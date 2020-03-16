Отложили на неделю: КХЛ не собирается сдаваться коронавирусу

Континентальная хоккейная лига вынесла решение о приостановке сезона за день до старта второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Долгое заседания совета директоров лиги 16 марта привело-таки к решению остановить соревнования, впрочем, всего на одну неделю.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов»,

— говорится в заявлении лиги.

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Не в последнюю очередь здесь сыграло роль постановление правительства Москвы, которое администрация Сергея Собянина опубликовала как раз во время заседания правления КХЛ.

Мэр столицы внес изменения в постановление от 5 марта, отредактированное 10 марта, о мерах повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года» - говорится в опубликованной директиве.

Таким образом, невозможным стало проведение игр в Москве, где полностью должна была пройти серия плей-офф между столичными ЦСКА и «Динамо».

До введенных 16 марта ограничений в главном городе России можно было проводить массовые мероприятия с численностью не более пяти тысяч человек, и оба клуба были намерены, насколько возможно, максимально заполнить трибуны.

У «Динамо» уже был опыт кубковой игры без зрителей — в шестом матче серии первого раунда его принимал в таком режиме московский «Спартак». И хотя динамовцы смогли одержать волевую победу, вырвав викторию в матче, а вместе с тем и во всей серии, в овертайме, атмосфера на игре никому не понравилась.

Теперь же матчи ЦСКА против «Динамо» вообще нельзя провести в их городе, даже без зрителей, потому что организации такого матча необходимо явно больше 50 человек — только хоккеистов из двух команд на стадионе будет 42 человека, а ведь есть еще тренеры, арбитры и обслуживающий персонал, отвечающий за функционирование арены, организацию трансляции и так далее...

Но это даже не самая главная проблема Кубка Гагарина, ведь с розыгрыша сначала снялся вышедший во второй раунд финский «Йокерит», а 16 марта о том же объявил казахстанский «Барыс». Он должен был 17 марта принимать на своем льду в первой встрече «Сибирь» из Новосибирска, которая уже готовилась к вылету в Нур-Султан, когда узнала о том, что игр не будет.

В Финляндии ограничили проведение массовых мероприятий и ввели обязательный карантин при пересечении границы, так что матчи в Хельсинки стали невозможными. И хотя руководство лиги предлагало «Йокериту» отыграть всю серию в Санкт-Петербурге, «джокеры» решили сняться, пожелав при этом, чтобы розыгрыш Кубка Гагарина продолжился.

В Казахстане же и вовсе ввели режим чрезвычайного положения, так что, по регламенту КХЛ, проводить там игры стало нельзя. Руководство клуба не стало рассматривать вариант с проведением всей серии в Новосибирске и объявило о снятии с турнира — здоровье оказалось важнее.

Таким образом, СКА и «Сибирь» должны были автоматически пройти в финалы конференций, ЦСКА с «Динамо» не имели возможности играть в Москве, а в противостоянии «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» матчи в Казани точно должны были пройти при пустых трибунах, в то время как в Уфе билеты продавались, но в регионе также действует ограничение на проведение массовых мероприятий, а клуб заявил о готовности к любому решению властей.

И даже в такой ситуации лига долгое время тянула с решением об остановке сезона. Тянула до последнего и даже за ним, если обратиться к здравому смыслу.

В России успели указом министра спорта Олега Матыцина запретить проведение международных соревнований, но КХЛ несколько парадоксальным образом под этот запрет не попала, поскольку официально, несмотря на наличие команд из Финляндии, Китая, Казахстана, Латвии и Белоруссии, является чемпионатом России.

Что до причин, по которым с объявлением тянули до последнего, то дело, похоже, в нескольких моментах.

Возможно, речь можно вести об амбициях грандов, имеющих большое влияние в правлении и не желавших терять сезон, в котором можно отпраздновать очередной триумф.

Речь, конечно же, о СКА и ЦСКА, которые к тому же со следующего сезона пострадают от введения жесткого потолка зарплат, а московские армейцы к тому же точно потеряют лучшего бомбардира лиги Кирилла Капризова, который отправится в «Миннесоту» и, возможно, основного голкипера Илью Сорокина — его тоже ждут за океаном. Будут потери и у СКА.

Но главной причиной все же видится несколько другой момент. Все дело в том, что остановка сезона сейчас означает фактически, что он не будет доигран.

Дело в том, что контракты игроков, у которых они действуют последний сезон, истекают 30 апреля. Как продожать турнир за пределами этой даты, когда соглашения потеряют силу?

Приостановившая свой сезон НХЛ могла бы столкнуться с такой же проблемой. Там контракты рассчитаны, правда, до 30 июня, но и плей-офф еще даже не начался, поскольку командам осталось провести от 11 до 14 матчей в регулярном чемпионате.

Однако за океаном в коллективном соглашении между владельцами клубов и профсоюзом игроков есть пункт, согласно которому лига, в случае форс-мажора (коим, безусловно является пандемия), может продлить действие договоров еще на месяц. Очевидно, что этот пункт может быть задействован.

А вот в КХЛ подобным при составлении своего регламента не озаботились, и теперь вынуждены в срочном порядке решать проблему. Пока непонятно, удастся ли найти выход, да и кто знает, когда вирус будет побежден так, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни.

Впрочем, в Континентальной лиге не сдаются и действительно собираются определить обладателя Кубка Гагарина среди оставшихся шести команд. Интересно, будет ли как-то изменен формат турнира, или же СКА и «Сибирь» уже могут готовиться к финалам конференции, что для команды из Новосибирска будет впервые в истории?

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша плей-офф КХЛ будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги. Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно», — также сказано на сайте КХЛ.

Что ж, коронавирус побеждает мировой спорт, но с боссами российского хоккея могут поспорить только вложившие десятки миллиардов в проведение летней Олимпиады власти Японии. Но нужен ли нам такой хоккей? Каждый может ответить для себя сам.