Второе европейское золото: Елисеев выиграл спринт на ЧЕ

А мы на этом прощаемся. Оставайтесь на «Газете.Ru»!
Халили — восьмой, Стрельцов — девятые. Остальные наши спортсмены остались вне десятки.
Вторым к финишу пришел Расторгуев, третьим — норвежец Андерсен.
Итак, Матвей Елисеев выиграл мужскую спринтерскую гонку на чемпионате Европы. Его результат — 23:46.4 и один промах на огневом рубеже. Это уже второе золото для россиянина на континентальных первенствах: первое он брал в 2016 году в смешанной эстафете.
Поздние номера финишируют. С минуты на минуту будем подводить итоги.
Итоговая таблица пока прекрасна. Четверо наших ребят в топ-10. Подвел лишь Эдуард Латыпов, от которого ждали борьбы за золото после первой половины заезды.
Топ-спортсменов на трассе не осталось... С наибольшей вероятностью, первая десятка уже останется без изменений.
Эдуард мимо пьедестала. Подкачала, видимо, психология — три промаха стали роковыми.
Латыпов на подходе — кульминация гонки!
Елисеев первый. Это пока неизменно. Но жалко Томпшина, который два промаха допустил.
Норвежец Петерсен три промаха допустил! А вот Поршнев не смог закрепить успех первой стрельбы и уехал на один штрафной круг. Как же не вовремя!
Матвей финишировал! Считанные секунды он выиграл у Расторгуева и пока прочно закрепился на первой строчке итоговой таблицы.
Стрельцов после финиша держится третьим. Давай, Елисеев!
Тем временем, Латыпов, стартовавший под 87-м номером, удачно отстрелялся на стойке и выбился в промежуточные лидеры на своем этапе.
Матвей Елисеев! Он безупречен на стойке и сейчас устремляется за Расторгуевым. Россиянин сейчас бьется за золото!
Поршнев точен! И точен наша темная лошадка Василий Томпшин! Стрельба сегодня крайне хороша у отечественных атлетов.
У нас уже первые биатлонисты финишируют. Результаты пока неважны — таблица может меняться вплоть до последнего спортсмена-финишера.
Зато безупречен на первом огневом рубеже наш Саид Каримулла Халили.
Никита Поршнев на один штрафной круг уходит.
Латыш Андрей Расторгуев — он тоже здесь! Он точен. И теперь смотрим Елисеева — один штрафной круг, к сожалению.
Эмилен Клод (Франция) точен на лежке. Там Елисеев, к слову, стартовал крайне удачно — лучшее время на первом километре.
Пара важных слов о погоде: в Раубичах приятные +1, но есть сильнейший ветер, который, возможно, еще вмешается при стрельбе в борьбу за золото.
Но Стрельцов тоже не промах! 5 из 5!
Норвежец Андерсен лучше всех был на стартовом отрезке, так еще и все пять мишений на лежке закрыл.
Стрельцов неплохой ход показывает - он третий на первой отметке. Совсем немного остается до первой стрельбы...
122 человека бежит — ох и насыщенный заезд предстоит в Белоруссии! Стартуют первые биатлонисты, под десятым номером полетел наш Кирилл Стрельцов.
Стартовала гонка! Поехали!
Напомним, что от России на старт выйдут Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Василий Томпшин.
Старт запланирован на 12.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах.