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Второе европейское золото: Елисеев выиграл спринт на ЧЕ

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы — 2020

В Белоруссии проходит чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки, в рамкой которой лучший результат показал российский спортсмен Матвей Елисеев.
Трансляция
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13:42

А мы на этом прощаемся. Оставайтесь на «Газете.Ru»!

13:40

Халили — восьмой, Стрельцов — девятые. Остальные наши спортсмены остались вне десятки.

13:38

Вторым к финишу пришел Расторгуев, третьим — норвежец Андерсен.

13:35

Итак, Матвей Елисеев выиграл мужскую спринтерскую гонку на чемпионате Европы. Его результат — 23:46.4 и один промах на огневом рубеже. Это уже второе золото для россиянина на континентальных первенствах: первое он брал в 2016 году в смешанной эстафете.

13:30

Поздние номера финишируют. С минуты на минуту будем подводить итоги.

13:25

Итоговая таблица пока прекрасна. Четверо наших ребят в топ-10. Подвел лишь Эдуард Латыпов, от которого ждали борьбы за золото после первой половины заезды.

13:20

Топ-спортсменов на трассе не осталось... С наибольшей вероятностью, первая десятка уже останется без изменений.

13:17

Эдуард мимо пьедестала. Подкачала, видимо, психология — три промаха стали роковыми.

13:15

Латыпов на подходе — кульминация гонки!

13:13

Елисеев первый. Это пока неизменно. Но жалко Томпшина, который два промаха допустил.

13:10

Норвежец Петерсен три промаха допустил! А вот Поршнев не смог закрепить успех первой стрельбы и уехал на один штрафной круг. Как же не вовремя!

13:08

Матвей финишировал! Считанные секунды он выиграл у Расторгуева и пока прочно закрепился на первой строчке итоговой таблицы.

13:06

Стрельцов после финиша держится третьим. Давай, Елисеев!

13:03

Тем временем, Латыпов, стартовавший под 87-м номером, удачно отстрелялся на стойке и выбился в промежуточные лидеры на своем этапе.

12:59

Матвей Елисеев! Он безупречен на стойке и сейчас устремляется за Расторгуевым. Россиянин сейчас бьется за золото!

12:57

Поршнев точен! И точен наша темная лошадка Василий Томпшин! Стрельба сегодня крайне хороша у отечественных атлетов.

12:55

У нас уже первые биатлонисты финишируют. Результаты пока неважны — таблица может меняться вплоть до последнего спортсмена-финишера.

12:53

Зато безупречен на первом огневом рубеже наш Саид Каримулла Халили.

12:50

Никита Поршнев на один штрафной круг уходит.

12:48

Латыш Андрей Расторгуев — он тоже здесь! Он точен. И теперь смотрим Елисеева — один штрафной круг, к сожалению.

12:45

Эмилен Клод (Франция) точен на лежке. Там Елисеев, к слову, стартовал крайне удачно — лучшее время на первом километре.

12:42

Пара важных слов о погоде: в Раубичах приятные +1, но есть сильнейший ветер, который, возможно, еще вмешается при стрельбе в борьбу за золото.

12:40

Но Стрельцов тоже не промах! 5 из 5!

12:38

Норвежец Андерсен лучше всех был на стартовом отрезке, так еще и все пять мишений на лежке закрыл.

12:36

Стрельцов неплохой ход показывает - он третий на первой отметке. Совсем немного остается до первой стрельбы...

12:33

122 человека бежит — ох и насыщенный заезд предстоит в Белоруссии! Стартуют первые биатлонисты, под десятым номером полетел наш Кирилл Стрельцов.

12:30

Стартовала гонка! Поехали!

12:25

Напомним, что от России на старт выйдут Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Василий Томпшин.

12:20

Старт запланирован на 12.30 мск.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах.