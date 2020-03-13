Фуркад прощается с биатлоном: последняя гонка преследования. LIVE

Логинов не допустил промахов на четвертом огневом рубеже и будет на более-менее приличном месте сегодня. Халили снова закрывает все мишени — ни одного промаха! Еще бы скорость повыше, но прорыв с 42-го места на 25-е все равно выглядит внушительно. Гараничев тоже не допустил осечек и идет сейчас 15-м. Елисеев промахнулся еще дважды и накопил в сумме 11 осечек! Сейчас он 46-й из 49-ти.