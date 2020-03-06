Надежда на Непряеву: женский масс-старт в Осло. LIVE

Наталья Непряева уже 8-я! Россиянка уже в десятке.
Заключительные 8 км ждут нас: Йохауг должна брать золото, серебро и бронзу прибирают к рукам Нисканен и Якобсен. Но это пока...
Непряева начинает ускоряться — Наталья решительно рвется навстречу медали, сразу обгоняя двоих лыжниц!
Хочется верить, что наша спортсменка скоро будет вырываться в тройку — оппонентки крайне хороший ход показывают.
Больше половины масс-старта уже позади. Наталья Непряева опустилась на 17-ю строчку.
Окончательно рассредоточились девушки по трассе. Разрывы между соперницами становятся больше: первая двадцатка держится вместе, тогда как оставшиеся 30 спортсменок остались позади.
Йохауг продолжает уверенно идти к золоту! У нее 42.3 секунды отрыва от второго места, и, похоже, останавливаться норвежка не собирается!
Наталья Непряева уже 14-я. Она отстает от недосягаемой Йохауг на 40 секунд, зато до второго места всего лишь 7 секунд.
Замыкает же тройку пока что Катарина Хенниг (Германия). В контексте того, что чемпионская интрига почти умерла, теперь все внимание будет приковано к борьбе за серебро и бронзу.
Не забываем и о наших россиянках: Непряева пока 15-я и никак не может вклиниться в топ-10, Жамбалова — 21-я, Васильева - 31-я, Кирпиченко - 32-я, Иксанова - 34-я.
Позади треть трассы! Терезе еще больше увеличивает преимущество (более 20 секунд), тогда как на второе место вырывается представительница Финляндии Кертту Нисканен.
На отметке 7.7 км Йохауг начинает наращивать преимущество! У нее более 18 секунд отрыв. Группа преследовательниц идет практически вровень.
Нелегкая погода сегодня... Высокая влажность — на трассу туман.
В 16 секундах отставания Непряева, она опустилась на 16-ю строчку.
Второй и третьей пока идут еще одна норвежка Хейди Венг и шведка Фрида Карлсон
Терезе Йохауг ожидаемо захватывает лидерство на отметке 1.5 км. Непряева пока 12-я, но отставание составляет считанные секунды.
Непривычно тихо на трассе: когда еще услышишь так отчетлива звук скользящих лыж? Всему виной эпидемия коронавируса, из-за которого лыжный марафон в Норвегии проходит без зрителей.
И начинается масс-старт в Холменколлене! Смотрим!
К слову, вот кто побежит сегодня гонку в составе сборной России: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова, Лилия Васильева.
Начало — в 14.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! Представляем текстовую онлайн-трансляцию женской гонки, которую женщины бегут на 13-м этапе Кубка мира.