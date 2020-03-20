«Реально обиделся на Норвегию»: признания Большунова у Урганта

11 марта Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира: мужская сборная Норвегии в полном составе отказалась ехать в США и Канаду на последние два этапа и соответственно лишилась шансов опередить российского лыжника по количеству очков. В итоге Большунов набрал 2221 балл, на 495 очков опередив ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, стал первым российским лыжником — чемпионом Кубка мира за всю новейшую историю страны, а также установил рекорды по количеству побед в сезоне (9) и в карьере (17). И это при том, что Александру только 23 года.

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Последние два североамериканских этапа КМ были в конечном счете вовсе отменены. По той же причине, по которой норвежцы в них отказались участвовать, — угроза распространения коронавируса COVID-19.

Вернувшись в Россию, Большунов сразу стал объектом внимания со стороны отечественных СМИ. Так, лыжник был приглашен на телешоу «Вечерний Ургант». В беседе с его ведущим — Иваном Ургантом — Александр признался, что был расстроен отказом норвежских коллег приезжать за океан. Снявшись с заключительных этапов, сборная Норвегии обидела россиянина. По крайней мере, в этом признался сам Большунов.

«Даже если бы последние два этапа Кубка мира не отменили, а норвежцы приехали, то я бы все равно стал чемпионом. У меня было преимущество порядка 500 очков. Чтобы догнать меня, моему ближайшему оппоненту (имеется в виду Клебо — прим. «Газеты.Ru») нужно было выигрывать все гонки. При этом мне самому пришлось бы их пропустить. Узнал о своей победе, когда был в Канаде. У меня была вторая тренировка в зале, подошел тренер, сказал: «Санек, ну что, поздравляю». А я: »«Как поздравляете? Как бы еще есть гонки, будем бороться». А он говорит: «Норвежская команда не летит из-за коронавируса».

Первые мои эмоции… Я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, мои главные конкуренты, они просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться»,

— сказал Большунов.

Расстроила Александра новость об отмене последних двух этапов КМ в связи с пандемией коронавируса и тем, что россиянину так и не вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

«Кубок по идее находится в Канаде – в Кэнморе, куда мы даже не долетели. Он там остался», — признался 23-летний лыжник.

К слову, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) пообещала провести официальную церемонию награждения победителей и призеров.

«Несмотря на сокращенный сезон, большинство соревнований в мире все-таки состоялось. Обладателей Кубка мира обязательно поздравят, а для тех, кто не сможет по каким-то причинам получить награду, мы подготовим специальные церемонии и соответствующие возможности для награждения» — говорил глава FIS Джанфранко Каспер.

Впрочем, без трофея российский лыжник все равно не остался. Его отец (и по совместительству первый тренер) Александр Большунов-старший сделал своему сыну нечто похожее на Большой хрустальный глобус — но только из дерева.

«Это не совсем точная копия, оригинала-то у нас нет. В прошлом году у меня был Малый хрустальный глобус – и вот примерно по нему мы и сделали. Я утром проснулся, смотрю – отца дома нет, станок работает. Думаю: надо пойти посмотреть, чем он занимается. Прихожу и вижу, что очертания уже есть, понимаю, что это Кубок. Вот вместе мы его и доделали», — рассказал Большунов.

После этого Иван Ургант продемонстрировал две фотографии с изображением Александра. Обе — с тренировок. На первой российский лыжник едет по снежной трассе, которая проложена на территории его сада. Правда, внимание приковано к тому, что время года — лето. Большунов признался, что снег подготовил также его отец.

«Снег натуральный. Каждый год отец заготавливает. Где-то в 2012 году появилась идея заготовить снег. Мешков 10-15 мы заготовили, спрятали в опилки. Если все хорошо сделать, то снег в опилках не тает. Это был первый опыт, а сейчас отец сделал хранилище. Даже в этом году, когда не было снега, он все-таки съездил за ним. Когда два сантиметра переметает, он за канавой где-то насобирал и так же подготовил все, упаковал», — заявил лыжник.

