Боксы на карантине: «Формула-1» отложила начало сезона

Пандемия коронавируса дошла до автоспорта: руководство «Формулы-1» официально объявило о переносе старта сезона-2020 на неопределенный срок, отменив этапы Гран-при в Австралии (13-15 марта), Бахрейне (20-22 марта), Вьетнаме (3-5 апреля) и Китае (19-21 апреля). В пресс-релизе говорится, что чемпионат и Международная автомобильная федерация (ФИА) сотрудничают с промоутерами и уже приступили к поиску альтернативных дат проведения стартов. Предполагается, что сезон должен стартовать ориентировочно в конце мая — то есть не ранее Гран-при Монако.

При этом «Ф-1» не исключает, что сроки будут корректироваться по мере возрастания риска заражения COVID-19. Сезон отложен также в «Формуле-2», «Формуле-3» и «Формуле-E».

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С большим скандалом ранее пришлось принимать решение об отмене Гран-при Австралии. Еще по прибытии в Мельбурн чемпионат резкой критике подвергли пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен из «Альфа Ромео», которые призвали «Ф-1» взять пример с Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и остального мира, отреагировавшего на пандемию изоляцией. В это же время на недомогание пожаловались один сотрудник «Макларен» и двое «Хааса». Они добровольно отправились в карантин и сдали тесты на коронавирус.

Впоследствии наличие заболевания обнаружили только у члена «Макларена», из-за чего всей команде пришлось сняться с этапа в Австралии. В двухнедельной изоляции находятся 14 сотрудников, остальным было разрешено вернуться в паддок, чтобы собрать оборудование команды перед возвращением в Великобританию. Тем не менее ни один из них не вернется на домашнюю базу в течение 14 дней.

Несмотря на снятие «Макларена», изначально предполагалось, что гонки будут проведены в соответствии с расписанием. За это, по информации Sky Sports, проголосовали девять команд. Однако спустя некоторое время стало известно, что некоторые пилоты, включая звезд «Феррари» и «Альфа Ромеро» — Себастьяна Феттеля и Райкконена, улетели в Дубай. Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер позднее подтвердил, что часть спортсменов покинули страну или планировали это сделать еще до отмены этапа. Принять участие в пятничных тренировках хотели только три команды — «Ред Булл», «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт», остальные голосовали против.

В конечном итоге, когда пилоты стали уезжать, альтернатив переносу старта не осталось — такое решение приняли боссы «Ф-1» совместно с представителями штата Виктория в лице его главы Дэниела Эндрюса и начальника медицинского департамента Эндрю Уилсона. На ближайшие две недели команды установили особый режим работы — добровольный карантин и приостановка работы на базах до 29 марта.

«Мы очень хотели гоняться, но нужно быть реалистами — безопасность и здоровье превыше всего. Все довольно серьезно, люди умирают каждый день, многие болеют и несут финансовые потери. Истинные масштабы пока неизвестны, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы обезопасить максимальное количество людей», — написал Хэмилтон в Twitter.

4 марта сам Хэмилтон встречался с супругой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. Спустя неделю у нее обнаружили коронавирус.

Что касается ориентировочных сроков возвращения «Ф-1», то журналист Ноэми де Мигель со ссылкой на гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко сообщила, что сезон может начаться с Гран-при Азербайджана, который запланирован на период с 5 по 7 июня. Официально эти данные не подтверждены. Первым в календаре чемпионата мира стоит Гран-при Нидерландов (3-5 мая), но, как пишет RaceFans, организаторы уже готовят заявление об отмене этапа.

It.motorsport в свою очередь допускает, что «Ф-1» потеряет Гран-при Испании и Монако, в то время как гонка в Нидерландах состоится в августе вместо мая. В таком случае летний перерыв в «Ф-1» будет отменен, гонки в Китае и Вьетнаме состоятся в конце сезона — перед заключительным этапом в Абу-Даби, который планируется перенести с 29 ноября на 13 декабря.Комментатор Sky Sports Мартин Брандл также выдвинул предположение, что «Формула-1» планирует провести всего 18 этапов.

Примеру «Формулы-1» также последовали ведущие автоспортивные серии Северной Америки — IndyCar и NASCAR. У них старт сезона принято отложить как минимум до мая. Таким образом, под отмену попадают этапы IndyCar в Сент-Питерсбурге, Лонг-Бич, Алабаме и Остине, в NASCAR ближайшие старты в Хэмптоне, Хомстеде, Форт-Уэрте.

Вспышка нового штамма коронавируса впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане, провинция Хубэй. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 135 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения. В связи с чрезвычайной ситуации большинство стран уходит на особое положение, в том числе отменяя массовые и спортивные мероприятия.