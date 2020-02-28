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«Недопустимо бить пробирки и женщин»: Сунь Ян отстранен на 8 лет

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет. Во время визита допинг-офицеров в прошлом году китайский пловец молотком разбил пробирку со своей пробой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес приговор по резонансному делу китайского пловца Сунь Яна. За нарушение антидопинговых правил трехкратный олимпийский чемпион получил дисквалификацию на восемь лет, говорится в официальном пресс-релизе. Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года, результаты спортсмена аннулированию не подлежат.

»WADA подало апелляцию на том основании, что Ян добровольно отказался предоставить образцы в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и Международного стандарта для тестирования и расследований. WADA принимает к сведению санкцию CAS и удовлетворено тем, что в данном случае справедливость была восстановлена», — сказано в заявлении антидопинговой организации.

Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало наказать скандального спортсмена за инцидент, произошедший еще в сентябре 2018-го. Тогда в доме Яна в Чжэцзяне атлет отказался сдавать допинг-тест. Как стало ясно из подробного отчета Международной федерации водных видов (ФИНА) на 59 страниц, оказавшегося в распоряжении издания The Sunday Times, во время визита допинг-офицеров IDTM (организация, уполномоченная ФИНА) пловец вел себя неадекватно: после непродолжительной беседы с представителями антидопинговых служб он оскорбил их и в грубой форме отказался предоставлять свои биологические материалы, сославшись на то, что у комиссаров якобы не было документов, удостоверяющих их личности.

Через некоторое время в доме появился врач сборной Китая по плаванию. Он обвинил команду инспектировавших Яна людей в некомпетентности, после чего спортсмен, согласно его указанию, все же согласился сдать на допинг-тест образец крови, отказавшись от анализа мочи.

«Офицер, который брал у него кровь, не обладал достаточной квалификацией по правилам китайской системы здравоохранения. Поэтому Сунь Ян не виноват», — говорил врач китайского спортсмена, заявивший, что сбор проб, инициированный IDTM, не обладает юридической силой.

В тот момент, когда происходил процесс сбора биологического материала, офицер услышал, как в соседней комнате разбивается стекло — как раз после того, как мать Яна попросила охранника принести молоток. Тогда на предпосылки к очевидным нарушениям медики не обратили внимание.

Помимо прочего, пловец, сдавая анализ, неоднократно покидал пределы комнаты, что запрещено правилами. Все это было внесено в отчет, где также уточнялось, что именно врач национальной китайской команды посоветовал Яну разбить допинг-пробу молотком, чтобы испортить образец. ФИНА, зная о произошедшем, не стала проводить расследование якобы из-за проблем с документацией, ограничившись только предупреждением. Это позволило пловцу выступить на чемпионате мира в корейском Кванджу, что возмутило спортсменов, представляющих другие страны. Впоследствии Сунь завоевал на турнире две золотые медали. После этого в ситуацию пришлось вмешаться WADA.

По ходу процесса Ян отрицал свою вину и даже просил сделать процесс открытым, чтобы вернуть себе доброе имя. После оглашения приговора он сообщил, что не намерен сдаваться и подаст апелляцию при поддержке Ассоциации плавания Китая. «Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду», — приводит слова атлета Reuters.

28-летний Ян — один из самых скандальных и эксцентричных пловцов мира, которого, несмотря на статус 11-кратного чемпиона мира, многочисленные золотые медали Олимпиад и Азиатских игр, а также мирового рекордсмена на дистанции 1500 м, ненавидят едва ли не все его коллеги. Это связано с поведением и характером китайца, часто попадающегося в скандалы: допинг, драка с бразильской пловчихой и оскорбления соперников.В 2014 году, например, он получил трехмесячную дисквалификацию за провал допинг-теста, давшего положительный результат на триметазидин. Спортсмен уверял, что применял препарат ради лечения болей в грудной клетке из-за проблем с сердцем. Триметазидин через некоторое время был исключен из списка стимуляторов, но остался в листе запрещенных веществ.

«Каждый должен понимать правила игры международного спортивного сообщества. Была проделана грязная работа, и в итоге принято справедливое решение. Все-таки когда человек разбивает молотком пробирки и игнорирует допинг-тесты — это все непозволительно. Много что у нас прощается, но такое нет.

Спортсмены часто бывают импульсивными, но бить пробирки и женщин — это недопустимо в принципе. WADA отработало тут хорошо свой этап», — сказал российский пловец Евгений Коротышкин в беседе с РИА «Новости».