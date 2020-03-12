Проведет ЧМ с Россией: Черчесов продлил контракт со сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет руководить командой еще как минимум 2,5 года. 12 марта Российский футбольный союз (РФС) продлил соглашение с 56-летним специалистом до 30 декабря 2022 года. Обновленный контракт вступит в силу с 13 марта. О продлении договора было известно еще в январе этого года, но теперь РФС сообщил об этом официально.

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.



Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ — Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020

Как отметил президент РФС Александр Дюков, ведомство доверяет Черчесову, и, по его словам, национальная сборная под руководством тренера «показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки».

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«Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — цитирует главу РФС пресс-служба организации.

По итогам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России заняла второе место в группе I, уступив только команде Бельгии, и вышла в финальный раунд континентального первенства.

По итогам жеребьевки на Евро-2020 российская команда сыграет в одной группе с теми же бельгийцами, датчанами и финнами. Сам турнир должен пройти этим летом, а сборная России проведет два матча на своей территории в Санкт-Петербурге и еще один — на стадионе в Копенгагене.

Однако 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о переносе чемпионата на лето 2021 года из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией», — прокомментировал Черчесов продление контракта со сборной.

Подготовка к пока еще грядущему чемпионату Европы должна начаться 22 марта, а уже 28 и 31 марта соответственно российская команда сыграет со шведами и молдаванами. Матчи состоятся в Сольне и Кишиневе, однако в целях безопасности обе игры пройдут без зрителей.

Говоря же об обновленном контракте Черчесова, стоит отметить имеющийся в соглашении важный пункт: в случае успешного выступления сборной на чемпионате мира — 2022 в Катаре (а именно выход в плей-офф в финальном раунде первенства) договор со специалистом будет автоматически продлен до 31 июля 2024 года.

Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря и станет первым за всю историю турнира, который состоится осенью и зимой. Жеребьевка отборочного этапа запланирована на 29 ноября 2020 года.

Примечательно, что в случае выхода в финальный раунд сборная России с большой долей вероятности будет выступать под нейтральным флагом.

Причиной этому является вынесенный 9 декабря прошлого года вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено своего статуса, а на большие международные первенства отечественные спортсмены будут допущены исключительно под нейтральным флагом. Тотальный бан всему российскому спорту рассчитан на четыре года, однако сам вердикт еще не вступил в силу ввиду решения РУСАДА обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дата проведения итогового заседания на данный момент не определена, но слушания состоятся не ранее конца апреля.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в плей-офф чемпионата мира — 2018, выйдя из группы со второго места, где опередила сборные Египта и Саудовской Аравии и уступила команде Уругвая. В 1/8 финала мундиаля подопечные Черчесова обыграли испанцев в серии пенальти, а в четвертьфинале после тех же 11-метровых ударов уступили хорватам. Кроме того, россияне заняли второе место в группе 2 второго дивизиона Лиги наций сезона-2018/19 и не сумели выйти в плей-офф, пропустив туда сборную Швеции. Всего же под руководством Черчесова национальная команда провела 41 матч, одержав 18 побед, потерпев 14 поражений и еще девять раз сыграв вничью.