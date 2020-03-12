Пандемия не пугает: АПЛ не планирует закрывать сезон

Мировая пандемия китайского коронавируса всерьез проникла в спортивную сферу: под угрозой находятся в том числе и запланированные на грядущее лето Олимпиада в Токио и чемпионат Европы по футболу. Большинство стран из-за чрезвычайной ситуации массово отменяют мероприятия, включая крупные турниры и старты. Так, первенства Испании, Франции и Италии по футболу уже объявили об уходе на карантин из-за угрозы распространения заболевания, однако в Англии от радикальных мер пока воздерживаются.

По информации The Times, на заседании правительственного комитета, которое состоится 12 марта, будет принято решение не останавливать сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) и низших дивизионах.

Уточняется, что кабинет министров склоняется к варианту, согласно которому матчи состоятся в соответствии с графиком, однако болельщикам будет полностью запрещен вход на трибуны. Что касается владельцев сезонных абонементов и фанатов, купивших билеты на конкретные игры, то для них будут предусмотрены бесплатные онлайн-трансляции в интернете. Тем не менее просмотр матчей в питейных заведениях, барах и пабах проводиться не будет из соображений безопасности.

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Однако есть и другая версия дальнейшего развития событий. ITV предполагает, что правительство не будет ограничивать зрителям вход на стадионы из-за нежелания создавать панику у населения. По мнению журналиста Роберта Пестона, власти среди наиболее эффективных мер видят больший резон в предосторожностях в повседневной жизни.

При этом ранее The Telegraph со ссылкой на заместителя генерального директора Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) и президента европейского отдела Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Бобби Барнса сообщал, что игроки всерьез обеспокоены ситуацией с эпидемией и могут публично призвать к приостановке соревнований. Одна из причин состоит в том, что «звезды АПЛ не хотят играть без болельщиков».

PFA в свою очередь еще не имеет четно сформулированной позиции относительно того, присоединится ли она к испанским и итальянским коллегам в их протесте против проведения матчей. Организация обещала высказать свое мнение до того, как руководящие органы объявят о каком-либо решении.

На этой неделе было объявлено о приостановке сезона в Серии А, где наличие коронавируса обнаружили в организме защитника «Ювентуса» и сборной Италии Даниэле Ругани. Вместе с «бьянконери» на карантин ушли футболисты и персонал «Интернационале», последними контактировавшие с туринцами. 12 марта также приостановлены испанские Примера и Сегунда минимум на ближайшие две недели. Матчи с участием итальянских и испанских команд в еврокубках перенесены на неопределенный срок. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по данным Marca, в скором времени объявит о полной остановке Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Возвращаясь к Англии, стоит напомнить, что предпосылки к отмене матчей недавно приобрели серьезный характер. Дело в том, что коронавирус не обошел стороной владельца греческого «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса. Он побывал в Лондоне на матче 1/16 Лиги Европы и игре Чемпионшипа между «Ноттингемом» и «Миллуолом», где контактировал с футболистами и персоналом. Из-за этого перенесенная встреча 28-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити», запланированная на 11 марта, была отложена.

Как позднее сообщила пресс-служба «Ноттингема», все результаты тестов игроков и тренеров на коронавирус оказались отрицательными. Между тем в стане «канониров» несколько человек, контактировавших с Маринакисом, помещены на двухнедельный карантин.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в декабре прошлого год в китайском Ухане, провинция Хубэй. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысячи человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. Очагом распространения инфекции в Европе стала Италия, случаи заражения зафиксированы в более чем ста странах мира. В Великобритании известно о 459 случаях инфицирования, восемь пациентов скончались.