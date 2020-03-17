Как во времена Второй мировой: ЧМ по хоккею будет отменен

Пандемия коронавируса COVID-19 ожидаемо ударила по мировому хоккею. Из-за инфекции уже был приостановлен на неопределенный срок регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 17 марта паузу в сезоне до 10 апреля взяла Континентальная хоккейная лига (КХЛ), где вовсю шел розыгрыш плей-офф, а часть европейских первенств и вовсе объявили об отмене и досрочном завершении сезона.

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Больше всего вопросов возникало к руководству Международной федерации хоккея (ИИХФ), а именно — о судьбе чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. По последним данным портала SCMP, всего в Швейцарии зафиксировано 1680 случаев заражения коронавирусом, 14 человек от болезни скончались. В связи с пандемией в стране сейчас закрыты все публичные места, рестораны, школы и иные заведения.

Вопрос об отмене ЧМ-2020 уже формально решен. Это подчеркнул и вице-президент ИИХФ Калерво Куммола. До официального объявления осталось уточнить только некоторые юридические моменты.

«Мы еще ждем официального решения швейцарских властей, но ясно, что чемпионат мира точно не будет сыгран в мае. Сейчас ИИХФ и страховые компании решают деловые вопросы. Когда все будет определено, будет сделано официальное заявление. Здесь уже все понятно», — приводит слова Куммолы финское издание Iltalehti.

IIHF Vice President Kalervo Kummola told #Iltalehti: No IIHF World Championships in Switzerland in May. Official announcement comes later after negotiations between #IIHF, insurance company and Swiss authorities. https://t.co/NLB5kMwkv1 #IIHFWorlds — Pekka Jalonen (@PekkaJalonen) March 17, 2020

Для ИИХФ отмена мужского чемпионата мира — крайне тяжелое решение. Ранее федерация уже объявила о срыве женского ЧМ-2020, юниорских мировых первенств, а также международных соревнований в низших дивизионах. Во вторник же, 17 марта, были отменены мужские чемпионаты мира в первом дивизионе, по итогам которого должны были определиться два участника следующего главного мужского ЧМ-2021. Соревнования в группе А были запланированы с 27 апреля по 3 мая в Любляне, а турнир в группе B должен был пройти в те же сроки в польском Катовице. Однако по итогам прошедшего сегодня совещания руководство ИИХФ так и не пришло к единому мнению об отмене грядущего турнира. По крайней мере, так утверждает глава организации Рене Фазель

«К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира — 2020. Заинтересованные стороны открыто обсудили сложившуюся ситуацию с коронавирусом, затронувшую многие страны, представляющие команды-участницы турнира»,

— заявил президент международной федерации хоккея.

The IIHF Council decided to cancel the Division I tournaments in Slovenia and Poland end of April due to the current situation and discussed to situation for the #IIHFWorlds in May in Switzerland with teams and stakeholders. Read more below.



https://t.co/PvBPxfy2VL pic.twitter.com/p9UJvEhM0l — IIHF (@IIHFHockey) March 17, 2020

Однако очевидно, что ЧМ-2020 в итоге будет отменен. Это ожидаемо, особенно на фоне переноса футбольного чемпионата Европы на следующее лето. Официальное объявление этого решения Фазель откладывает уже месяц, но все равно к этому придет.

К слову, отмена чемпионата мира по хоккею станет историческим событием. Сам турнир проводится ежегодно только с 1930 года. До этого соревнования проходили исключительно в рамках программы Олимпийских игр (в 1920 на летней Олимпиаде, в 1924 и 1928 году — на зимней). Отменен чемпионат мир были лишь однажды — из-за Второй мировой войны, в период с 1940 по 1946 год. Исключением также стали 1980, 1984 и 1988 год: тогда мировые первенства также были заменены зимними Олимпийскими играми.

В этот май сборная России должна была сыграть в группе B с командами Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Однако подопечные Алексея Кудашова уже настраиваются на то, что в Цюрих лететь не придется.

Чуть ранее Федерация хоккея России сообщила, что заключительный этап Евротура — «Чешские игры» — перенесен из-за пандемии коронавируса на август.

«В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура — «Чешских хоккейных игр» — на первый международный брейк в августе 2020 года и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран», — говорится в заявлении.

Один из матчей этого этапа сборная России должна была провести в Ярославле и сыграть с командой Швеции. Он, конечно, тоже отменен. Равно как и игры Еврочелленджа в Мытищах и Сочи, запланированные на 9, 11, 23 и 25 апреля.

«16 марта Министерство спорта РФ ввело запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Также Правительством РФ принято решение — с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан на территорию РФ», — добавили в ФХР.