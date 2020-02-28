«Ливерпуль» без титула: АПЛ могут остановить из-за коронавируса

Спортивный мир все больше становится жертвой вспышки в мире нового типа коронавируса. Угроза уже нависла над Олимпийскими играми в Токио и чемпионатом Европы по футболу, которые должны состояться ближайшим летом. Теперь же, учитывая стремительное распространение эпидемии, мероприятия могут как минимум быть перенесены, хотя оргкомитеты пока этого не допускают. Теперь же под угрозой оказалась Английская премьер-лига (АПЛ), где текущий розыгрыш может быть остановлен. Такое предположение высказал авторитетное британского издание The Telegraph.

Согласно прогнозам таблоида, из-за участившегося количества случаев заражения коронавирусом правительство Великобритании в ближайшее время может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в стране более чем на два месяца. В таком случае это коснется и всех многочисленных футбольных дивизионов, включая АПЛ.

Такое развитие событий означает, что вопрос остановки чемпионата будет рассмотрен дополнительно. В статье допускается, что в лиге будут проведены кризисные переговоры с целью определения, будут ли результаты сыгранных туров сохранены, приостановлены или вовсе признаны недействительными.

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Что интересно, в истории такое уже происходило. Сезон-1939/40 футбольной лиги Англии был остановлен после трех матчей из-за вступления Великобритании во Вторую мировую войну. «Блэкпул», лидировавший на тот момент, чемпионом признан не был — все результаты аннулировали.

При аналогичном варианте существует риск, что «Ливерпуль», располагающийся на первом месте с большим отрывом, так и не получит свой долгожданный титул. После 27-ми сыгранных туров «красные» имеют в своем активе 79 набранных очков при 26 победах и одной ничьей. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити» — набрал лишь 57 баллов. Фактически это означает, что лидеру достаточно одержать четыре победы, чтобы досрочно оформить чемпионство.

«Нужно относиться к проблеме серьезно, но не сходить с ума. В мире есть места, где эта проблема оказалась гораздо более серьезной, чем здесь», — приводит слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа AS.

То же самое касается трех последних команд лиги, которые, согласно правилам, должны быть понижены в статусе. Помимо прочего, руководству АПЛ придется определить, кто представит страну в еврокубках в следующем сезоне. В тексте уточняется, что многие клубы совершенно наверняка захотят опротестовать любые окончательные решения лиги, не исключая и возможные судебные разбирательства.

Что касается других последствий, с которыми столкнулся спорт в результате пандемии, то в частности в Англии клубы пока принимают локальные решения относительно борьбы с распространением вируса. Так, лидер «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин будет вынужден провести две недели в карантине из-за визита в Южную Корею, где ему проводили операцию на руке. Его изоляция, как предложил наставник «шпор» Жозе Моуринью, была стандартным советом правительства.

А вот тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс запретил своим футболистам и сотрудникам команды обмениваться друг с другом рукопожатиями.

Наиболее напряженная обстановка, так или иначе, сейчас царит в Италии. После того, как коронавирус охватил страну, был зафиксирован первый случай заражения среди профессиональных футболистов, имя которого не называется. Кроме того, некоторые матчи чемпионата страны пройдут без болельщиков, включая встречу миланского «Интера» и «Ювентуса». Аналогичное произошло во время игры «нерадзурри» в Лиге Европы, а их соперники приехали на встречу в медицинских масках. Позднее выяснилось, что один из болельщиков испанской «Валенсии», посетивший Милан, заразился коронавирусом. Версия о том, что в скором времени первенство может быть приостановлено, уже была озвучена.

В целом же можно отметить тенденцию, согласно которой большинство атлетов, федераций, клубов и других спортивных структур используют разные способы медицинской безопасности, начиная от масок и заканчивая карантинами и отказами от соревнований.

Вспышка коронавируса COVID-19, вызывающего атипичную пневмонию, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались более 2,8 тысячи человек. Общее число заболевших превысило 83 тысячи.