Ургант в ответ на это выразил сожаление, что Александра Большунова-старшего нет в студии, «потому что такому человеку – даже во время коронавируса – можно пожать руку».

На второй же фотографии изображено, как Большунов-младший также в летний период едет на лыжероллерах по асфальтированной трассе, но при этом перед ним едет автомобиль с открытым багажников, а в нем — зеркало. Как пояснил Александр, такой способ помогает ему работать над техникой прямо во время тренировки, не дожидаясь советов от своего наставника.

«Например, в сборной Норвегии, в Италии и у остальных команд есть большой тредбан – беговая дорожка, только в 5-10 раз больше – и можешь это делать даже здесь, в студии. В Сочи такая площадка тоже есть. Но говорят, что там проблема в том, что когда ты бежишь, потеешь, то роллеры просто проскальзывают. Поэтому моя идея была такая, чтобы все-таки делать и использовать на тренировках, и вот что получилось. Можно сказать, что это я придумал, и отец это уже все сделал», — подчеркнул Большунов.

После этого российский лыжник принял участие в игре-викторине «60 секунд», суть которой заключается в том, чтобы за минуту успеть ответить на наибольшее количество вопросов. Соперника Большунов выбирал сам. Правда, из-за пандемии коронавируса съемки шоу проходили без зрителей, только со специальной массовкой и Владимиром Шахриным. Лидер российской рок-группы «Чайф» также был участником выпуска «Вечернего Урганта», он же сыграл с Большуновым в викторину. Лыжнику были заданы вопросы из мира отечественной рок-музыки, Шахрину — про лыжи соответственно.

Ургант: Как на латыни называется группа «Наутилус Помпилиус»?

Большунов: Nautilus Pompilius.

У.: Верно. Что делает рок-музыкант в кожаных штанах на сцене?

Б.: Играет рок.

У.: Неправильно. Потеет. Название американской рок-группы, которое следует избегать во время эпидемии коронавируса?

Б.: Пас.

У.: Неправильно. Kiss. Бывает и социалистического труда, и музыкант в рок-группе. Кто кто?

Б.: Музыкант.

У.: Неправильно. Ударник. У кого длиннее гитара:бас-гитариста или соло-гитариста?

Б.: Соло.

У.: Неправильно. Что объединяет Александра Градского и Слэша из группы Guns N' Roses?

Б.: Музыка.

У.: Неправильно. Природная сексуальность. По какой причине был закрыт Сочинский рок-клуб?

Б.: По причине коронавируса.

У.: Нет. Не набралось участников – по причине коронавируса. В какой рок-группе поет Валерий Кипелов?

Б.: В известной!

У.: Правильно. В группе «Кипелов».

Владимир Шахрин же признался, что у него есть собственная пара лыж, но катается ли он на них — не рассказал.

Ургант: Продолжите строчку песни: «Лыжню! Уступите парню лыжню…»

Шахрин: …уступите парню.

У.: Неправильно. «Скорей». Что еще можно смазывать лыжной мазью, кроме лыж?

Ш.: …

У.: Неправильно. Все что угодно. Классический, коньковый, задний. Что лишнее в этом списке?

Ш.: Задний.

У.: Неправильно. Ответ — коньковый. Речь шла о мостах. Советская лыжница с самой аппетитной фамилией?

Ш.: Зайцева.

У.: Неправильно. Раиса Сметанина. Как называется картина Бориса Кустодиева, где изображены лыжники?

Ш.: «Лыжники».

У.: Правильно. Кто выиграл классический марафон на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам?

Ш.: Александр Большунов.

У.: Абсолютно верно. Назовите трех любых норвежских лыжников.

Ш.: …

У.: Неправильно. (запинаясь) Петтер Нортуг, Симен Хегстад Крюгер и Хёнассес Клёбо (правильно Йоханнес Клебо).

Ш.: Сам-то понял, что сказал?