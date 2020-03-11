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Последний этап Логинова: Россия осталась без медалей в спринте. LIVE

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужской спринт 10 км. ОНЛАЙН

В финском Контиолахти проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки.
Трансляция
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18:41

И финишировал Карим. Сейчас он занимает 42-е место, уступив Йоханнесу Бё минуту и 54,5 секунды. На трассе остались еще 12 спортсменов. Главная интрига — попадет ли Поршнев в гонку преследования (а надо ли?).

18:40

Халили за 700 метров до финиша бежит 43-м, минута и 51 секунда отставания.

18:39

Норвежцы с французами тем временем поздравляют друг друга.

18:38

Опасно. Никита Поршнев уже 59-й. Еще Халили ведь финиширует выше него.

18:34

Бежит 44-м Карим, проигрывает лидеру полторы минуты.

18:33

Халили допустил-таки один промах в «стойке».

18:30

Никит Поршнев финишировал. Пока что в топ-60. Еще 30 биатлонистов на трассе, но на данный момент Никита проходит пасьют. Если, конечно, гонка преследования вообще состоится.

18:27

На отметке 4,9 км Халили показывает 41-е время и проигрывает лидеру 50,8 секунды.

18:25

Халили прошел первый огневой рубеж без промахов.

18:24

Вот что мы имеем на данный момент:

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18:20

Поршнев без промахов прошел второй огневой рубеж, но лишь открывает пятый десяток.

18:19

Гараничев финишировал и обошел Латыпова. Минуту и 36,7 секунды с одним промахом проиграл Евгений Йоханнесу Бё.

18:18

Стартовал, кстати, последний из россиян — Саид Каримулла Халили.

18:17

И финиширует вторым Мартен! Неудачный первый круг показал Фуркад, но затем прибавил, чисто отстрелялся и пока что претендует на серебро. Кристиансен же и Бё-старшим останутся без наград!

18:16

Фуркад-то как прибавил! На отметке 9,3 км бежит третьим Мартен, но до Йоханнеса не достанет.

18:15

Матвей Елисеев финишировал в первой десятке. 58,7 секунды проиграл россиянин Йоханнесу Бё.

18:14

Жаклен финишировал вторым, подвинув с подиума Тарьея Бё, но проиграв Йоханнесу 22,3 секунды. Последнее слово за Фуркадом.

18:12

Никита Поршнев провалил первый огневой рубеж. Аж два промаха в «лежке», еще и ход очень слабый у Никиты. 60-е время пока показывает — минута и 13 секунд отставания.

18:11

Гараничев допустил один промах в «стойке».

18:11

И Мартен Фуркад прошел «стойку» без промахов, закрыв 10 из 10. Француз пока идет четвертым, но может еще прибавить — до Кристиансена 2 секунды.

18:10

А вот, кстати, не факт, что подиум будет норвежским! Француз Эмильен Жаклен прошел два огневых рубежа без промахов, бежит вторым и уступает Йоханнесу Бё 16,4 секунды.

18:09

Матвей Елисеев, кстати, пока что бежит шестым, но проигрывает тому же Тарьею Бё 17 секунд.

18:08

Финишировал Тарьей Бё, проиграл он своему младшему брату 34 секунды.

18:07

Елисеев сегодня лучший у россиян в плане стрельбы. Да и ходом тоже. 10 из 10 закрыл Матвей, бежит седьмым.

18:06

Вероятно, весь подиум сегодня будет норвежским. Йоханнес Бё неоспоримый лидер, Ветле Шоста Кристиансен пока что второй, скоро на финиш придет и Тарьей Бё, который займет третью строчку.

18:05

Эдуард Латыпов финишировал. Пока что 15-е место занимает Эдуард, отставание от лидера — Йоханнеса Бё — составляет минуту и 45 секунд.

18:02

Проблемы со скоростью и у Мартена Фуркада. Француз закрыл 5 из 5 на «лежке», но 14 секунд отставания от Бё.

18:01

Евгений Гараничев без промахов отстрелялся на первом огневом рубеже, но ходом сильно уступает россиянин. Проигрывает он лидеру 20,3 секунды.

18:00

Тарьей Бё не уступает своему младшему брату в точности не огневом рубеже — 10 из 10 закрывает норвежец. Уступает он ходом Йоханнесу 27,4 секунды.

17:59

Никита Поршнев стартовал под 58-м номером.

17:58

Логинов между тем финишировал. Пока что первое место у Долля, Александр — третий с отставанием в 38,8 секунды.

17:58

Йоханнес Бё! Ну какая же идеальная работа в «стойке» от норвежца. Быстро на одном дыхании он закрыл все пять мишеней. Без промахов сегодня идет к своей победе Йоханнес.

17:57

Латыпов допустил один промах в «стойке», к сожалению.

17:56

Елисеев тем временем закрыл 5 мишеней из 5 на «лежке», 15 секунд отставания от Бё-младшего.

17:55

Йоханнес Бё пока показывает лучший ход, выигрывает он у Кристиансена 9 секунд ногами. Латыпов же уступает лидеру 46 секунд. Впереди второй огневой рубеж у Эдуарда.

17:53

Евгений Гараничев под 47-м номером стартовал.

17:53

Кристиансен красавчик! 10 из 10 закрыл норвежец и может претендовать сегодня на медали.

17:52

До Долля у Логинова 20 секунд.

17:51

Логинов! Как из пулемета отстрелялся в «стойке» Александр. И, главное, точно. На одном дыхании.

17:50

Йоханнес Бё без проблем преодолел первый огневой рубеж. 5 из 5.

17:49

Долль, кстати, допустил один промах в «стойке».

17:49

Логинов подходит ко второму огневому рубежу. Уступает он Доллю 37 секунд.

17:48

Долго готовил стрельбу Латыпов, но все-таки один промах допустил и ушел на штрафной круг.

17:48

Матвей Елисеев стартовал под 37-м номером.

17:47

Латыпов тем временем подходит к первому огневому рубежу.

17:46

Кристиансен отстрелялся без промахов, как и немец, но проигрывает Доллю более 2 секунд.

17:45

После «лежки» Логинов проигрывает Доллю 28,6 секунды и идет шестым.

17:45

Пока что лучший ход показывает Кристиансен. Латыпов бежит в одни ноги с Логиновым.

17:44

С разницей в минуту стартовали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё.

17:42

Логинов прибыл на первый огневой рубеж. Допустил один промах Александр.

17:40

Второй россиянин вышел на трассу. Эдуард Латыпов бежит под 21-м стартовым номером.

17:37

На отметке 1,6 км Логинов показывает второй ход, уступая Расторгуеву 1,3 секунды.

17:37

За ним норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

17:36

Под 13-м номером стартовал и Тимофей Лапшин. Россиянин выступает за сборную Южной Кореи.

17:36

После 1,6 км Прима проигрывает Расторгуеву более 6 секунд.

17:35

Стартовал Александр Логинов почти сразу же после немца Бенедикта Долля.

17:31

С интервалом по 30 секунд на трассу вышли словенец Яков Фак и украинец Артем Прима.

17:30

Итак, старт дан. Первым в гонку вступил Андрей Расторгуев из Латвии.

17:24

Напомним, что вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса.

17:23

Уже официально стало известно об отмене заключительного, девятого этапа Кубка мира, который должен был пройти в окраине Осло Хольменколлене.

17:22

Новый коронавирус продолжает бить по миру. В том числе и по спортивному. Прошлый этап Кубка мира прошел без зрителей, сегодня же стало известно, что гонки в Контиолахти также под ударом. Была угроза полной отмены соревнований, но все-таки сегодняшний спринт решили провести. Правда, без зрителей: болельщики уже начали заполнять трибуны стадиона, но затем волонтеры их выпроводили за пределы территории стадиона. Пока неизвестно, будут ли проведены следующие гонки.

17:21

Россию сегодня представят шесть биатлонистов. Первым из россиян на трассу выйдет Александр Логинов, получивший 10-й стартовый номер, затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (21-й), Матвей Елисеев (37-й), Евгений Гараничев (47-й), Никита Поршнев (58-й) и Саид Каримулла Халили (93-й).

17:20

Старт запланирован на 17.30 мск.

17:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.