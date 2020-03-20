«Кашлял кровью»: легкоатлет рассказал о симптомах COVID-19

После вспышки коронавируса в Китае в декабре прошлого года COVID-19 стремительно передислоцировался в Европу, где сейчас от эпидемии, несмотря на радикальные меры безопасности, больше всего страдает западная часть континента — Италия, Испания, Германия, Франция и другие страны. На текущий момент только в Италии зафиксировано уже более 41 тыс. случаев инфицирования, а по количеству летальных исходов страна обогнала Китай — на Апеннинах в результате заболевания скончались 3,4 тыс. пациентов.

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Не обошла пандемия и спортивный мир Италии. О первых зараженных стало известно в конце февраля — ими оказались трое игроков футбольного клуба «Пьянзе», выступающего в Серии C, третьем по значимости дивизионе страны. Позднее вирус обнаружили у двоих игроков туринского «Ювентуса» — защитника Даниэле Ругани (соседа Криштиану Роналду по раздевалке) и хавбека Блеза Матюиди. Но наибольшее количество инфицированных оказалось в «Сампдории», где зафиксированы уже 15 случаев.

Сейчас в Италии отменены все спортивные и развлекательные мероприятия, а также действует жесткий карантин.

Одним из итальянцев, подхватившим COVID-19, стал легкоатлет Эдоардо Меллони. У него, в отличие от большинства зараженных спортсменов, у которых болезнь протекает бессимптомно, все прошло тяжело. Атлет рассказал об обстоятельствах своей госпитализации и первых признаках заболевания, признавшись, что не полностью соблюдал карантин, а заражение, по его предположениям, произошло в метрополитене.

«Я изолировал себя задолго до того, как карантин стал обязательным для некоторых регионов. Работал дома и рано утром отправлялся тренироваться в Parco Nord (большой парк на территории Милана. — «Газета.Ru»). В один день мне пришлось отправиться на работу, а, чтобы вернуться, я сел в метро. Считаю, что был инфицирован там, поскольку признаки появились спустя три дня», — приводит слова бегуна AIPS Media.

По словам Меллони, симптомы коронавируса субъективны и у каждого человека проявляются по-разному, — у него они становились все более интенсивными. Среди самых необычных — влияние болезни на рецепторы обоняния и вкуса.

«Все началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля. Со временем сильный и сухой кашель стал беспрерывно длиться по пять-десять минут. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. Другим симптомом, который нельзя недооценивать, является полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха, они могут проявляться у людей, у которых нет других признаков заражения.

Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом», — объяснил спортсмен.

О потере вкуса и запаха как малоизвестных симптомах COVID-19 также рассказывал Хендрик Стрик из Института вирусологии в Бонне. Эксперт уточнил, что на них указали примерно две трети опрошенных. Согласно другим исследованиям, проведенным китайскими учеными, обычно у пациентов, зараженных коронавирусом, проявляются лишь незначительные признаки заболевания.

Несмотря на растущее количество больных на территории Старого Света, также существенно увеличились случаи выздоровления — в Италии их почти 4,5 тыс.

Меллони в своем интервью затронул и тему лечения, сообщив, что большинство больниц использует экспериментальную терапию, которая широко распространена в Ухане, где коронавирус впервые были обнаружен. Однако такой способ лечения предполагает и некоторые последствия.

«Это комбинация лекарств, используемых для лечения артрита и ВИЧ-инфицированных пациентов. Медикаменты — это гидроксихлорохин и лопинавир или ритонавир. Среди побочных эффектов, о которых они сообщают, — дизентерия, возникшая в первый день. Уже со второго дня чувствуешь себя гораздо лучше.

Сейчас я в порядке и не ощущаю никаких дополнительных воздействий на свое тело. К счастью, я вовремя попал в больницу и надеюсь, что уже в ближайшее время покину ее стены», — поделился атлет.

Согласно официальной статистике, по всему миру количество инфицированных коронавирусом на 20 марта возросло до 240 тыс., погибли уже более 9 тыс. пациентов, тогда как выздоровели — 85 тыс. К настоящему моменту COVID-19 заразились как минимум 112 людей, так или иначе связанных со спортом. Больше всего — итальянцев и испанцев. 4 человека скончались.