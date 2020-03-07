Фальшивые паспорта: Роналдиньо вновь задержали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест. Данные меры были связаны с расследованием дела о въезде легенды мирового футбола на территорию республики по подложным документам.

Как проинформировала газета ABC Color, в настоящий момент Роналдиньо, его брат и агент Роберто доставлены в спецприемник парагвайской национальной полиции в столице Асунсьоне. О том, какие санкции будут применены к бразильцу на сей раз, станет известно позднее: в субботу судья по этому делу решит, освободить нарушителей или же на время разбирательств оставить их под арестом.

К слову, экс-футболист уже имел проблемы с правоохранительными органами на этой неделе.

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5 марта обладатель «Золотого мяча» прилетел в столицу Парагвая представить книгу о себе «Genio de vida» («Гений по жизни») и выступить на презентации благотворительной программы бесплатного медицинского обслуживания для детей Парагвая. Визит Роналдиньо ожидаемо вызвал большой ажиотаж: наплыв фанатов в аэропорт, множество торжественных церемоний и награждение званием «почетного гостя Асунсьона».

Но затем поездка обернулась для Роналдиньо кошмаром: в роскошном отеле, где остановился бразилец, звезду взяли под стражу. По сведениям, которые получила местная прокуратура, Роналдиньо прилетел в Парагвай по фальшивому паспорту, что, естественно, влечет за собой проблемы с законом южноамериканского государства.

Что интересно, вопросы по подлинности документа возникли еще у сотрудников аэропорта, которые не стали поднимать скандал. Но министерство внутренних дел страны статус гостя не волновал: представители местной полиции тут же устроили обыски в люксовом номере отеля, где остановился Роналдиньо с братом Роберто и приятелем Вильмондешем Соузой. Как и предполагали правоохранительные службы, у задержанных были обнаружены поддельные паспорта. В документах указывалось, что бразильцы являются гражданами Парагвая, что не соответствует действительности.

Таким образом, паспорта явно были получены незаконным путем и бразильцы обманули службу пограничного контроля как на родине, так и в аэропорту Асунсьона. Роналдиньо и его компаньонов поместили под стражу в гостиничном номере.

В поддержку одного из лучших футболистов в истории тогда выступил легендарный аргентинец Диего Марадона, ныне тренирующий команду «Химнасия и Эсгрима».

«Держись, дорогой друг! Правда всегда побеждает. Обнимаю, чемпион!» — написал Марадона в Instagram-аккаунте под совместным фото с бразильцем.

Но уже в четверг, 6 марта, бывший полузащитник сборной Бразилии был освобожден из-под ареста. Как отмечал представитель футболиста, ничего противозаконного в приезде Роналдиньо в Парагвай не было.

«Клиент показал представителям полиции свой бразильский паспорт и свое бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение, однако он не совершал никаких преступных действий», — цитировал портал Globoesporte адвоката бывшего спортсмена.

Стоит отметить, что чемпион мира — 2002 имел большие проблемы с налоговыми органами на родине, из-за чего у него изъяли паспорта гражданина Бразилии и Испании, также лишив возможности покидать страну. В 2015-м Роналдиньо был оштрафован за то, что он построил склад и рыболовную платформу возле озера Гуайба, входившего в заповедную зону. Таким образом, строительство Роналдиньо нанесло вред экологии, и его обязали выплатить $2,4 млн.

Однако игрок этого так и не сделал, из-за чего в 2018 году государство заблокировало 57 объектов недвижимости, принадлежащих футболисту, и отняло у него оба паспорта.

Как итог, Роналдиньо решил пойти незаконным путем, и, чтобы съездить в Парагвай, раздобыл поддельные документы. По информации западных СМИ, легендарного футболиста могут наказать как штрафом, так и реальным тюремным заключением.