«Он глуп»: Роналдиньо арестовали на 6 месяцев

У бывшего лидера сборной Бразилии по футболу Роналдиньо Гаучо серьезные проблемы с законом. 5 марта футболист вместе со своим братом и агентом Роберто де Ассисом Морейрой были задержаны местной полицией в Асунсьоне по подозрению во въезде в страну по подделанным документам, а сотрудники правоохранительных органов впоследствии обнаружили соответствующие паспорта в гостиничном номере мужчин. На следующий день они были отпущены, однако уже спустя несколько часов снова взяты под стражу.

По информации Globo Esporte, парагвайский суд продлил арест обладателя «Золотого мяча» и его брата на срок до шести месяцев, поместив их в изолятор на время следственных действий. Парагвай опасается, что в случае домашнего ареста подозреваемые вернуться в Бразилию, откуда их будет невозможно достать: между странами не действует договор об экстрадиции.

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Защита спортсмена пыталась изменить меру пресечения на домашний арест, основываясь на «тяжелой болезни» брата Роналдиньо, однако документально это подтвердить не смогла. Судья Клара Руис Диас в свою очередь настояла, что бразильцы «совершили серьезное правонарушение, которое угрожает основам государства». Она также уточнила, что у следствия есть улики, доказывающие факт использования подозреваемыми настоящих документов с поддельным содержимым. Напомним, что подделка документов, согласно законам Парагвая, карается в стране штрафом или тюремным заключением до одного года.

«Я понимаю, что он звезда спорта. Но, независимо от популярности, закон действует на всех одинаково», – добавил министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо.

MUY FUERTE | Asн se encuentra Ronaldinho Gaъcho en la Agrupaciуn Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernбn Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Отмечается, что вместе с Роналдиньо и его братом арестован их друг Вилмондес Соуза Лира, на которого они указали при допросе, а также граждане Парагвая Мария Исабель Гальосо и Эсперанс Аполоний Кабальеро, которым принадлежали паспорта до того, как их данные были изменены. Во время общения с представителями закона футболист заявил, что подделанные документы им подарила парагвайская бизнесвумен Далия Лопес, по приглашению которой они прибыли в страну.

«Ни мистер Роналдиньо, ни его брат не прошли процесс получения гражданства Парагвая – сообщил прокурор Федерико Дельфино. – Оба сказали, что получили эти документы в подарок».

Женщина, как пишет La Vanguardia, уже проходит по другому уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов, суд выписал ордер и на ее арест. Адвокаты экс-звезды каталонской «Барселоны» настаивают, что их клиент не причастен к подделке документов, и даже пытались отстранить судью — не получилось. «Мы знаем, это делалось для того, чтобы отложить применение мер предварительного заключения, вот и все», – сказал прокурор Осмар Легаль из специализированного управления по финансовым преступлениям.

Что касается возможных мотивов подозреваемых, то предполагалось, что это связано с запретом игрока покидать страну из-за проблем с налогами на родине. Пять лет назад Роналдиньо выписали штраф в размере за $2,4 млн за нанесение вреда экологии. Вместе с братом они открыли незаконную фабрику по переработке тростника, промысловую платформу и пирс возле озера Гуайба, которое входит в заповедную зону. Спустя три года взыскание погашено не было, и государство заблокировало 57 объектов недвижимости, принадлежащих Гаучо, а также изъяло у него паспорта Бразилии и Испании. Только в сентябре прошлого года футболист снова стал выездным, выплатив $1,5 млн.

Интересно и то, что для въезда в Парагвай Роналдиньо не нужен был поддельный паспорт. Поскольку между странами действует безвизовый режим, игроку достаточно было предъявить бразильское удостоверение личности (ID Card).

«Судья не понял, что Роналдиньо не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп», — приводит слова правозащитника Адольфо Марина AS.

В ближайшее время сторона бразильцев, вероятнее всего, подаст апелляцию и попытаться доказать наличие у брата футболиста наличие болезни, для чего потребуются медицинские документы. Еще одним вариантом является возможность добиться отвода судьи, первая попытка чего закончилась неудачно.