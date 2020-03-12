Штраф $10 млн: за что наказали российскую легкую атлетику

12 марта глава рабочей группы Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен объявил о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) за многочисленные допинговые скандалы наказана штрафом в размере $10 млн.

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«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов прыгуна в высоту Данила Лысенко. Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения», — рассказал Андерсен журналистам.

— Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая $10 млн штрафа, пять из них — немедленно. Другие пять миллионов являются условным штрафом — при условии, что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав».

Таков итог деятельности предыдущего правления ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, который был назначен после лишения федерации аккредитации в ноябре 2015-го, чтобы как можно скорее вернуть российскую легкую атлетику в мировую спортивную семью.

С тех пор World Athletics (ранее — ИААФ) успела 12 раз продлить отстранение ВФЛА, а российские легкоатлеты вынуждены были получать специальные разрешения и соревноваться в нейтральном статусе.

Последним гвоздем в крышку гроба работы Шляхтина и его команды стало дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко, пропустившего без уважительных причин три допинг-теста за календарный год, что стало причиной двухлетней дисквалификации.

ВФЛА оспорила отстранение, представив в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) документы, согласно которым Лысенко отсутствовал на месте пребывания, указанном в системе ADAMS, так как находился на лечении в медицинском учреждении.

Однако CAS проверил представленные справки, и выяснилось, что они были сфальсифицированы: в качестве местоположения клиники был указан несуществующий адрес, а номер учреждения оказался фальшивым.

Ко всему прочему подлог был организован Шляхтиным и тремя членами правления ВФЛА, за что все они были дисквалифицированы World Athletics.

В итоге Россия не просто не была восстановлена в конце прошлого года, но и лишилась права на получение спортсменами страны нейтрального статуса. И это ровно тогда, когда, например, прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой мира в 2019 году!

Естественно, Ласицкене, также ставшая чемпионкой мира прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, барьерный спринтер Сергей Шубенков, выигравший на ЧМ серебро, и другие ведущие легкоатлеты страны, перед которыми вовсю замаячила перспектива пропуска второй Олимпиады подряд в годы расцвета карьер, забили трибуны.

Администрация Шляхтина изначально вроде бы не собиралась сдавать полномочия, но в итоге сначала вынужден был подать в отставку он сам, а затем и принявшей у него бразды правления бывшей заместителю чиновника Юлии Тарасенко пришлось сдаться и назначить досрочные выборы президента организации.

Это случилось после того, как лицензию у ВФЛА отозвало Министерство спорта России.

В итоге новым главой отечественной легкой атлетики стал ранее не имевший отношения к спорту бизнесмен и бывший замгубернатора Воронежской области Евгений Юрченко, пришедший в ВФЛА с новой командой и четкой программой.

2 марта Юрченко направил письмо с признанием вины ВФЛА в деле Лысенко, отсутствие вердикта по которому мешало предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса на новый сезон.

Это было отмечено World Athletics, которая на заседании своего Совета рассмотрела ситуацию с отечественной федерацией. Теперь, по всей видимости, после уплаты штрафа, чистые российские спортсмены смогут снова получать возможность соревноваться на международных стартах.

Учитывая финансовое состояние Юрченко и поддержку его кандидатуры на государственном уровне, можно не сомневаться, что финансовый вопрос будет закрыт, и мы вновь увидим Ласицкене, Шубенкова, Сидорову, Дарью Клишину и других наших атлетов на главных соревнованиях мира легкой атлетики.