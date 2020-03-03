Инсульт на фоне рака: мать Роналду попала в больницу

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с большой долей вероятности не примет участие во втором матче полуфинала Кубка Италии против «Милана» (первая встреча закончилась со счетом 1:1), сообщает Sky Italia. Это связано с личными проблемами португальца: ранее стало известно, что в ночь на 3 марта его мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт, в больнице диагноз подтвердили. В настоящее время она находится в стабильном состоянии и остается под постоянным наблюдением медиков.

В некоторых открытых источниках уточняется, что 65-летняя женщина перенесла ишемический инсульт, который представляет собой закупорку артерии, препятствующую прохождению кислорода к клеткам мозга. Это наиболее распространенный тип инсульта. В ближайшее время матери Роналду предстоит пройти дополнительные тесты, чтобы определить тяжесть повреждений.

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Согласно данным Всемирной организации инсульта, среди факторов, которые зачастую приводят к инсульту, наиболее распространены следующие: гипертония, ишемическая болезнь сердца, повышенный уровень холестерина, фибрилляция предсердий. Этим факторам риска зачастую способствует нездоровый образ жизни. При этом, как уверены специалисты, лишь 8% пациентов, переживших инсульт, способны вернуться к прежней работе. Смертность при ишемическом инсульте составляет в среднем не более 15 процентов.

По информации O Jogo, сразу после этих известий португалец вылетел из Италии на остров Мадейру, в связи с чем наверняка не сможет помочь своей команде в игре с «россонери», которая состоится на «Альянц Арене» 4 марта в 22.45 по московскому времени. Роналду «бьянконери» совершенно точно будет не хватать: в нынешнем сезоне 35-летний форвард забил 25 мячей и сделал три результативные передачи в 31 матче за «Ювентус». В частности, именно его гол в первом матче, забитый с пенальти в компенсированное время, принес туринцам ничью.

Существовала вероятность, что игра может быть перенесена из-за вспышки в Италии китайского коронавируса COVID-19, которым в стране заразились уже несколько тысяч человек, включая трех футболистов. Многие клубы выступали против переноса матчей на 13 мая, поскольку уже в июне должен стартовать чемпионат Европы, однако пять встреч, которые должны были пройти на прошлой неделе в северных провинциях, все же будут сыграны только через два месяца. Помимо прочего, в низших дивизионах в предыдущий уикенд были отменены 40 игр. На текущий момент обсуждается возможное проведение встреч без зрителей, и здесь уже введены определенные ограничения.

Так, например, матч «Ювентус» — «Милан» состоится при зрителях, однако болельщикам, проживающим в пораженных коронавирусом регионах, включая Ломбардию, вход на стадион будет запрещен. Отсюда следует, что тифози из Милана свой клуб поддержать не смогут. То же самое касается второго полуфинала, где фанатов «Интернационале» не пустят на ответную игру против «Наполи».

Возвращаясь к Роналду, в феврале прошлого года его мать призналась, что борется со страшным диагнозом — раком молочной железы. То же заболевание ей уже диагностировали в 2007 году. «Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь я борюсь за свою жизнь», — говорила она в интервью Mirror, ответив, что не сообщила близким об этом.

После успешного лечения матери футболист пожертвовал £100 тыс. на строительство онкологического центра в больнице, где была прооперирована Долорес. Помимо прочего, с тех пор пятикратный обладатель «Золотого мяча» оказывает финансовую поддержку Португальской лиге против рака, а весь свой гонорар, полученный за победу на чемпионате Европы — 2016, перечислил больным детям.