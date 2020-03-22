Встречался с Эльбой: Хэмилтон отказался от теста на COVID-19

Тестов мало

Начало сезона в «Формуле-1» отложено как минимум до мая, в связи с чем пилоты со всем остальным миром ушли на карантин из-за пандемии коронавируса. Это произошло после того, как скандально были отменены Гран-при Австралии (13-15 марта) и последующие три этапа. Чемпионат до последнего тянул с переносом заездов в Мельбурне, заставив спортсменов не только понапрасну прилететь в Австралию, но и долгой неопределенностью спровоцировав их на самовольный отъезд и снятие со стартов. Одним из недовольных был Хэмилтон.

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«Трамп закрывает границу Штатов с Европой, сезон НБА приостановлен, но Формула-1 продолжает. Думаю, это беспокоит местных людей. К них приехал довольно крупный «цирк». Определенно меня это беспокоит. Деньги все решают», — говорил тогда пилот «Мерседеса».

В конечном итоге выбора у «Ф-1» не оставалось: заболел один из сотрудников «Макларена», и всей команде пришлось сняться с этапа. В добровольную изоляцию позднее отправились и другие представители команд. Среди них был и Хэмилтон, который 4 марта встречался на мероприятии в Лондоне с актером Идрисом Эльбой и супругой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, у которых позднее было диагностировано заражение COVID-19. Жена политика почувствовала себя плохо именно после визита в Великобританию.

Тем не менее от теста на коронавирус сам 35-летний Хэмилтон предпочел отказаться, сославшись на отсутствие признаков болезни и то, что он уже отбыл обязательный двухнедельный карантин.

«Были спекуляции на тему моего здоровья после посещения мной мероприятия, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус. Знайте, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и тренируюсь два раза в день. У меня нет симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса», — написал гонщик в обращении, опубликованном в Twitter.

«Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов», — говорится в тексте письма шестикратного чемпиона мира.

Любопытно, что у Эльбы болезнь протекала бессимптомно, а об инфицировании он узнал после того, как по собственной инициативе сдал тест. Согласно выводам специалистов, при легкой форме COVID-19 люди могут болеть, сами того не подозревая, но при этом быть переносчиками вируса.

Однако определенный резон в словах Хэмилтона есть. Из-за эпидемии в некоторых странах мира уже зарегистрирован дефицит тестов на коронавируса. В частности, об этом не так давно говорил вице-президент США (26747 случаев заражения, 340 смертей) Майк Пенс. В Великобритании (5067 больных, 234 смерти), откуда гонщик родом, на такую проблему не жаловались, а правительство страны отказывается от радикальных мер безопасности.

Такое уже было

Настоящий скандал из-за нехватки тестов ранее развернулся в чемпионате Испании по футболу. Поскольку в стране активно растет количество жертв заболевания (25496 зараженных, 1381 летальный исход), президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил проверить на наличие коронавируса в организме всех футболистов трех испанских дивизионов. Эту идею жесткой критике подверг глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес. По его мнению, нет необходимости тестировать игроков без симптомов, когда у правительства и без того не хватает средств на анализы и медицинские маски с перчатками.

«Есть пациенты, чья жизнь в опасности. Все должны быть в равных условиях. И если есть серьезные симптомы, этот человек нуждается в проверке. Не футболист. Они и так изолированы. Такое решение незаконно, за это нужно наказывать.

Мы с этим совершенно не согласны, это непатриотично. Одно дело, если б было меньше больных. Но сейчас нужно сосредоточиться на нуждающихся», — объяснил Рубиалес.

«Он всякий раз открывает свой рот, чтобы атаковать Ла Лигу и клубы, используя ложь. Его слова о пандемии невежественны. Это дешевый популизм. Мы привыкли к этому. Мы должны работать, мы живем для этого. Время расставит все на свои места», — ответил Тебас.

Так или иначе, большинство клубов, среди которых «Сельта», «Вальядолид», «Эйбар» и «Осасуна», согласились именно с Рубиалесом, добровольно отказавшись от тестов. Эпидемия наблюдается в «Эспаньоле», где заразились шесть игроков, в числе которых китайский полузащитник У Лэй и уругвайский защитник Леандро Кабрера; в «Валенсии» — 35% заболели, все футболисты прошли тест на коронавирус; также один случай зарегистрирован в «Эльче».

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, страна ввела «самые жесткие меры карантина в Европе». Согласно прогнозам, количество жертв коронавируса в ближайшие дни будет увеличиваться. На текущий момент действует указ Министерства здравоохранения Испании, который обязывает тестировать только пациентов с тяжелыми респираторными симптомами.