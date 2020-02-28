Второе европейское золото: Елисеев выиграл спринт на ЧЕ

Итак, Матвей Елисеев выиграл мужскую спринтерскую гонку на чемпионате Европы. Его результат — 23:46.4 и один промах на огневом рубеже. Это уже второе золото для россиянина на континентальных первенствах: первое он брал в 2016 году в смешанной эстафете.