«Анорексия и гормоны»: дочь Малафеева поймали с наркотиками

10 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге была задержана 16-летняя Ксения Малафеева, дочь знаменитого российского голкипера, выступавшего за «Зенит» и национальную сборную Вячеслава Малафеева.

Реклама

Как сообщила «КП-Петербург», девушка подозревается в продаже наркотиков. Само задержание случилось около недели назад, и Ксения на время расследования отправлена в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Mash, дочь знаменитого футболиста была задержана с четырьмя таблетками экстази.

Как информируют различные издания, на протяжении последних девяти лет девочка воспитывалась бабушкой, куда вместе с братом переехала после автокатастрофы, в которой в 2011 году разбилась их мать Марина Малафеева.

Сам Вячеслав через полтора года после гибели первой супруги женился во второй раз, и вместе с Екатериной Малафеевой (Комяковой) воспитывает сына.

«Последствия болезни и гормоны влияют на поведение дочки. Верю в лучшее: Ксюша перерастет и успокоится, потом будем вспоминать все это с улыбкой на лице. Дочке сейчас 16 лет, она попросила нас дать ей возможность быть самостоятельной и ответственной за свое будущее. Для нас это было сложное решение, но взвесив все, пошли навстречу, — рассказала Starhit нынешняя супруга знаменитого вратаря.

— С Ксюшей договорились, что она будет жить в нашей квартире, рядом с нами. В любой момент она может вернуться домой. Мы всегда на связи, проводим время вместе».

Под болезнью женщина подразумевает анорексию, которой страдает Ксения, и от которой девушка продолжает лечиться в данный момент.

Информация о том, что Ксения сейчас живет отдельно от отца и мачехи, появилась в середине февраля, когда Екатерина дала интервью тому же журналу.

«У нас в семье есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Например не ругаться матом, поскольку это разлагает среду вокруг. Ходить в школу, делать домашние задания, найти какое-то увлечение по душе. Я не знаю, как вы справляетесь с переходным возрастом детей, но мы пошли на такую меру, — рассказывала супруга Малафеева.

— Я бы хотела, чтобы нас на время оставили в покое с этой ситуацией. Мы ее обязательно решим, и я об этом расскажу. Просто Ксюше нужно пожить отдельно, чтобы понять, какие ошибки в поведении она допускает. Мы всегда находимся с ней рядом».

Что касается самого бывшего вратаря сборной страны, то Малафеев в данный момент работает в спортивном департаменте родного клуба. В январе появились слухи о том, что он его покинул, но сам же Вячеслав и опроверг их.

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал он в своем Instagram.

Малафеев выступал за «Зенит» на протяжении всей своей профессиональной карьеры, дебютировав в родной команде, воспитанником которой является, в 1999 году и закончив выступления в 2016-м.

Голкипер провел 328 матчей в элитном дивизионе российского футбола, четырежды стал чемпионом страны, по три раза выиграл серебряные и бронзовые медали РПЛ, трижды стал обладателем Кубка России и Суперкубка страны, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной страны он завоевал бронзовую медаль Евро-2008, на котором находился в качестве запасного, зато в качестве первого номера выступил четыре года на Евро-2012. Всего в составе сборной страны он провел 29 матчей, пропустив в них 24 мяча.

Сам вратарь в последнее время общался с прессой только по поводу шансов сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Ожидания действительно завышены при общем понимании того, что уровень футбола в России сейчас не такой высокий. Это заметно и по тому, что теперь к нам приезжает не так много сильных игроков из-за границы. Чемпионат не кипит страстями. Это показывает, что есть определенные проблемы, — рассказывал Малафеев «Известиям».

— Думаю, выход из группы станет достойным стартом. А потом уже все будет зависеть от того, на кого мы попадем. Если смотреть на наш квартет, то сейчас главная задача — выйти в плей-офф, нам это по силам.

А дальше нужно быть объективными и отталкиваться от того, какой соперник нам достанется в 1/8 финала».