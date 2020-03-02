«Здоровье не позволяет»: Сотникова объявила об уходе из спорта

Олимпийская чемпионка — 2014 Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом фигуристка рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

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«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все. В данный момент я хочу быть здоровой и счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене… Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт.

Хочется, чтобы в памяти я осталась победителем. Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так», — поставила точку россиянка.

Аделина Сотникова по праву является знаковой фигурой в истории отечественного спорта. В ее активе четыре золота национальных первенств, два серебра чемпионатов Европы, однако главным достижением девушки остается победа на зимних Олимпийских играх — 2014. Тогда в Сочи Сотникова обошла именитую кореянку Ён А Ким и 15-летнюю Юлию Липницкую, став первой в российской истории олимпийской чемпионкой в одиночных прокатах.

«Никто не верил. Никто не знал. Один шанс. Вот он этот миг. Все или ничего. На всю жизнь благодарна моей команде, семье! Только они все знают. Всю правду. Как это достигалось. Через что проходилось. Первая на пьедестале, первая в истории. Остальное — совсем неважно», — делилась эмоциями от успеха победительница.

Стоит отметить, что, несмотря на громогласность успеха и колоссальный рост популярности, триумф на домашней Олимпиаде стал закатом карьеры фигуристки. Следующий сезон стал для Сотниковой последним: она стала лишь шестой на чемпионате России, уступив место новым звездам.

В итоге россиянка прервала спортивную карьеру в 2016 году. Вдобавок ко всему, в 2017-м Аделина прекратила сотрудничество с наставницей Еленой Буяновой, под руководством которой тренировалась с 2004 года, и пополнила группу Евгения Плющенко, но о возвращении на прежний уровень речи быть не могло.

А уже 18 февраля этого года поклонников отечественного фигурного катания шокировала новость о неожиданной госпитализации олимпийской чемпионки. Отмечалось, что фигуристка находилась под контролем специалистов Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, однако по какой причине — официально не сообщалось. Экс-наставница Буянова утверждала, что госпитализация спортсменки была плановой, а также подчеркивала, что лечение будет включать хирургическое вмешательство.

Диагноз Сотникова и ее окружение тщательно скрывали и, по данным ряда изданий, даже потребовали от сотрудников медицинского учреждения не давать никаких комментариев.

Однако, позднее Telegram-канал «Мутко против» опубликовал информацию, согласно которой фигуристка обратилась к медикам из-за остеохондроза. В Сети даже появилась видеозапись, на которой видно, как Сотникова сидит на скамейке в коридоре больницы со специальным воротником на шее.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами. Ваша Sotka», — позже написала Сотникова в Instagram.

Чуть позже комментарий относительно госпитализации атлетки дала агент российской фигуристки Мария Шашина. Представительница Сотниковой заметила, что операция прошла успешно, хоть и тяжело.

«В ближайшее время спортсменка будет находиться под контролем врачей, после чего ей предстоит пройти длительный курс восстановления», — добавляла Шашина.

25 февраля Аделину Сотникову из больницы выписали. На тот момент речи о завершении карьеры еще не шло: очевидно, что спортсменка до последнего сомневалась в правильности ухода из спорта в 23 года, однако желание поберечь свое здоровье все же взяло верх.