Последний этап Логинова: Россия осталась без медалей в спринте. LIVE

И финишировал Карим. Сейчас он занимает 42-е место, уступив Йоханнесу Бё минуту и 54,5 секунды. На трассе остались еще 12 спортсменов. Главная интрига — попадет ли Поршнев в гонку преследования (а надо ли?).
Халили за 700 метров до финиша бежит 43-м, минута и 51 секунда отставания.
Норвежцы с французами тем временем поздравляют друг друга.
Опасно. Никита Поршнев уже 59-й. Еще Халили ведь финиширует выше него.
Бежит 44-м Карим, проигрывает лидеру полторы минуты.
Халили допустил-таки один промах в «стойке».
Никит Поршнев финишировал. Пока что в топ-60. Еще 30 биатлонистов на трассе, но на данный момент Никита проходит пасьют. Если, конечно, гонка преследования вообще состоится.
На отметке 4,9 км Халили показывает 41-е время и проигрывает лидеру 50,8 секунды.
Халили прошел первый огневой рубеж без промахов.
Вот что мы имеем на данный момент:
Поршнев без промахов прошел второй огневой рубеж, но лишь открывает пятый десяток.
Гараничев финишировал и обошел Латыпова. Минуту и 36,7 секунды с одним промахом проиграл Евгений Йоханнесу Бё.
Стартовал, кстати, последний из россиян — Саид Каримулла Халили.
И финиширует вторым Мартен! Неудачный первый круг показал Фуркад, но затем прибавил, чисто отстрелялся и пока что претендует на серебро. Кристиансен же и Бё-старшим останутся без наград!
Фуркад-то как прибавил! На отметке 9,3 км бежит третьим Мартен, но до Йоханнеса не достанет.
Матвей Елисеев финишировал в первой десятке. 58,7 секунды проиграл россиянин Йоханнесу Бё.
Жаклен финишировал вторым, подвинув с подиума Тарьея Бё, но проиграв Йоханнесу 22,3 секунды. Последнее слово за Фуркадом.
Никита Поршнев провалил первый огневой рубеж. Аж два промаха в «лежке», еще и ход очень слабый у Никиты. 60-е время пока показывает — минута и 13 секунд отставания.
Гараничев допустил один промах в «стойке».
И Мартен Фуркад прошел «стойку» без промахов, закрыв 10 из 10. Француз пока идет четвертым, но может еще прибавить — до Кристиансена 2 секунды.
А вот, кстати, не факт, что подиум будет норвежским! Француз Эмильен Жаклен прошел два огневых рубежа без промахов, бежит вторым и уступает Йоханнесу Бё 16,4 секунды.
Матвей Елисеев, кстати, пока что бежит шестым, но проигрывает тому же Тарьею Бё 17 секунд.
Финишировал Тарьей Бё, проиграл он своему младшему брату 34 секунды.
Елисеев сегодня лучший у россиян в плане стрельбы. Да и ходом тоже. 10 из 10 закрыл Матвей, бежит седьмым.
Вероятно, весь подиум сегодня будет норвежским. Йоханнес Бё неоспоримый лидер, Ветле Шоста Кристиансен пока что второй, скоро на финиш придет и Тарьей Бё, который займет третью строчку.
Эдуард Латыпов финишировал. Пока что 15-е место занимает Эдуард, отставание от лидера — Йоханнеса Бё — составляет минуту и 45 секунд.
Проблемы со скоростью и у Мартена Фуркада. Француз закрыл 5 из 5 на «лежке», но 14 секунд отставания от Бё.
Евгений Гараничев без промахов отстрелялся на первом огневом рубеже, но ходом сильно уступает россиянин. Проигрывает он лидеру 20,3 секунды.
Тарьей Бё не уступает своему младшему брату в точности не огневом рубеже — 10 из 10 закрывает норвежец. Уступает он ходом Йоханнесу 27,4 секунды.
Никита Поршнев стартовал под 58-м номером.
Логинов между тем финишировал. Пока что первое место у Долля, Александр — третий с отставанием в 38,8 секунды.
Йоханнес Бё! Ну какая же идеальная работа в «стойке» от норвежца. Быстро на одном дыхании он закрыл все пять мишеней. Без промахов сегодня идет к своей победе Йоханнес.
Латыпов допустил один промах в «стойке», к сожалению.
Елисеев тем временем закрыл 5 мишеней из 5 на «лежке», 15 секунд отставания от Бё-младшего.
Йоханнес Бё пока показывает лучший ход, выигрывает он у Кристиансена 9 секунд ногами. Латыпов же уступает лидеру 46 секунд. Впереди второй огневой рубеж у Эдуарда.
Евгений Гараничев под 47-м номером стартовал.
Кристиансен красавчик! 10 из 10 закрыл норвежец и может претендовать сегодня на медали.
До Долля у Логинова 20 секунд.
Логинов! Как из пулемета отстрелялся в «стойке» Александр. И, главное, точно. На одном дыхании.
Йоханнес Бё без проблем преодолел первый огневой рубеж. 5 из 5.
Долль, кстати, допустил один промах в «стойке».
Логинов подходит ко второму огневому рубежу. Уступает он Доллю 37 секунд.
Долго готовил стрельбу Латыпов, но все-таки один промах допустил и ушел на штрафной круг.
Матвей Елисеев стартовал под 37-м номером.
Латыпов тем временем подходит к первому огневому рубежу.
Кристиансен отстрелялся без промахов, как и немец, но проигрывает Доллю более 2 секунд.
После «лежки» Логинов проигрывает Доллю 28,6 секунды и идет шестым.
Пока что лучший ход показывает Кристиансен. Латыпов бежит в одни ноги с Логиновым.
С разницей в минуту стартовали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё.
Логинов прибыл на первый огневой рубеж. Допустил один промах Александр.
Второй россиянин вышел на трассу. Эдуард Латыпов бежит под 21-м стартовым номером.
На отметке 1,6 км Логинов показывает второй ход, уступая Расторгуеву 1,3 секунды.
За ним норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Под 13-м номером стартовал и Тимофей Лапшин. Россиянин выступает за сборную Южной Кореи.
После 1,6 км Прима проигрывает Расторгуеву более 6 секунд.
Стартовал Александр Логинов почти сразу же после немца Бенедикта Долля.
С интервалом по 30 секунд на трассу вышли словенец Яков Фак и украинец Артем Прима.
Итак, старт дан. Первым в гонку вступил Андрей Расторгуев из Латвии.
Напомним, что вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса.
Уже официально стало известно об отмене заключительного, девятого этапа Кубка мира, который должен был пройти в окраине Осло Хольменколлене.
Новый коронавирус продолжает бить по миру. В том числе и по спортивному. Прошлый этап Кубка мира прошел без зрителей, сегодня же стало известно, что гонки в Контиолахти также под ударом. Была угроза полной отмены соревнований, но все-таки сегодняшний спринт решили провести. Правда, без зрителей: болельщики уже начали заполнять трибуны стадиона, но затем волонтеры их выпроводили за пределы территории стадиона. Пока неизвестно, будут ли проведены следующие гонки.
Россию сегодня представят шесть биатлонистов. Первым из россиян на трассу выйдет Александр Логинов, получивший 10-й стартовый номер, затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (21-й), Матвей Елисеев (37-й), Евгений Гараничев (47-й), Никита Поршнев (58-й) и Саид Каримулла Халили (93-й).
Старт запланирован на 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.