Последний этап Логинова: Россия осталась без медалей в спринте. LIVE

Новый коронавирус продолжает бить по миру. В том числе и по спортивному. Прошлый этап Кубка мира прошел без зрителей, сегодня же стало известно, что гонки в Контиолахти также под ударом. Была угроза полной отмены соревнований, но все-таки сегодняшний спринт решили провести. Правда, без зрителей: болельщики уже начали заполнять трибуны стадиона, но затем волонтеры их выпроводили за пределы территории стадиона. Пока неизвестно, будут ли проведены следующие гонки.