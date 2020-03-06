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Надежда на Непряеву: женский масс-старт в Осло. LIVE

Лыжные гонки. 13-й этап Кубка мира. Женщины. Классика 30 км. ОНЛАЙН

В Осло проходит 7-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта 30 км классическим стилем.
Трансляция
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15:05

Наталья Непряева уже 8-я! Россиянка уже в десятке.

15:00

Заключительные 8 км ждут нас: Йохауг должна брать золото, серебро и бронзу прибирают к рукам Нисканен и Якобсен. Но это пока...

14:55

Непряева начинает ускоряться — Наталья решительно рвется навстречу медали, сразу обгоняя двоих лыжниц!

14:50

Хочется верить, что наша спортсменка скоро будет вырываться в тройку — оппонентки крайне хороший ход показывают.

14:46

Больше половины масс-старта уже позади. Наталья Непряева опустилась на 17-ю строчку.

14:43

Окончательно рассредоточились девушки по трассе. Разрывы между соперницами становятся больше: первая двадцатка держится вместе, тогда как оставшиеся 30 спортсменок остались позади.

14:39

Йохауг продолжает уверенно идти к золоту! У нее 42.3 секунды отрыва от второго места, и, похоже, останавливаться норвежка не собирается!

14:35

Наталья Непряева уже 14-я. Она отстает от недосягаемой Йохауг на 40 секунд, зато до второго места всего лишь 7 секунд.

14:31

Замыкает же тройку пока что Катарина Хенниг (Германия). В контексте того, что чемпионская интрига почти умерла, теперь все внимание будет приковано к борьбе за серебро и бронзу.

14:26

Не забываем и о наших россиянках: Непряева пока 15-я и никак не может вклиниться в топ-10, Жамбалова — 21-я, Васильева - 31-я, Кирпиченко - 32-я, Иксанова - 34-я.

14:24

Позади треть трассы! Терезе еще больше увеличивает преимущество (более 20 секунд), тогда как на второе место вырывается представительница Финляндии Кертту Нисканен.

14:20

На отметке 7.7 км Йохауг начинает наращивать преимущество! У нее более 18 секунд отрыв. Группа преследовательниц идет практически вровень.

14:12

Нелегкая погода сегодня... Высокая влажность — на трассу туман.

14:16

В 16 секундах отставания Непряева, она опустилась на 16-ю строчку.

14:09

Второй и третьей пока идут еще одна норвежка Хейди Венг и шведка Фрида Карлсон

14:05

Терезе Йохауг ожидаемо захватывает лидерство на отметке 1.5 км. Непряева пока 12-я, но отставание составляет считанные секунды.

14:04

Непривычно тихо на трассе: когда еще услышишь так отчетлива звук скользящих лыж? Всему виной эпидемия коронавируса, из-за которого лыжный марафон в Норвегии проходит без зрителей.

14:00

И начинается масс-старт в Холменколлене! Смотрим!

13:55

К слову, вот кто побежит сегодня гонку в составе сборной России: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова, Лилия Васильева.

13:50

Начало — в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! Представляем текстовую онлайн-трансляцию женской гонки, которую женщины бегут на 13-м этапе Кубка мира.