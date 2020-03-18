Успеть до июля: что будет с клубным футболом

Остановка сезона

Вопрос приостановки футбольного сезона был всего лишь вопросом времени. Ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 такова, что для профессионального спорта в данный момент просто не остается места.

Реклама

УЕФА заранее анонсировал видеоконференцию 17 марта, по итогам которой все ждали решений о переносе Евро-2020, остановке национальных чемпионатов и отмене матчей еврокубков.

Юбилейный чемпионат Европы, который должен пройти в 12 городах 12 разных стран, действительно перенесен ровно на год — ради этого ФИФА согласилась сдвинуть свой обновленный клубный чемпионат мира, масштабная премьера которого должна была состояться летом 2021 года в Китае.

По еврокубкам какого-то твердого и понятного решения Союз европейских футбольных ассоциаций не принял, однако, по информации Marca, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы должны пройти, как и было запланировано изначально, в польском Гданьске и турецком Стамбуле. Новыми датами будут 27 и 24 июня соответственно.

О формате оставшихся стадий плей-офф европейских клубных турниров пока не сообщается, но это связано с отсутствием ясности по поводу ситуации с пандемией. Тут возможны и полноценные двухматчевые противостояния, как проходит всегда, и сокращение полуфиналов до формата финала четырех, а то и четвертьфиналы уже придется играть в одну встречу.

УЕФА только обозначил, что матчи еврокубков могут во время доигровки сезона проводиться не только в середине недели, но и в выходные, а игры национальных чемпионатов для команд, не участвующих в ЛЧ и ЛЕ, можно будет назначать параллельно с международными матчами.

Кстати, национальные турниры централизованно УЕФА приостанавливать не стал, но в Старом Свете и так прекращены почти все первенства. Только в Турции проводят чемпионат, несмотря на стремительное распространение вируса, попавшего в страну только 11 марта, и зачатки бунта со стороны звездных легионеров (некогда выступавший за «Челси» Джон Оби Микел уже разорвал контракт с «Трабзонспором»), да белорусы начнут свой сезон 19 марта, причем даже не планируют вводить ограничения для зрителей на трибунах.

Когда закончится сезон

Один из главных вопросов касается игроков, у которых летом истекают контракты. Национальная хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и даже Континентальная хоккейная лига уже столкнулись с тем, что такие спортсмены успеют стать свободными агентами раньше, чем закончится по плану сезон.

Но у североамериканских лиг в коллективных соглашениях с профсоюзами игроков прописана возможность в случае форс-мажора продлить договоры с хоккеистами и баскетболистами на нужный для окончания розыгрыша срок в одностороннем порядке. Да и КХЛ вроде бы должна решить этот вопрос.

А вот футбольная Европа с этой проблемой столкнуться не должна. УЕФА четко обозначил, что текущий сезон должен быть доигран до 30 июня, дня, когда как раз заканчиваются соглашения тех игроков, у кого они действуют последний год.

Так что никаких юридических проблем в этом отношении не предвидится. Даже если футбола не будет до начала или середины мая (что вполне вероятно), за оставшееся до конца июня время все должны успеть доиграть.

А если коронавирус победит

Другой вопрос: что случится, если пандемия коронавируса так и не будет взята под контроль?

Очевидно, что в этом случае нынешний сезон не будет продолжен. Это значит, что розыгрыши еврокубков точно не будут завершены и не получат победителя, а вот с чемпионатами ситуация немного сложнее.

Незадолго до видеоконференции прошла информация, что УЕФА постановит зафиксировать положения в национальных чемпионатах в том виде, в каком они есть сейчас, если сезон будет отменен.

Правда, президент союза Александер Чеферин уже после конференции заверил, что все это «фейк-ньюс».

На деле УЕФА не берет на себя ответственность за принятие такого решение, ведь на «Ливерпуль» и «ПСЖ», в чьих чемпионствах нет сомнений, существуют расклады, как в Примере, Бундеслиге или Серии А, где на титул равноценно претендуют как минимум две команды.

В случае отмены концовки сезона каждая национальная федерация будет решать сама. Вполне возможно, что решения эти будут разными в разных странах: кто-то не отдаст титул никому, а кто-то зафиксирует чемпиона по текущему положению.

Участниками еврокубков в последнем случае станут почти наверняка везде те команды, которые находятся на соответствующих позициях в данный момент времени, хотя кое-где перед стартом следующего сезона возможен плей-офф (такое, например, любят в Нидерландах).

Интересен и итог борьбы за выживание, ведь помимо статуса команды элиты на кону еще и серьезные деньги. Вероятно, лиги пойдут по уже прорабатывающемуся в Италии варианту, когда в классе никто не понизится, но при этом из Серии Б в высшую лигу пройдут два лидера на данный момент.

В общем, пока в завершении футбольного сезона в Европе много неизвестного, но и ясности на самом деле тоже достаточно, а зависеть все будет по-прежнему от того, как человечество справится с пандемией.