В «МЮ» новая звезда: кто стал последней надеждой Сульшера

16 марта хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком АПЛ в феврале. Португалец играет на Туманном Альбионе всего два месяца, но уже стал открытием и одним из ключевых игроков «красных дьяволов».

Всего за «Манчестер Юнайтед» 25-летний футболист провел девять матчей, забив три мяча и отдав четыре результативных передачи. Наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сравнил португальца со звездой клуба 90-х Полом Скоулзом.

«Если говорить о футбольных навыках, то португалец напоминает мне Скоулза. Он является лидером и победителем, всегда хочет выигрывать. Сделать работу на 99% — плохой результат для него», — заявил Сульшер.

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Первым профессиональным клубом для Фернандеша стала итальянская «Новара». На Апеннины он уехал в возрасте 18 лет. «Новара» в то время соревновалась в Серии Б. Футболист начал играть за молодежную команду, но в ноябре тренер Примаверы Джаккомо Гаттузо был назначен на пост наставника основной команды, взяв с собой Фернандеша.

Вскоре тренер покинул клуб, а новым алленаторе стал Андреа Альети. При нем португалец завоевал место в стартовом составе, став лидером клуба. Футболист помог своей команде занять пятое место в чемпионате, сыграв 22 матча и забив пять мячей.

Его талант заметили в главной лиге страны. Фернандеша позвал к себе «Удинезе». Команда, занявшая пятое место по итогам предыдущего сезона и квалифицировавшаяся в Лигу Европы, — предложение, от которого нельзя было отказываться. Дебютный матч футболист провел против миланского «Интера», а свой первый мяч полузащитник забил 7 декабря в игре против «Наполи». Всего в Удине хавбек выступал три сезона, но лидером команды так и не стал. После трех лет и десяти забитых в 86 матчах мячей он отправился в «Сампдорию», где провел один сезон.

Казалось, что футболист уперся в потолок. Его уровень — рядовой середняк без претензий на топ-клубы даже Серии А, которая в те времена переживала глубокий кризис.

В результате Фернандеш принял довольно неожиданное решение: отправился на родину, где ни разу не играл на профессиональном уровне, присоединившись к лиссабонскому «Спортингу». Бело-зеленые – одни из лидеров португальского футбола, регулярно выступающие в еврокубках. Уже через месяц после трансфера он оформил дубль в игре против «Витории Гимарайнш». В своем первом сезоне Фернандеш провел за клуб 43 матча, забив 14 мячей, и стал одним из лидеров команды.

В последующие сезоны игрок продолжил прогрессировать, а также завоевал капитанскую повязку. Это позволило ему добиться и отличного положения в национальной сборной. С командой Португалии он в 2019 году выиграл своей первый международный трофей, став чемпионом Лиги наций.

Впоследствии уровень интереса к Фернандешу вырос в разы. Особенно — из Англии. За хавбеком якобы пристально следил лондонский «Тоттенхэм», но Фернандеш неожиданно подписал новое соглашение со «Спортингом», да и наставник «шпор» Жозе Моуринью в декабре прошлого года утверждал, что никакого трансфера ждать не приходится.

«Мы не будем совершать крупные трансферы. Наш клуб не покупает футболистов, которые достигли определенного уровня, в том числе по экономическим причинам. Он не подходит нам по уровню и стоимости», — заявил Особенный.

Также интерес к футболисту проявляла каталонская «Барселона», но клуб хотел его приобрести и отдать в аренду, видя в нем перспективу на будущее, но не находя ему место в составе здесь и сейчас.

Однако самым настойчивым оказался «Манчестер Юнайтед». Клуб дважды в течение суток повышал предложение по игроку, показывая серьезность намерений. В итоге «красные дьяволы» и Фернандеш ударили по рукам.

«Я не раздумывал дважды. Решение далось мне очень легко. «Манчестер Юнайтед» был приоритетным вариантом для развития моей карьеры», — сказал Фернандеш.