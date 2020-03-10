На пути Овечкина: НХЛ могут закрыть из-за коронавируса

Снова лидер

«Вашингтон Кэпиталз» в драматичном матче уступил «Баффало Сэйбрз» по буллитам несмотря на то, что хозяева до встречи со «столичными» проиграли аж шесть игр подряд. Сохранить лицо гостям помог россиянин Александр Овечкин, вернувшийся в лидеры снайперской гонки, догнав Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз». У обоих теперь по 48 заброшенных шайб.

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Гол получился на загляденье, чего нельзя сказать об игре «Кэпс»: в третьем периоде Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание, Овечкин подхватил шайбу, эффектно пробросив ее прорезь конька нападающего «Сэйбрз» Кайла Окпосо, и с убойной позиции отправил снаряд за спину вратарю Линусу Улльмарку. Чудо-гол помог российскому хоккеисту стать третьей звездой матча, но это не спасло «Вашингтон».

Alex Ovechkin levanta puck suelto tras el cara a cara, burla al defensor y rompe trallazo para poner a los Capitals en la pizarra pic.twitter.com/EPbvGEpf6F — NHL Espaсol (@nhlespanol) March 10, 2020

Таким образом, до седьмого места лучших бомбардиров в истории, которое занимает Майк Гартнер, капитану «Вашингтона» осталось всего три гола. Рекорд, напомним, принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, и Овечкин пока единственный на горизонте, кто может побить его до конца карьеры.

«Сейчас важно каждое очко, которое падает в нашу копилку. Конечно, мы хотели взять два сегодня, здорово бились в конце, в овертайме. Не думаю, что мы провалились в первом периоде, действовали солидно, но надо отдать должное сопернику. «Баффало» играл очень сильно, мы отыгрались, имели много моментов, но смогли заработать только один балл», — сказал Овечкин после матча.

Кроме Овечкина и Кузнецова также отличился еще один россиянин «Вашингтона». Защитник Дмитрий Орлов сделал счет 2:2 спустя десять минут после гола капитана. До этого он не забивал 31 матч кряду.

Dmitry Orlov ties it up late for Washington! 2-2 game!#ALLCAPS pic.twitter.com/eqABoFlfSK — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 10, 2020

А вот новоиспеченный форвард «Кэпс» Илья Ковальчук снова остался без очков. Игру он закончил при коэффициенте полезности »-1».

«Вашингтон» продолжает бороться за первое место в Восточной конференции, находясь на третьем. «Баффало» располагается на 14-й строчке.

Буллит Ничушкина

Что касается других матчей, прошедших ночью, то неприятную серию из 12-ти игр без очков подряд сумел прервать форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин. Его команда на домашнем льду сумела победить «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:1, а российский нападающий выступил ассистентом при шайбе, заброшенной Остином Вагнером в первом периоде. Это его десятая голевая передача в сезоне.

Austin Wagner gets Los Angeles on the board in the first!#GoKingsGo pic.twitter.com/CjWLeFkhxp — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 10, 2020

Получил возможность сократить отставание от «Кингз» в середине второго периода Валерий Ничушкин после того, как на нем нарушил правила защитник хозяев Шон Уокер. Однако буллит россиянин реализовать не смог — вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик справился с броском.

Jonathan Quick with a big save on a penalty shot against Valeri Nichushkin #GoKingsGo pic.twitter.com/FqdmSAt4f8 — LA Kings (@LAKings) March 10, 2020

Голевую передачу на свой счет этой ночью записал и форвард Евгений Дадонов. Его «Флорида Пантерз» одержала вторую победу подряд, одолев «Сент-Луис Блюз», за который выступает Иван Барбашев.

Mike Hoffman ties it up for Florida in the 2nd!#FlaPanthers pic.twitter.com/VjK5LkZmA2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 10, 2020

К слову, четвертый раз подряд в заявку «Флориды» на игру не вошел голкипер Сергей Бобровский. Один из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ по-прежнему не может найти себя в составе «Пантерз», за что подвергается серьезной критике.

Коронавирус наступает

Китайский коронавирус COVID-2019 обнаружили уже более чем в ста странах мира, в том числе и за океаном. Вспышка заболевания ранее была зафиксирована в округе Санта-Клара, штат Калифорния, в результате которой 43 человека были госпитализированы, один из которых скончался. Из-за угрозы дальнейшего распространения болезни уже отменены все массовые мероприятия, включая матчи на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс».

Теперь же, как стало известно Ilta-Sanomat, НХЛ рассматривает возможность переноса или отмены всех оставшихся игр регулярного чемпионата. По информации издания, лига уже общается с руководителями клубов, интересуясь их мнением касательно этого вопроса.

В качестве иных способов предосторожности все американские спортивные лиги, включая НХЛ, закрыли доступ в раздевалки представителям СМИ. Теперь вход разрешен только спортсменам и ключевым сотрудникам клубов, а для общения с журналистами будут оборудованы специальные места. В коллективном заявлении уточняется, что это решение было принято после консультаций со специалистами по борьбе инфекционными заболеваниями и врачами.

Вспышка нового коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч.