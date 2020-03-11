Жертва насилия: мать детей Мейвезера обнаружена мертвой

Бывшая подруга известного американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой. Об этом сообщило авторитетное издание TMZ, по данным которого девушка находилась без сознания в собственном автомобиле на территории своего дома в Калифорнии. Харрис было 40 лет.

Реклама

На место происшествия полицейские приехали после поступившего в отделение звонка.

На данный момент полиция штата выясняет подробности гибели девушки, однако версию с убийством пока что исключают, равно как и смерть от применения наркотических веществ.

Josie Harris, The mother of Floyd Mayweather's children, has passed away. According to TMZ, Harris was found dead in her car. The case is being treated as a death investigation, as there are no signs of foul play. Our condelences to the Harris/Mayweather Family. pic.twitter.com/isvwqaNnM7 — BallerAlert (@balleralert) March 11, 2020

Джози Харрис находилась в отношениях с Флойдом Мейвезером на протяжении 15 лет — с 1995 по 2010 годы. При этом в браке пара не состояла, хотя от боксера Харрис родила трех детей: сыновья Кораун и Зион, а также дочь Джира. Но несмотря на большую семью, отношения между Джози и Флойдом были неспокойными.

Харрис утверждала, что в последние годы жизни с боксером несколько раз подвергалась насилию и жестокому обращению с побоями, а именно таковых случаев, по ее словам, было шесть. Официально одно из первых нападений произошло в сентябре 2010 года, оно же и обернулось для Мейвезера уголовным преследованием и реальным тюремным сроком.

В тот момент пара уже разошлась, однако, как говорила Харрис, спортсмена не устраивал тот факт, что мать его троих детей нашла себе нового ухажера. Согласно показаниям, Мейвезер ворвался в дом девушки в Лас-Вегасе, пока она спала, взял ее за волосы, уронил на пол и начал избивать.

«Я была забитой женщиной. Чувствовала себя виноватой за все, что я говорю и делаю, была жертвой домашнего насилия. Он схватил меня за волосы и стащил на землю, начал бить меня по голове кулаком, выкручивать руку. Сказал, что убьет меня и парня, с которым я встречаюсь. Благодарна сыну, потому что я не знаю, как долго Флойд мог бы меня бить. Если бы сын не смог выбраться из дома, вероятно, я бы здесь не сидела», — говорила Харрис, отмечавшая, что была также вынуждена лечь в больницу.

Говоря о сыне, стоит упомянуть, что речь идет о Корауне. Именно он, увидев, как Мейвезер избивает его мать, убежал из дома и вызвал полицию. Правоохранительные органы впоследствии задержали боксера и возбудили против него уголовное дело. Медики тогда диагностировали Харрис травму головы, сотрясение мозга и зафиксировали большое количество гематом различной тяжести. При этом сама девушка в течение длительных разбирательств хоть и дала показания против Мейвезера, но выступала против обвинительного вердикта в суде. Это она мотивировала нежеланием лишать детей отца, который обеспечивает их материально.

Однако суд признал боксера виновным и вынес вердикт о его заключении под стражей: с 1 июня 2012 года Флойд отбывал 90-дневный арест, а 3 августа досрочно вышел на свободу. При этом Мейвезер был обязан выполнить 100 часов общественных работ, пройти годовую программу по борьбе с насилием в семье, а также выплатить Харрис $2,5 тыс.

Интересно, что через несколько лет, после боя с Мэнни Пакьяо в мае 2015-го, Мейвезер дал интервью, в котором поделился некоторыми подробностями совместной жизни с Харрис. Тогда он заявил, что застал бывшую подругу за употреблением наркотических веществ.

«Эта женщина принимала наркотики. Да, я избил ее. Да, я виновен за это. Но почему-то все говорят только о насилии в семье, о том, что я причинил ей боль, тогда как она, мать моих детей, употребляет запрещенные вещества»,

— говорил Мейвезер.

Харрис этим интервью возмутилась и предъявила Флойду иск более чем на $20 млн, обвинив боксера в клевете. Данное расследование, к слову, так и не было завершено. Сама же девушка утверждала, что действительно принимала различные препараты, но только успокоительные. В частности, Харрис подчеркивала, что после нескольких случаев насилия со стороны Мейвезера, она стала бояться его.

«Если Флойда нет рядом, если я знаю, что он не собирается прийти, значит мне не надо принимать успокоительное»,– говорила Джоси Харрис.

Флойд Мейвезер провел в своей карьере 50 поединков, не потерпев ни одного поражения. На гибель своей бывшей подруги боксер публично никак не отреагировал. На данный момент он находится на отдыхе в Амстердаме.