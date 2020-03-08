«Челси» в огне: Лэмпард расправился с Анчелотти

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» на своем поле принимал «Эвертон». Встреча была особенно интригующая, так как в ней на тренерских мостиках встречались ученик и учитель – Фрэнк Лэмпард и Карло Анчелотти соответственно. Первый сумел под руководством итальянца выиграть чемпионат страны в 2010 году в качестве игрока, теперь же оба коллектива только лишь мечтают о заветной первой строчке в турнирной таблице.

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Игра началась в отличном темпе — уже на 14-й минуте хавбек «Челси» Мэйсон Маунт с передачи воспитанника каталонской «Барселоны» Педро поразил левый нижний угол ворот. Сыгранность между футболистами — космическая, англичанин здорово предложил себя на границе штрафной площади и реализовал момент.

Спустя семь минут уже сам Педро праздновал успех — после красивой, остроумной и своевременной разрезающей передачи Росса Баркли хавбек убежал один на один с вратарем и пробил аккурат в «девятку». 2:0 – очевидно, не такого начала матча ждал «Эвертон». Впрочем, спустя некоторое время гости смогли выровнять положение на поле, но до особо опасных моментов у ворот Кепы Аррисабалаги дело так и не дошло.

Вторая половина игры снова повергла в ступор «Эвертон» — на этот раз Росс Баркли ассистировал бразильцу Виллиану, который мощным и точным ударом заставил мяч проникнуть в угол ворот Джордана Пикфорда.

Основной вратарь сборной Англии, как и положено, вытянулся в струнку, но достать мяч у него не получилось.

По факту игра была уже сделана. В телевизионную трансляцию раз за разом попадали улыбающиеся лица тренерского штаба лондонской команды, но их подопечные даже и не думали останавливаться! Оливье Жиру спустя три минуты оказался самым быстрым на мяче после подачи углового и легко пробил бедного Пикфорда, игравшего в обороне, по сути, в одиночестве.

Этот гол стал для французского форварда 80-м в чемпионатах Англии. Данная отметка покорилась уже 50-му игроку Английской премьер-лиги.

Стоит отметить, что на это у Жиру ушло 229 матчей, из которых в 137 он выходил в стартовом составе. Что любопытно, перед игрой футболист вспомнил события зимнего трансферного окна и заявил, что сделал все возможное, чтобы покинуть Лондон.

«Я видел себя в другом клубе. Я пережил шесть сложных месяцев. Вот почему я пытался уехать в январе и сделал все, чтобы уйти. В конце концов, с учетом обстоятельств, «Челси» не хотел отпускать меня. Важнейшим условием моего отъезда была замена, которую клуб так и не смог осуществить. Мной интересовался «Интер», поэтому мне крайне обидно и досадно из-за срыва сделки», — сказал Жиру.

Дальнейшие минуты игры превратились в пустую формальность. 4:0 — максимально уверенная и убедительная победа хозяев «Стэмфорд Бридж».

После игры главный тренер лондонской команды поблагодарил коллектив за сохранение концентрации после кубковой баталии против «Ливерпуля», а также нашел положительный момент в скопившемся обилии травм:

«Настрой и сосредоточенность игроков был на самом высоком уровне. Вполне возможно, что травмы помогли в этом отношении. Теперь мы должны работать, чтобы показать, что мы можем закончить сезон мощно», — сказал Лэмпард.

Его коллега по тренерскому цеху и оппонент по игре Карло Анчелотти назвал завершившуюся игру худшей за все то время, что он руководит ливерпульцами.

«Я очень расстроен и крайне разочарован сегодняшней игрой. Мы ошиблись буквально во всем, в чем можно было — в обороне, мы проиграли много стыков, мы не действовали компактно, при игре с мячом допустили много ошибок», — сетовал итальянец.

Эта победа позволила «Челси» закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 48-ю очками.

Впереди – «Лестер», у него 50 очков и домашняя игра против бирмингемской «Астон Виллы» в запасе. «Ириски» опустились на 12-е место, в их активе 37 очков. Еще есть целых девять игр для того, чтобы побороться за еврокубковые места.

А при удачном раскладе команда под руководством Карло Анчелотти может навязать борьбу и за путевку в Лигу чемпионов — бан «Манчестер Сити» делает пятую строчку в турнирной таблице лигочемпионской, а до нее всего восемь очков.