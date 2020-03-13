Фуркад прощается с биатлоном: последняя гонка преследования. LIVE

Логинов финишировал седьмым (+24 секунды). Она также подходит к Фуркаду и прощается с ним.
Йоханнес подходит после гонки выразить Фуркаду свое уважение и пожелать удачи после завершения карьеры.
Фийон-Майе занимает второе место (+2,9 секунды), а Жаклен — третье (+4,5). Йоханнес Бё — лишь четвертый (+8,3), но это не мешает ему взять по сумме всех очков Большой Хрустальный глобус! Поздравляем норвежца с этим достижением!
Тем временем Йоханнес Бё все-таки подустал в концовке и снова пропустил троих французов вперед! Фуркад финиширует первым, спокойно машет зрителям рукой и красиво завершает свою карьеру победой!
Логинов не допустил промахов на четвертом огневом рубеже и будет на более-менее приличном месте сегодня. Халили снова закрывает все мишени — ни одного промаха! Еще бы скорость повыше, но прорыв с 42-го места на 25-е все равно выглядит внушительно. Гараничев тоже не допустил осечек и идет сейчас 15-м. Елисеев промахнулся еще дважды и накопил в сумме 11 осечек! Сейчас он 46-й из 49-ти.
Бё уже начинает обгонять французов! Он оставил позади Жаклена, впереди — Фийон-Майе и Фуркад!
Йоханнес Бё исправился за провал в стрельбе на третьем огневом рубеже и быстро закрыл все мишени на четвертой стрельбе! Норвежец просто невероятен. Пропустил два этапа Кубка мира, чтобы отпраздновать рождение ребенка, однако вернулся, сейчас борется за подиум и уже без всяких сомнений возьмет Большой Хрустальный глобус. Бё ушел на трассу четвертым (+24,5 секунды!)
В итоге Фуркад уходит на трассу первым, Жаклен — вторым (+14,7 секунды). Третий — Кентен Фийон-Майе (+21,3 секунды). Пелотон возглавляет тройка французов!
Фуркад и Жаклен одновременно подошли к финальной стрельбе стоя. Мартен ошибся дважды, Эмильен — трижды! Придется идти на штрафные круги.
Логинов, к сожалению, допустил один промах на стойке. Однако ошибаются и другие, так что Александр даже становится 11-м с проигрышем 1:30 минуты. Карим Халили в третий раз подряд стреляет идеально и оказывается на 23-м месте! Елисеев промахивается еще три раза — у него девять осечек в сумме. Это 48-е место на данный момент.
Вот это да... Йоханнес Бё промахнулся трижды! Три штрафных круга! Так он может потерять Большой Хрустальный глобус. Если Фуркад победит, а норвежец станет пятым, то заветный трофей достанется Мартену! Это будет красивой вишенкой на торте, ведь француз объявил о завершении карьеры после этого сезона.
Фуркад и Жаклен промахнулись по разу и ушли на штрафной круг 150 м! Тут же подъехал Йоханнес Бё — он может вырваться на первое место!
Фуркад идет на два метра впереди Жаклена и «тащит» его за собой. Так два француза и подходят к третьей стрельбе — стоя.
Елисеев схватил еще три промаха, а Гараничев — один. Они занимают 39-е и 25-е место соответственно сейчас.
Молодой Карим Халили второй раз подряд стреляет идеально! Браво. Он поднялся с 42-го места, с которого стартовал, на 24-е! Проигрыш лидерам огромен — 2:12 минуты, но все равно молодец.
Логинов закрыл все мишени! Он по-прежнему лучший среди россиян — 17-е место, но отставание от лидеров выросло до 1:40 минуты.
Пошла вторая стрельба лежа! Фуркад, Жаклен и Йоханнес Бё стреляют одновременно, и нервы не выдерживают у последнего! Норвежец допускает одну осечку, и Жаклен с Фуркадом уходят с огневого рубежа первыми. Йоханнес отправляется на трассу с отставанием от них в 23 секунды.
Евгений Гараничев отстрелялся чисто, но стартовал в этой гонке он только 31-м, так что даже это не особо помогает ему продвигаться вперед — сейчас он 20-й. Точен также Карим Халили (27-е место). А вот Матвей Елисеев трижды промахивается и ловит 2-минутное отставание от лидеров.
Эх, Александр Логинов допустил один промах на лежке! Его проигрыш лидерам, конечно, огромен, — 1:30 минуты.
После этой троицы виден небольшой разрыв: норвежец Кристиансен бежит с отставанием 18,9 секунды. А после него — пропасть. Немец Пайффер проигрывает топ-4 целых 45 секунд!
На первой стрельбе лежа Йоханнес Бё отстреливается быстрее всех и делает это точно! Подошедший чуть позже него Мартен Фуркад также не допускает осечек и уходит на трассу с отставанием 7,9 секунды. Тут же неподалеку еще один француз Эмильен Жаклен — плюс 8,3 секунды.
Йоханнес Бе уверенно лидирует, сохраняя отрыв в районе 20 секунд от французских мушкетеров — проводящего свою последнюю гонку Мартена Фуркада и Эмельена Жаклена.
Пока все раскочегариваются, стоит напомнить, что это последняя гонка в рамках Кубка мира в этом сезоне. Проклятый коронавирус...
Старт дан.
За сборную России сегодня выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования, которая проходит в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти. Начало — в 15.45 по мск.