онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Успеть до июля: что будет с клубным футболом

УЕФА сдвинул Евро на год, но не вынес решения по чемпионатам стран

17 марта УЕФА объявил, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год. Это сделано для того, чтобы в национальных европейских чемпионатах смогли закончиться клубные сезоны. Успеют ли национальные федерации провести их и что будет с истекающими летом контрактами игроков — «Газета.Ru» отвечает на главные актуальные вопросы.

Остановка сезона

Вопрос приостановки футбольного сезона был всего лишь вопросом времени. Ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 такова, что для профессионального спорта в данный момент просто не остается места.

УЕФА заранее анонсировал видеоконференцию 17 марта, по итогам которой все ждали решений о переносе Евро-2020, остановке национальных чемпионатов и отмене матчей еврокубков.

Юбилейный чемпионат Европы, который должен пройти в 12 городах 12 разных стран, действительно перенесен ровно на год — ради этого ФИФА согласилась сдвинуть свой обновленный клубный чемпионат мира, масштабная премьера которого должна была состояться летом 2021 года в Китае.

По еврокубкам какого-то твердого и понятного решения Союз европейских футбольных ассоциаций не принял, однако, по информации Marca, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы должны пройти, как и было запланировано изначально, в польском Гданьске и турецком Стамбуле. Новыми датами будут 27 и 24 июня соответственно.

О формате оставшихся стадий плей-офф европейских клубных турниров пока не сообщается, но это связано с отсутствием ясности по поводу ситуации с пандемией. Тут возможны и полноценные двухматчевые противостояния, как проходит всегда, и сокращение полуфиналов до формата финала четырех, а то и четвертьфиналы уже придется играть в одну встречу.

УЕФА только обозначил, что матчи еврокубков могут во время доигровки сезона проводиться не только в середине недели, но и в выходные, а игры национальных чемпионатов для команд, не участвующих в ЛЧ и ЛЕ, можно будет назначать параллельно с международными матчами.

Кстати, национальные турниры централизованно УЕФА приостанавливать не стал, но в Старом Свете и так прекращены почти все первенства. Только в Турции проводят чемпионат, несмотря на стремительное распространение вируса, попавшего в страну только 11 марта, и зачатки бунта со стороны звездных легионеров (некогда выступавший за «Челси» Джон Оби Микел уже разорвал контракт с «Трабзонспором»), да белорусы начнут свой сезон 19 марта, причем даже не планируют вводить ограничения для зрителей на трибунах.

Когда закончится сезон

Один из главных вопросов касается игроков, у которых летом истекают контракты. Национальная хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и даже Континентальная хоккейная лига уже столкнулись с тем, что такие спортсмены успеют стать свободными агентами раньше, чем закончится по плану сезон.

Но у североамериканских лиг в коллективных соглашениях с профсоюзами игроков прописана возможность в случае форс-мажора продлить договоры с хоккеистами и баскетболистами на нужный для окончания розыгрыша срок в одностороннем порядке. Да и КХЛ вроде бы должна решить этот вопрос.

А вот футбольная Европа с этой проблемой столкнуться не должна. УЕФА четко обозначил, что текущий сезон должен быть доигран до 30 июня, дня, когда как раз заканчиваются соглашения тех игроков, у кого они действуют последний год.

Так что никаких юридических проблем в этом отношении не предвидится. Даже если футбола не будет до начала или середины мая (что вполне вероятно), за оставшееся до конца июня время все должны успеть доиграть.

А если коронавирус победит

Другой вопрос: что случится, если пандемия коронавируса так и не будет взята под контроль?

Очевидно, что в этом случае нынешний сезон не будет продолжен. Это значит, что розыгрыши еврокубков точно не будут завершены и не получат победителя, а вот с чемпионатами ситуация немного сложнее.

Незадолго до видеоконференции прошла информация, что УЕФА постановит зафиксировать положения в национальных чемпионатах в том виде, в каком они есть сейчас, если сезон будет отменен.

Правда, президент союза Александер Чеферин уже после конференции заверил, что все это «фейк-ньюс».

На деле УЕФА не берет на себя ответственность за принятие такого решение, ведь на «Ливерпуль» и «ПСЖ», в чьих чемпионствах нет сомнений, существуют расклады, как в Примере, Бундеслиге или Серии А, где на титул равноценно претендуют как минимум две команды.

В случае отмены концовки сезона каждая национальная федерация будет решать сама. Вполне возможно, что решения эти будут разными в разных странах: кто-то не отдаст титул никому, а кто-то зафиксирует чемпиона по текущему положению.

Участниками еврокубков в последнем случае станут почти наверняка везде те команды, которые находятся на соответствующих позициях в данный момент времени, хотя кое-где перед стартом следующего сезона возможен плей-офф (такое, например, любят в Нидерландах).

Интересен и итог борьбы за выживание, ведь помимо статуса команды элиты на кону еще и серьезные деньги. Вероятно, лиги пойдут по уже прорабатывающемуся в Италии варианту, когда в классе никто не понизится, но при этом из Серии Б в высшую лигу пройдут два лидера на данный момент.

В общем, пока в завершении футбольного сезона в Европе много неизвестного, но и ясности на самом деле тоже достаточно, а зависеть все будет по-прежнему от того, как человечество справится с пандемией.