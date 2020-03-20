Дыра в бюджете: когда в Англии начнут играть в футбол

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала обновленную информацию относительно сроков возобновления текущего розыгрыша чемпионата. На официальном сайте говорится, что приостановка сезона, связанная с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, продлена как минимум до 30 апреля. Изначально лига рассчитывала, что первенство удастся возобновить 4 апреля, но эти сроки, как и предполагалось, корректируются по мере возрастания угрозы распространения коронавируса.

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«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство решило продлить сроки сезона-2019/20. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее чем 30 апреля», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом, доигровка как оставшихся матчей Премьер-лиги (которых, к слову, 92), так и встреч остальных футбольных лиг Туманного Альбиона, среди которых и первенства женских команд, стартует не ранее мая.

Напомним, что в настоящее время чемпионат Англии и большинство других топ-лиг Европы — испанская Ла Лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1 — приостановлены в связи с риском распространения COVID-19. Во всех чемпионатах сезон изначально поставлен на паузу до 3-4 апреля или на неопределенный срок. Ожидается, что наряду с АПЛ в ближайшее время объявят о продлении карантина и другие первенства. По словам министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, чемпионат Италии может быть возобновлен в начале мая. Однако из-за растущего количества случаев инфицирования в странах Западной Европы, как предполагают СМИ, доигровка сезонов в Италии и Испании (общее число заражений — почти 60 тыс.) рискует быть перенесена на середину лета.

В Великобритании на текущий момент зарегистрировано 3,3 тыс. больных коронавирусом, 144 человек скончались. Тем не менее правительство Соединенного Королевства, в отличие от соседей по континенту, от радикальных мер безопасности по-прежнему отказывается.

Пандемия поставила чемпионаты перед важным вопросом — что делать, если сезон так и не удастся возобновить? Число заразившихся в мире растет, вакцина пока не создана. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во многом по инициативе топ-лиг и клубов согласился перенести чемпионат Европы на лето 2021 года, чтобы сезон мог быть доигран. Очевидно, что сейчас это остается приоритетной задачей для европейского футбола, учитывая возможные юридические проблемы и финансовые потери, которые эксперты одной из ведущих аудиторских компаний в мире KPMG оценили в €4 млрд.

Выдвигалось предположение, что в случае невозможности продолжить сезон чемпионами могут быть признаны действующие лидеры лиг. В их числе — «Ливерпуль», который за девять туров до конца опережает ближайшего преследователя на 25 очков и фактически гарантировал себе титул. Однако, исходя из принципа спортивной борьбы, президент УЕФА Александер Чеферин полностью исключил такой вариант.

«Я видел и слышал фейковые новости о том, что мы посоветуем лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители — это команды, занимающие первые места в данный момент. Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали чего-то такого какой-либо ассоциации или лиге»,

— заявил функционер на саммите по проблеме коронавируса.

Причина того, что лиги так отчаянно стремятся доиграть сезон, несмотря на коронавирус, полностью завязана на экономике. Например, президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что потенциальные убытки чемпионата могут достигнуть €700 млн. В Англии только потери от телетрансляций оценивают в €800 млн. Важно и то, что многим клубам в низших дивизионах приходится проводить массовые сокращения из-за финансовой несостоятельности, к которой привело отсутствие возможности проводить матчи. На это не так давно пожаловался играющий в Национальной лиге (пятый по значимости дивизион Англии) «Барнет», вынужденный уволить 60 сотрудников.

То же самое касается и топ-клубов, которые имеют все основания сократить рабочие места на время карантина из-за их убыточности. Тем не менее и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль» своими примерами призывают к обратному.

Так, манкунианцы защитят работников «Олд Траффорд» от финансовых потерь, продолжив платить им зарплату в полном объеме, даже если сезон так и не будет возобновлен. Как уточняется на официальном сайте «МЮ», речь идет о специалистах, обеспечивающих обслуживание стадиона и проведение игр как во время домашних матчей (их осталось четыре в сезоне-2019/20), так и в остальные дни. По данным «Би-би-си», это более трех тысяч сотрудников. В переводе на цифры, «красные дьяволы» в общей сложности выплатят им около £1 млн.

Не пострадает материально и персонал «Энфилда». Работники арены, задействованные в играх мерсисайдцев, из-за паузы пока не могут обслужить как минимум три перенесенных встречи «красных». За эти шесть недель «Ливерпуль», как информирует Liverpool Echo, заплатит своим сотрудникам не менее £750 тыс. Продолжат получать зарплату они и при худшем развитие событий — если сезон не возобновится. Клубу это обойдется в £200-250 тыс. за одну игру.

Пошло навстречу своим подопечным также руководство Английской футбольной лиги (EFL), под эгидой которой находятся клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 — в сумме 72 команды. Организация готова выделить им порядка £50 млн, чтобы помочь оставаться финансово стабильными во время пандемии. Сумма включает в себя досрочное погашение премий, а оставшаяся часть представлена в вице беспроцентной кредитной линии. Отмечается, что деньги будут распределены согласно уставу EFL: предполагается, что Чемпионшип получит наибольшую сумму и привилегии по кредиту.