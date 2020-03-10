«Времени больше нет»: коронавирус остановил Серию А

В Италии вступило в силу официальное распоряжение Национального олимпийского комитета о приостановке всех спортивных мероприятий до 3 апреля. В связи с этим отменены в том числе и все ближайшие матчи чемпионата Италии. Что интересно, накануне экстренной пресс-конференции итальянского премьера Джузеппе Конти, на которой было объявлено о карантине, произошел конфликт между министерством спорта и лигой по этому вопросу.

Во время начала матча «Парма» — СПАЛ минспорта потребовало остановить Серию А. Федерация футбола страны в свою очередь отказалась подчиняться, однако профсоюз игроков Италии, а также многие футболисты и тренеры лично выразили готовность бастовать, если чемпионат не поставят на паузу.

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«Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть — значит путешествовать на автобусе, поезде, самолете, спать в отеле, в любом случае вступать в контакт с другими людьми вне вашей рабочей среды. Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса, потому что, как вы знаете, они не живут в Ломбардии, так что это уже бесит и печалит», — приводит слова нападающего «Брешии» Марио Балотелли Football Italia.

Так или иначе, все встречи 26-го тура были сыграны по расписанию. Большинство игр прошли без зрителей, включая центральный матч «Ювентус» — «Интернационале» (2:0).

«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном росте заражений и увеличении количества смертельных исходов. Мы должны изменить свои привычки и чем-то пожертвовать во благо всей Италии. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Фанаты должны принять это. Нет никаких оснований продолжать соревнования», — объявил позднее Конти.

Еще одной проблемой для итальянских команд станут грядущие еврокубковые матчи. Например, примавера «Интера» по собственному желанию отказалась от участия в юношеской Лиге чемпионов. С основными командами сделать это невозможно как минимум из-за спонсорских доходов, максимум — из-за статуса турниров. По словам премьера, местный олимпийский комитет не может повлиять на международные соревнования, поэтому, вероятнее всего, домашние игры итальянских клубов состоятся, но без болельщиков. Напомним, что известно о нескольких случаях инфицирования фанатов, прибывавших в Италию для посещения матчей.

Другой вопрос, что месяц карантина — это условная дата. Если ситуация с распространением болезни в Италии не будет взята под контроль, то приостановка спортивных мероприятий должна быть продлена на неопределенный срок. Среди возможных последствий, по информации La Repubblica, может быть и то, что сезон в Серии А вовсе могут не доиграть. В этом случае чемпионский трофей не достанется никому, в еврокубки же попадут команды с учетом текущего положения в турнирной таблицей.

Что касается клубов, находящихся в зоне вылета, то они не будут понижены в классе. Из Серии B по-прежнему повысятся две команды, а Серия А будет впоследствии расширена до 22 команд.

Необходимо понимать, что этот сценарий развития событий оценивают как маловероятный. Журналисты склоняются к тому, что, учитывая темпы распространения коронавируса (в Европе не осталось стран, где еще не зафиксированы случаи заражения), национальные чемпионаты могут быть возобновлены грядущим летом, а чемпионат Европе — 2020 таким образом будет перенесен на осень или следующий год.

Еще один вариант заключается в доигровке матчей Серии А в мае, однако тогда командам придется играть в уплотненном графике каждые два-три дня, а оставшиеся встречи Кубка Италии — в июне или августе. Континентальное первенство в таком случае пройдет в соответствии с графиком. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее сообщили, что вопрос о переносе Евро пока не рассматривается.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в декабре прошлого года, очагом распространения болезни стал китайский Ухань, провинция Хубэй. В Европе центром эпидемии стали северные регионы Италии, по всей стране зарегистрировано уже 9172 случая заражения. Общее количество жертв достигло 462 пациентов. С 10 марта карантин действует на всей территории страны. По всему миру количество заражений переросло 113 тыс. человек и более 4 тыс. смертей, при этом выздоровели около 63 тыс. людей.