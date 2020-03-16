Клебо и вирус не помеха: как Большунов разорвал норвежцев

23-летний Александр Большунов в сезоне-2019/20 разорвал всех и выиграл Большой хрустальный глобус, став первым в истории России мужчиной-обладателем Кубка мира.

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В Советском Союзе общий зачет дважды выигрывал Александр Завьялов, правда, первая победа в 1981 году была, когда это еще было неофициальное соревнование, зато в 1983 году он выиграл второй в истории официальный Кубок мира (первый достался годом ранее американскому изобретателю конькового хода Биллу Коху).

Позднее еще дважды лучшим лыжником сезона на планете становился Владимир Смирнов. В 1991 году он выиграл БХГ под флагом СССР, а три года спустя разбавил гегемонию великого норвежца Бьорна Дели, уже представляя Казахстан.

С тех пор к Кубку мира россияне подбирались довольно близко, но ни несколько раз становившемуся вторым Александру Легкову, ни Сергею Устюгову в сезоне-2016/17 так и не удалось подняться на первую строчку итогового общего зачета.

Легков, правда, в 2013 году смог выиграть зачет дистанционных гонок, но это удалось и Большунову уже в прошлом году.

Вообще, именно Александр стал надеждой мировых лыж на прекращение ставшей уже какой-то всеобъемлющей гегемонии норвежцев. За последние десять лет их удавалось опережать в борьбе за Глобус только швейцарцу Дарио Колонье, который с 2009 года выиграл Кубок мира четыре раза, однако теперь он уже сильно сдал.

В 2016 и 2017 годах свои второй и третий БХГ взял Мартин Йонсруд Сундбю, а затем настало время давнего соперника Большунова еще по юниорским лыжам Йоханнеса Клебо.

Спринтерский гений возвел свое искусство в абсолют и, являясь неплохим, но все же не суперэлитным дистанционным лыжником, все равно забрал два предыдущих Кубка мира и выглядел доминантом в лыжах на долгие годы.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 (спринт, командный спринт и эстафета), когда Большунов совершал свои серебряные подвиги, взяв три медали серебряного достоинства (эстафета, командный спринт и марафон на 50 км), а также одну бронзу (спринт).

На ту Олимпиаду Александр попал в состав во многом благодаря тому, что на нее не допустили российских лидеров Александра Легкова, Максима Вылегжанина и других. Зато с нее начался настоящий прорыв.

Уже в прошлом сезоне Сан Саныч, как называют лидера российской сборной более-менее все, был крайне близок к тому, чтобы опередить Клебо.

Он сделал этот даже в одном из спринтов, когда опередил норвежца уже в финишном створе. Клебо тогда уже готовился отпраздновать победу и немного расслабился, а Александр успел просунуть вперед свою лыжу.

В общем же итоговом зачете перевес норвежского лидера оказался совсем незначительным — всего 98 очков.

А вот в нынешнем сезоне на момент его остановки перевес россиянина составлял целых 498 баллов, и хотя не состоялся в итоге спринт-тур, где в трех гонках Клебо наверняка что-то отыграл бы, впереди были также масс-старт и финальная гонка преследования. В общем, никаких сомнений в итоговом триумфе Большунова все равно не было. И совершенно неважно, что чемпионом Александр стал заочно, когда норвежские лыжники отказались лететь на североамериканские этапы из-за риска распространения коронавируса. Эти этапы, к слову, в итоге были отменены.

«Была тренировка, во время которой Юрий Викторович Бородавко сообщил мне, что сборная Норвегии не летит. Первое, что испытал, — разочарование, поскольку норвежцы все-таки были главными моими соперниками по этому сезону. Без них праздновать победу в Кубке мира было бы не очень хорошо. Это все равно что разослать приглашения к себе на день рождения, на который в итоге никто не пришел. Так и здесь: вместо того, чтобы приехать и порадоваться за меня, они просто отказались от выступления», — говорил Большунов в интервью ТАСС.

Alexander "The bear" Bolshunov becomes the first man since 1991 representing Russia to win the Overall title!



*Smirnov and Zavjalov won the Overall globe while representing the Soviet Union 1991 and 1983.

by Nordic Focus Photo Agency pic.twitter.com/5oZKsCIleC — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 14, 2020

Главная причина успехов уроженца Брянской области в том, что он является универсалом. Клебо уверенно забрал и в этом сезоне (в четвертый раз подряд) дистанционный Глобус, но Большунову второй год подряд достался трофей за дистанционные гонки, в которых ему просто не было равных.

Александр выиграл рекордные для россиян девять этапов Кубка мира за сезон, первенствовал на многодневке «Тур де Ски», а «Ски Тур» проиграл только из-за того, что сервисмены ошиблись со смазкой, и Пол Голберг за треть 30-километровой дистанции отыграл 34 секунды гандикапа на старте, которые россиянин заработал в предыдущих гонках многодневки.

Тогда Большунов бросал лыжи в рекламный щит и рвал на себе лидерский биб после финиша, но после этого он стал вторым в интервальной 15-километровой гонке в Лахти, а завершил сезон, как выяснилось позже, второй подряд победой на престижнейшем Холменколленском 50-километровом марафоне, где снова разорвал всех.

Теперь в карьере Большунова, которому всего-то 23 года, уже 17 побед на этапах Кубка мира, и он является рекордсменом России и девятым среди всех лыжников в истории! Это заявка на настоящее величие.

Но главное, что подопечный Юрия Бородавко, похоже, остается все таким же голодным до побед и не собирается останавливаться на пути к новым целям. Похоже, спортсмен года в России в 2020-м уже известен. Жаль, что только Александр не сможет выступить перед домашней публикой: чемпионат России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени, перенесен на ноябрь.