, прикрепив шутливое фото, на котором Хабиб и Фергюсон представлены в образе пожилых людей.
Ранее в UFC также сообщили, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном несмотря ни на что состоится в соответствии с намеченным графиком. Изначально ивент должен был принять Бруклин, однако из-за ограничений на массовые спортивные мероприятий, обусловленных риском распространения коронавируса, в Нью-Йорке он не пройдет. Вторым вариантом был Лас-Вегас, однако в Неваде, как и на территории большинства штатов, также действует жесткий карантин, а некоторые правила не позволяют провести бой даже в закрытом режиме. Был вариант увезти поединок в индейскую резервацию в Оклахоме, но и он не сработал.
В конечном итоге Уайту пришлось объявить, что бой с высокой долей вероятности придется увозить из США, где объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.
Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в качества выхода из ситуации предложил перенести ивент в Дубай. Проблемой остаются закрытые границы ОАЭ для иностранцев, однако этот запрет может быть снят, если угроза COVID-19 будет взята под контроль. На текущий момент в стране зафиксировано 198 случаев заражения при двух летальных исходов.
Как отметил Нурмагомедов-старший, команда его сына по-прежнему не имеет представления о том, где состоится бой. Но отсутствие болельщиков никак не должно помешать чемпиону.
«Пока вариантов нового места боя Хабиба с Фергюсоном нет, мы ждем. Если поединок все же пройдет при пустых трибунах, скажется ли это на Хабибе? А почему на нем это должно сказаться? Разве есть люди, у которых нервы крепче наших? Хоть под водой, хоть в космосе.
Для Хабиба очень важно провести этот бой. Уже семь лет Фергюсон не проигрывает. Мы чувствуем, что должны остановить его. Коронавирус пока не задел Дагестан, там нет ни одного случая», — цитирует Нурмагомедова-старшего «РБ-Спорт».
Что касается самого Хабиба, то его тренировочный лагерь, который проходил в Штатах, закончился. Некоторое время назад в Калифорнии вступил в силу указ о прекращении ведения любого бизнеса, связанного с общением людей, — то есть на территории штата закрылись бары, кинотеатры, казино и другие заведения. Под запрет попал и бойцовский зал American Kickboxing Academy (AKA) в Сан-Хосе, где подготовку вел Нурмагомедов. Команде россиянина удалось найти возможность тренироваться в зале при условие, что они там будут одни. Однако спустя несколько дней менеджер Хабиба Ризван Магомедов сообщил, что боец вернулся в Россию из-за коронавируса.
«Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал Нурмагомедов в Instagram.
Что касается предположений относительно места боя, то всерьез говорят лишь об одном — это Дубай. В Европе, как и в Штатах, это сделать невозможно из-за масштаба COVID-19 и введенных чрезвычайных мер противодействия. Относительно безопасными вариантами на карте распространения коронавируса выглядят лишь некоторые страны Персидского залива.