Карантин продлен: какие матчи АПЛ мы не увидим до 30 апреля

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Победа в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) могла сделать подопечных Юргена Клоппа чемпионами. Для этого нужно было не допустить осечки в матчах с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас», в то время как «горожанам» нужно было выиграть у «Арсенала», «Бернли» и «Челси».

Игра между лидерами турнирной таблицы собрала бы не только любителей АПЛ, но и просто фанатов красивого футбола со всего мира. Победить в чемпионате впервые за 30 лет и сделать это на поле главного конкурента в турнире — чем не идеальное завершение сезона для «мерсисайдцев»?

Для фанатов же «Сити» поражение не стало бы разочарованием. Кажется, что команда смирилась со вторым местом в чемпионате. По сути, никаких задач на остаток сезона команда Гвардиолы не имеет.

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Если бы «МС» неожиданно выиграл у «красных», то интрига пожила бы неделю-другую, да и исчезла. Отрыв слишком велик, и в такую сказку верится с трудом.

«Арсенал» — «Лестер»

После 29-ти туров «Лестер» уверенно идет на третьем месте. Команда обосновалась в зоне Лиги чемпионов с запасом в 8 очков. Календарь «лис» до игры с «канонирами» сложным не назвать. Встречи с «Брайтоном», «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» должны были бы принести не меньше семи очков команде Брендана Роджерса.

«Арсенал» в данный момент располагается на девятом месте. Несмотря на вылет из Лиги Европы, в АПЛ команда проигрывала последний раз 29 декабря. Перед игрой с «Лестером» в расписании «канониров» матчи с «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Саутгемптоном», «Норвичем» и «Вулверхэмптоном». При этом подопечные Микеля Артеты отстают от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

Если предположить, что «канониры» продолжат набирать очки, а их конкуренты начнут допускать осечки, то игра с «Лестером» могла бы стать не только украшением тура, но и схваткой за путевку в главный клубный турнир континента.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

В рамках 35-го тура АПЛ должно было пройти дерби Северного Лондона, которое вызывает интерес далеко за пределами Туманного Альбиона. За всю историю команды провели между собой 199 матчей. В 82-х из них победу одержали «канониры», и 64 раза успех праздновали «шпоры».

В текущем сезоне подопечные Жозе Моуринью опережают своих соперников на одно очко в турнирной таблице, но «Арсенал» имеет игру в запасе. Встреча в первом круге не выявила победителя: команды сыграли вничью 2:2. Несмотря на то что «Тоттенхэм» вел 2:0 по ходу игры, «канониры» смогли отыграться. Примечательно, что у обеих команд наставниками были другие специалисты: «Арсенал» тренировал Унаи Эмери, а их соперников возглавлял Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» сейчас испытывает спад. В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб без шансов уступил немецкому «РБ Лейпциг». В чемпионате «шпоры» в последний раз выигрывали 16 февраля, одолев «Астон Виллу», затем проиграли «Челси» и «Вулверхэмптону» и разошлись миром с «Бернли».

С большой долей вероятности можно предположить, что перед очным поединком «шпоры» будут уступать своим соперникам по очкам в турнирной таблице. Для Моуринью игра с «Арсеналом» могла бы стать последним шансом, чтобы сохранить место в клубе. За победу в дерби руководство и болельщики прощают многое.

«Арсенал», в свою очередь, будет мотивирован не только принципиальностью поединка, но и возможностью побороться за выход в Лигу чемпионов. После игры с «Тоттенхэмом» в расписании останутся матчи с «Ливерпулем», «Астон Виллой» и «Уотфордом».

У болельщиков «канониров» есть надежда, что «красные» досрочно оформят чемпионство и к тому времени потеряют игровую мотивацию, а «шершни» и бирмингемцы — команды явно ниже классом. Это значит, что «шпоры» — последний серьезный соперник «Арсенала» в конце сезона. Если выиграть в дерби, то шансы на успешное завершение турнира увеличатся в разы.