«Недопустимо бить пробирки и женщин»: Сунь Ян отстранен на 8 лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес приговор по резонансному делу китайского пловца Сунь Яна. За нарушение антидопинговых правил трехкратный олимпийский чемпион получил дисквалификацию на восемь лет, говорится в официальном пресс-релизе. Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года, результаты спортсмена аннулированию не подлежат.

Реклама

»WADA подало апелляцию на том основании, что Ян добровольно отказался предоставить образцы в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и Международного стандарта для тестирования и расследований. WADA принимает к сведению санкцию CAS и удовлетворено тем, что в данном случае справедливость была восстановлена», — сказано в заявлении антидопинговой организации.

Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало наказать скандального спортсмена за инцидент, произошедший еще в сентябре 2018-го. Тогда в доме Яна в Чжэцзяне атлет отказался сдавать допинг-тест. Как стало ясно из подробного отчета Международной федерации водных видов (ФИНА) на 59 страниц, оказавшегося в распоряжении издания The Sunday Times, во время визита допинг-офицеров IDTM (организация, уполномоченная ФИНА) пловец вел себя неадекватно: после непродолжительной беседы с представителями антидопинговых служб он оскорбил их и в грубой форме отказался предоставлять свои биологические материалы, сославшись на то, что у комиссаров якобы не было документов, удостоверяющих их личности.

Через некоторое время в доме появился врач сборной Китая по плаванию. Он обвинил команду инспектировавших Яна людей в некомпетентности, после чего спортсмен, согласно его указанию, все же согласился сдать на допинг-тест образец крови, отказавшись от анализа мочи.

«Офицер, который брал у него кровь, не обладал достаточной квалификацией по правилам китайской системы здравоохранения. Поэтому Сунь Ян не виноват», — говорил врач китайского спортсмена, заявивший, что сбор проб, инициированный IDTM, не обладает юридической силой.

В тот момент, когда происходил процесс сбора биологического материала, офицер услышал, как в соседней комнате разбивается стекло — как раз после того, как мать Яна попросила охранника принести молоток. Тогда на предпосылки к очевидным нарушениям медики не обратили внимание.

Помимо прочего, пловец, сдавая анализ, неоднократно покидал пределы комнаты, что запрещено правилами. Все это было внесено в отчет, где также уточнялось, что именно врач национальной китайской команды посоветовал Яну разбить допинг-пробу молотком, чтобы испортить образец. ФИНА, зная о произошедшем, не стала проводить расследование якобы из-за проблем с документацией, ограничившись только предупреждением. Это позволило пловцу выступить на чемпионате мира в корейском Кванджу, что возмутило спортсменов, представляющих другие страны. Впоследствии Сунь завоевал на турнире две золотые медали. После этого в ситуацию пришлось вмешаться WADA.

По ходу процесса Ян отрицал свою вину и даже просил сделать процесс открытым, чтобы вернуть себе доброе имя. После оглашения приговора он сообщил, что не намерен сдаваться и подаст апелляцию при поддержке Ассоциации плавания Китая. «Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду», — приводит слова атлета Reuters.

28-летний Ян — один из самых скандальных и эксцентричных пловцов мира, которого, несмотря на статус 11-кратного чемпиона мира, многочисленные золотые медали Олимпиад и Азиатских игр, а также мирового рекордсмена на дистанции 1500 м, ненавидят едва ли не все его коллеги. Это связано с поведением и характером китайца, часто попадающегося в скандалы: допинг, драка с бразильской пловчихой и оскорбления соперников.В 2014 году, например, он получил трехмесячную дисквалификацию за провал допинг-теста, давшего положительный результат на триметазидин. Спортсмен уверял, что применял препарат ради лечения болей в грудной клетке из-за проблем с сердцем. Триметазидин через некоторое время был исключен из списка стимуляторов, но остался в листе запрещенных веществ.

«Каждый должен понимать правила игры международного спортивного сообщества. Была проделана грязная работа, и в итоге принято справедливое решение. Все-таки когда человек разбивает молотком пробирки и игнорирует допинг-тесты — это все непозволительно. Много что у нас прощается, но такое нет.

Спортсмены часто бывают импульсивными, но бить пробирки и женщин — это недопустимо в принципе. WADA отработало тут хорошо свой этап», — сказал российский пловец Евгений Коротышкин в беседе с РИА «Новости».