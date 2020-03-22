Бойкот и потери: что будет с Олимпиадой в Токио

Эпидемия COVID-19 парализовала проведение спортивных мероприятий по всему миру, а отмене и переносу подверглись ведущие турниры, включая чемпионат Европы по футболу, который теперь пройдет не ранее лета следующего года. Последним бастионом остается Международный олимпийский комитет (МОК), по-прежнему отказывающийся исключать из расписания XXXII летнюю Олимпиаду в Токио (24 июля — 9 августа). Ключевые тезисы организации и Японии основаны на том, что до старта соревнований остается еще четыре месяца, поэтому говорить об отмене преждевременно. Однако, судя по всему, это неминуемо.

«Нас попросили спрогнозировать развитие событий при варианте с переносом игр. Мы разработали несколько альтернативных сценариев, которые различаются в зависимости от срока, на который могут перенести Игры», — приводит слова неназванного представителя в стане организаторов Reuters.

Реклама

Дело в том, что позиция оргкомитета отличается от мнения правительства Японии, заявляющего, что страна сможет провести «безопасные» Игры в соответствии с графиком. Премьер-министр Синдзо Абэ якобы рассчитывает, что во время Олимпиады в стране произойдет бум туризма и потребительских расходов, в связи с чем и отстаивает турнир, на подготовку которого уже потрачено $12,6 млрд (независимые неофициальные источники пишут, что реальная сумма превысила $25 млрд).

И, как прогнозируется, в случае отмены соревнований потеря только спонсорских доходов составит как минимум $3 млрд. К примеру, вещательная американская компания NBC уже продала рекламу в олимпийский эфир на $970 млн. Много юридических особенностей и последствий по части олимпийских объектов — деревни спортсменов и стадионов. Иначе говоря, отсрочка Олимпиады станет большим ударом по экономике страны.

«Нельзя просто взять и отменить Олимпийские игры, будто бы это футбольный матч, запланированный на выходные. Перенос — очень сложный процесс, к нему нужно подходить с вескими основаниями. Отмена Олимпийских игр разрушит мечты 11 тысяч спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена явно не станет справедливым решением в данной ситуации», — заявил глава МОК Томас Бах в интервью SWR.

Информатор в свою очередь уточняет, что, несмотря на желание Японии, организаторам были предложены три варианта развития событий со сметами расходов: перенос Игр на 45 дней, год или же два года.

В Японии, согласно официальной статистике, выявлено 1055 случаев заражения коронавирусом. 35 пациентов скончались, выздоровели 232 человека.

К текущему моменту все мероприятия, связанные с организацией турнира, остаются в силе. Токио успешно провел торжественную церемонию встречи олимпийского огня из Греции и ведет подготовку к его эстафете, которая должна стартовать неподалеку от Фукусимы. Титульными спонсорами мероприятия выступят крупнейшие компании мира, в том числе из-за чего его отмена и не рассматривалась — это новые потери.

Тем не менее все больше стран, включая США, публично выступают за перенос Игр и выражают недовольство сложившейся неопределенностью. А Великобритания пригрозила бойкотом, заявив, что ни при каких обстоятельствах не станет рисковать здоровьем атлетов. Этому примеру последовали многие спортсмены лично.

«Даже если мы сможем сдержать вспышку коронавируса, эти летние Олимпийские игры не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов», — приводит слова министра финансов Японии Таро Асо журналист CNN Уилл Рипли в Twitter.

Важно и то, что окончательное решение по вопросу переноса Игр должны принимать МОК, Токио и Олимпийский комитет Японии, которые подписали контракт о проведении турнира. Но у трех организаций остается разное видение ситуации. Свои рекомендации также должна дать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая следит за масштабами распространения коронавируса. Что касается ориентировочных сроков, когда должно последовать решение, то президент World Athletics Себастьян Коу, как и большинство других функционеров, считает, что это может произойти уже в ближайшие дни. В крайнем случае, не позднее конца апреля.

Вспышка нового типа коронавируса, получившего название COVID-19, впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане, провинция Хубэй. На настоящий момент болезнь распространилась по всем континентам, кроме Антарктиды. По всему миру зарегистрировано более 308 тыс. случаев инфицирования, скончались более 13 тыс. пациентов, вылечились — почти 96 тыс. человек.