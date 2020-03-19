«Он хороший человек»: Емельяненко сравнил Кадырова с братом

Российский боец MMA Александр Емельяненко снова высказался о своем старшем брате Федоре Емельяненко. Он отметил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, с которым в последнее время часто общается атлет, сделал для него куда больше прославленного родственника.

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Напомним, что братья давно не общаются друг с другом. Так, Федор Емельяненко в одном из интервью даже признался, что «похоронил Александра», на что Емельяненко-младший призвал брата «закрыть рот».

«Кадыров мне во многом помогает, делает наставления. Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то да. Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — цитирует атлета «СЭ».

Также Александр подробнее рассказал о своих теплых отношениях с Кадыровым.

«Он сказал: «Какой я тебе Рамзан Ахматович? Рамзан меня называй, мы друзья». Я ему ответил: «Мне неудобно, первое время буду на публику говорить Рамзан Ахматович». Он сказал: «Не надо». А так мы с ним всегда на «ты». Он так убедил, чтобы все понимали, что у нас хорошие отношения… Вот только я не понимаю, почему людей, к которым мы отношения не имеем, жаба душит. Их буквально коробит, что у нас с Рамзаном дружеские отношения и все получается. Их почему-то изнутри это съедает! Нет бы порадоваться за соотечественника, а они, наоборот, места не находят.

Да-да, это я про говноедов. Но на них не обращаю внимания, просто бывает временами, что заходишь в Instagram — вжух — пролистнешь комментарии, а там столько нечисти! Сидят на просторах интернета, бьют себя в грудь и самоутверждаются»,

— отметил Емельяненко, добавив, что в Грозном он живет именно в резиденции Кадырова.

«Даже не помню, как первая встреча с Рамзаном произошла. У меня в его резиденции обычная комната. Нас кормят. Есть спортзал. Если не хватает спортзала, еду в «Колизей», где тренируются все остальные ребята. В общем, Рамзан живет на третьем этаже, я — на втором. Видимся с ним каждый день. У него свой распорядок дня, у меня — свой. Но зато часто пересекаемся в спортзале», — рассказал атлет.

Помимо этого, Емельяненко прокомментировал резонансный спарринг с Кадыровым. Александр сказал, что не собирается выкладывать видео тренировочной встречи, заметив, что «Рамзан может нокаутировать с одного удара».

Напомним, в последнее время Емельяненко готовился в столице Чеченской Республики к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти на московском турнире АСА 107 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса супербой был перенесен на июль.

Не обошел стороной известный спортсмен и личную жизнь. Александр опроверг информацию о том, что он воссоединился с бывшей супругой Полиной.

«Нет, я не помирился с ней. На Полине я давно поставил крест. Мы с ней разбежались давным-давно. Мы с ней ничего общего не имеем. У нее своя жизнь, у меня — своя. У каждого своя дорога. Зла я на нее не держу – как-никак у нас большое количество прожитых вместе лет.

Новая девушка? Она попросила пока не говорить о ней. Фотографий нет. Пока не стоит выкладывать. Но на бои поедет. Я ей сказал: пойдешь со мной? Она сказала, что пойдет. Вот на бою первым и встречай… Познакомились в Москве, давно. И встречаться начали давно», — признался Емельяненко.

Что же касается будущего спортсмена, то на горизонте маячит поединок против Сергея Харитонова. И Александра такое развитие событий устраивает – осталось лишь сойтись в цене:

«Харитонов — бздила. Нам предлагали обоим по 10 миллионов за бой. Пусть он не ездит вокруг да около, не рассказывает: «Да я готов!» Он уже один раз огреб, сейчас он в ужасной форме. Медленный, зажатый, бороться — не борется, бить — не бьет… Пусть ищут деньги! Если Харитонов за этот бой просит полмиллиона долларов — я попрошу в два раза больше».

* * *

За свою профессиональную карьеру Александр провел 37 поединков, выиграв 29 из них. Также он попробовал себя в боксе, одержав две победы в двух боях. Последний поединок спортсмен провел 29 ноября 2019 года: тогда Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.