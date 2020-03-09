«Лучше подстраховаться»: Логинов опасается коронавируса

Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев. Спортсмен признался, что испытывает определенные проблемы со здоровьем.

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«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление», — приводит слова лидера сборной России «Матч ТВ».

Подробности причин своего состояния Логинов раскрывать не стал, однако уточнил, что это не связано со вспышкой в Европе китайского коронавируса, из-за которого последний прошедший этап Кубка мира в чешском Нове-Месте состоялся без болельщиков. При этом биатлонист добавил, что действительно боится заразиться.

«Отказываясь давать интервью вживую, опасался заразиться или заразить? Заразиться. Сейчас такая ситуация, что лучше подстраховаться. У меня нет коронавируса. Однако сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не нужно рисковать, даже если вероятность заболеть — 0,1%», — сказал он.

Напомним, что в Нове-Месте Логинов выступил только в спринте, заняв 65-е место и не попав в пасьют. Командную эстафету россиянин пропустил по решению тренерского штаба, сделавшего ставку на молодых. В конечном итоге не заявился четырехкратный чемпион Европы и на масс-старт, опять же из-за недомогания.

В сборной России в свою очередь подтвердили, что решение о поездке в финский Контиолахти (12-15 марта) будет принято позднее, в Осло (20-22 марта) он, по словам Хованцева, «точно не поедет». Фактически это означает, что Логинов может досрочно завершить сезон, который складывается для него, мягко говоря, не лучшим образом. Несмотря на золото чемпионата мира в спринте, в общем зачете Кубка мира он занимает только восьмое место с 570-ю набранными очками. Биатлонист объяснил отдельные провалы множеством неожиданных травм и не самым лучшим качеством зимнего сбора.

Исправить ситуацию вполне реально за два этапа Кубка мира, но его освистали немецкие и норвежские фанаты в Антерсельве, в связи с чем и появились разговоры о психологической неготовности россиянина выступить в Осло. Сейчас же понятно, что это никак не связано между собой.

«Когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью», — рассказал спортсмен, заявив, что «реакция в Антерсельве не может повлиять на его решение».

По еще одной версии, почему Логинов сдал в последних гонках, причиной тому стало произошедшее во время мирового первенства в Антхольце. Там, напомним, итальянские карабинеры провели обыски в гостиничных номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича, а также еще одного биатлониста Евгения Гараничева. Полиция действовала на основании запроса антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен, сигнализировавшей о том, что Касперович якобы находился на турнире по чужой аккредитации, факт чего впоследствии подтвердился. По мнению сотрудницы организации, тренер мог прибыть в Италию для транспортировки допинга, однако улик, доказывающих вину членов сборной России, найдено не было.

О своем допинговом прошлом Логинов, так или иначе, говорить не готов. «Все эти истории, которые были в Италии… В голове и так много мыслей, которые не хочется ворошить. Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему. Меня не все хорошо знают как человека. Но есть друзья, знакомые, люди, представляющие, какой я на самом деле. Они меня поддерживают. Их мнение для меня важнее», — добавил он.

Что касается будущего 28-летнего биатлониста, то и по этому поводу он ничего конкретного ответить не смог. После обысков и травли по поводу допинга Логинов намекал на возможное завершение карьеры. На сегодняшний день он планирует закончить сезон. «Надеюсь, здоровье позволит», — заявил атлет.