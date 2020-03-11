Жертва насилия: мать детей Мейвезера обнаружена мертвой

Бывшая подруга известного американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой. Об этом сообщило авторитетное издание TMZ, по данным которого девушка находилась без сознания в собственном автомобиле на территории своего дома в Калифорнии. Харрис было 40 лет.
На место происшествия полицейские приехали после поступившего в отделение звонка.
На данный момент полиция штата выясняет подробности гибели девушки, однако версию с убийством пока что исключают, равно как и смерть от применения наркотических веществ.
Джози Харрис находилась в отношениях с Флойдом Мейвезером на протяжении 15 лет — с 1995 по 2010 годы. При этом в браке пара не состояла, хотя от боксера Харрис родила трех детей: сыновья Кораун и Зион, а также дочь Джира. Но несмотря на большую семью, отношения между Джози и Флойдом были неспокойными.
Харрис утверждала, что в последние годы жизни с боксером несколько раз подвергалась насилию и жестокому обращению с побоями, а именно таковых случаев, по ее словам, было шесть. Официально одно из первых нападений произошло в сентябре 2010 года, оно же и обернулось для Мейвезера уголовным преследованием и реальным тюремным сроком.
В тот момент пара уже разошлась, однако, как говорила Харрис, спортсмена не устраивал тот факт, что мать его троих детей нашла себе нового ухажера. Согласно показаниям, Мейвезер ворвался в дом девушки в Лас-Вегасе, пока она спала, взял ее за волосы, уронил на пол и начал избивать.
«Я была забитой женщиной. Чувствовала себя виноватой за все, что я говорю и делаю, была жертвой домашнего насилия. Он схватил меня за волосы и стащил на землю, начал бить меня по голове кулаком, выкручивать руку. Сказал, что убьет меня и парня, с которым я встречаюсь. Благодарна сыну, потому что я не знаю, как долго Флойд мог бы меня бить. Если бы сын не смог выбраться из дома, вероятно, я бы здесь не сидела», — говорила Харрис, отмечавшая, что была также вынуждена лечь в больницу.
Говоря о сыне, стоит упомянуть, что речь идет о Корауне. Именно он, увидев, как Мейвезер избивает его мать, убежал из дома и вызвал полицию. Правоохранительные органы впоследствии задержали боксера и возбудили против него уголовное дело. Медики тогда диагностировали Харрис травму головы, сотрясение мозга и зафиксировали большое количество гематом различной тяжести. При этом сама девушка в течение длительных разбирательств хоть и дала показания против Мейвезера, но выступала против обвинительного вердикта в суде. Это она мотивировала нежеланием лишать детей отца, который обеспечивает их материально.
Однако суд признал боксера виновным и вынес вердикт о его заключении под стражей: с 1 июня 2012 года Флойд отбывал 90-дневный арест, а 3 августа досрочно вышел на свободу. При этом Мейвезер был обязан выполнить 100 часов общественных работ, пройти годовую программу по борьбе с насилием в семье, а также выплатить Харрис $2,5 тыс.
Интересно, что через несколько лет, после боя с Мэнни Пакьяо в мае 2015-го, Мейвезер дал интервью, в котором поделился некоторыми подробностями совместной жизни с Харрис. Тогда он заявил, что застал бывшую подругу за употреблением наркотических веществ.
«Эта женщина принимала наркотики. Да, я избил ее. Да, я виновен за это. Но почему-то все говорят только о насилии в семье, о том, что я причинил ей боль, тогда как она, мать моих детей, употребляет запрещенные вещества»,
— говорил Мейвезер.
Харрис этим интервью возмутилась и предъявила Флойду иск более чем на $20 млн, обвинив боксера в клевете. Данное расследование, к слову, так и не было завершено. Сама же девушка утверждала, что действительно принимала различные препараты, но только успокоительные. В частности, Харрис подчеркивала, что после нескольких случаев насилия со стороны Мейвезера, она стала бояться его.
«Если Флойда нет рядом, если я знаю, что он не собирается прийти, значит мне не надо принимать успокоительное»,– говорила Джоси Харрис.
Флойд Мейвезер провел в своей карьере 50 поединков, не потерпев ни одного поражения. На гибель своей бывшей подруги боксер публично никак не отреагировал. На данный момент он находится на отдыхе в Амстердаме.