Пандемия против Овечкина: НХЛ остановила сезон

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила достигшим стадии пандемии распространение коронавируса COVID-19, который может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.

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В ночь на 12 марта по московскому времени о приостановке своего сезона объявила Национальная баскетбольная ассоциация. Произошло это из-за того, что коронавирусная инфекция была выявлена у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

Из-за этого был остановлен едва успевший начаться матч регулярного чемпионата между «Оклахома-Сити Тандер» и командой Гобера. Баскетболисты были отправлены в раздевалки на карантин, а лига оперативно отменила последнюю встречу игрового дня — матч «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

И вскоре НБА выступила с заявлением о приостановлении своего сезона на неопределенный срок.

После этого стало очевидно, что следующий шаг за НХЛ. Во-первых, хоккейные боссы уже говорили о том, что пристально наблюдают за ситуацией в связи с распространением инфекции, во-вторых, было объявлено, что «Сан-Хосе Шаркс» проведет свои последние пять домашних игр без зрителей из-за случаев заболевания в округе, где играют «акулы».

Утром 12 марта по московскому времени «Коламбус Блю Джекетс» анонсировал, что его ближайшая домашняя встреча с «Питтсбург Пингвинз» также пройдет при пустых трибунах из-за тяжелого положения в штате Огайо.

Но к этому моменту НХЛ успела анонсировать некое заявление, которое лига собирается сделать утром 12 марта по времени Нью-Йорка. В этот момент стало понятно, что дело пахнет приостановкой хоккейного сезона.

Ситуация с болезнью Гобера имеет к этому самое прямое отношение: клубы НБА проводят матчи зачастую на тех же аренах, что и хоккейные команды, и попавшая на стадионы инфекция могла поразить и хоккеистов.

Еще до официальной информации стало известно, что НХЛ рекомендовала клубам не проводить раскатки, а также тренировки и командные собрания, а инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что лига проинформировала арбитров, получивших назначения на ближайшие игры, что тем стоит бронировать билеты домой.

Так что удивляться выпущенному офисом Национальной хоккейной лиги на ее официальном сайте заявлению не стоит.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня, — сообщает комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в опубликованном релизе.

— Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы».

Теперь совершенно непонятно, какой будет судьба остатков чемпионата-2019/20 и плей-офф Кубка Стэнли. Командам остается провести по 11-14 матчей, и борьба за места в кубковых восьмерках Востока и Запад в самом разгаре.

И хотя квалификация в Кубок Стэнли некоторых команд не вызывает сомнений, официально участия в плей-офф еще не обеспечил ни один клуб.

Сразу можно отмести вариант, при котором при возможном возобновлении сезона в апреле-мае для определения участников серий на выбывание примут текущее расположение в таблице.

Это невозможно, во-первых, согласно философии североамериканского спорта, а во-вторых, сейчас у клубов сыграно разное количество матчей и, например, «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», находящиеся в актуальной таблице вне зон плей-офф Западной и Восточной конференций соответственно, по потерянным очкам в восьмерки проходят.

Главную неопределенность создает открытая дата для принятия дальнейших решений. Однако что-то гарантировать сейчас в любом случае не может никто. События с распространением нового штамма развиваются стремительно, и никто не скажет, какой ситуация будет не то что через месяц-другой, но и через неделю или даже через пару дней.

Хоккейным болельщикам остается только надеяться на то, что сезон все же будет доигран, ведь в истории НХЛ был случай, когда главный трофей не был разыгран. Вот только сезон-2004/05 выпал полностью из-за локаута, а не был форс-мажорно остановлен на финишной прямой...

Особенно грустно в этой связи за Александра Овечкина, который может потерять важные для него матчи, которые нужны ему в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру. Пока отставание россиянина составляет 190 результативных бросков.