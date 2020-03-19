Минус €4 млрд: как коронавирус ударит по футболу

Пандемия COVID-2019 грозит серьезными убытками футбольному сообществу. Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы, приостановившие сезон из-за угрозы распространения коронавируса, в общей сложности могут потерять €4,33 млрд, если чемпионаты не будут доиграны. В расчет брались потенциальные доходы от матчей, телевизионных трансляций и коммерческая прибыль.

Речь идет исключительно об Английской премьер-лиге (АПЛ), испанский Ла Лиге, немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и французской Лиги 1. На текущий момент чемпионаты поставлены на паузу до 3-4 апреля, однако эти сроки с большой долей вероятности будут корректироваться по мере возрастания угрозы коронавируса.

По оценкам аудиторов, в случае худшего варианта развития событий больше всего пострадает именно АПЛ. Там возможные потери только от трансляций варьируются в районе €800 млн, а общие — до €1,25 млрд. «Вещатели, имеющие коллективные сделки с лигам, захотят вернуть деньги, если сезон не завершен», — говорится в тексте исследования.

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Еще один фактор риска для Туманного Альбиона — наибольшее количество матчей, которые осталось сыграть до конца сезона (92). Как ранее писал The Sun, боссы АПЛ активно ищут возможности для продолжения турнира. Одним из вариантом, которые предлагают функционеры, — это доигровка сезона при пустых трибунах и на нейтральном поле. Например, в Мидлендсе, Бирмингем. Схема предполагает, что в один день на стадионе будет проведено несколько матчей, при этом командам придется выступать через каждые три дня. Болельщикам же будет строго воспрещен вход не только на стадион, но и на территорию арены. Преимущество схемы заключается и в том, что такая идея позволит существенно сократить количество полицейских и медицинского персонала, обслуживающих игры.

Остро стоит вопрос доигровки чемпионата и в низших британских дивизионах. Они также готовы закрыть трибуны и предоставить владельцам сезонных абонементов бесплатные онлайн-трансляции матчи. Daily Mail разобралась, что желание английских команд завершить сезон привязано именно к потере доходов, из-за которых некоторые клубы уже входят в состояние глубокого кризиса. К примеру, финансово несостоятельным оказался «Барнет», выступающий в Национальной лиге (пятый по значимости дивизион). «Пчелы» были вынуждены пойти на радикальные сокращения, уволив более 60 сотрудников, которые не были защищены контрактами.

На экстренные случаи, подобные COVID-2019, предусмотрены соответствующие страховки, которые должны компенсировать расходы клубов в период невозможности проводить матчи и функционировать в штатном режиме. Однако проблема в том, что в страховых полисах, которые приобретали команды, не прописан китайский коронавирус — на тот момент его просто не существовало. Из-за этого компании имеют законные основания не выполнять финансовые обязательства.

Тем не менее страховые издержки даже в случае их выплаты покрыли бы не более 50% расходов. Для клубов жизненно необходимы коммерческие и спонсорские деньги, составляющие большую часть дохода. Потому большинство команд и лиг проголосовали за перенос чемпионата Европы-2020 — им нужно доиграть свой сезон.

Что касается других лиг, то Испания, как говорится в отчете, может лишиться €600 млн от вещателей, а Италия — €450 млн. В Германии и Франции максимальные потери составляют до €400 млн и €200 млн соответственно. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взял на себя обязательство завершить клубные сезона к 30 июня (в Ла Лиге и Серии А, возможно, даже к июлю). При этом необходимо понимать, что все будет зависеть только от развития ситуации с коронавирусом.

Важно и то, что прогноз KPMG давался еще до решения о переносе Евро-2020. Если, как и обещают в УЕФА, сезон будет доигран летом, то потери могут быть не столь критичными.

Напомним, что вспышка нового штамма коронавируса впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане, провинция Хубэй. Позднее очагом распространения инфекции в Европе стала Италия. Общее количество заболевших превысило 217 тыс. человек, почти из которых 9 тыс. скончались, а 84 тыс. вылечились. К настоящему моменту инфицированы как минимум 108 людей, связанных со спортом. В большинстве стран мира массовые мероприятия, включая спортивные, отменены.