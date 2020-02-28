«Не только Сара»: на Логинова донесли в полицию несколько человек

Уже вовсю идет чемпионат Европы по биатлону, однако львиную долю внимания на себя до сих пор перетягивают скандальные события вокруг лидера сборной России Александра Логинова, которые тянутся еще с 22 февраля.

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Накануне личный тренер спортсмена Александр Касперович заявил, что они собираются судиться с антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек-Хаккарайнен — той самой, которая в разгар чемпионата мира написала заявление в полицию Италии с утверждениями о том, что наставник и его подопечный якобы могли нарушать антидопинговые правила.

Однако на следующий день после того, как только появились эти новости, стали известны новые детали происшествия. Как оказалось, в правоохранительные органы обращалась не только Фуссек.

Совместно с ней действовали еще несколько сотрудников независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), который был основан осенью 2019 года и теперь отвечает за борьбу с негативными явлениями в биатлоне — несоблюдением этического кодекса, незаконными ставками, какими-либо запрещенными способами влияния на результат и, конечно, допингом.

Как выяснилось теперь, из этой независимой организации по «делу Логинова» могли работать сразу несколько человек.

«Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными по поводу Логинова,

— приводит ТАСС слова главы BIU Луизы Рейли. — Тесное сотрудничество с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами свидетельствует о том, что BIU поддерживает их усилия по борьбе с преступностью».

Функционер заявила, что обращение в полицию из-за подозрений в распространении запрещенных стимуляторов является абсолютно обыкновенной практикой для BIU. Более того, по мнению Рейли, подача таких заявлений входит в обязанности ее ведомства.

«Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (WADA) по тестированию и расследованиям требует, чтобы антидопинговые организации разрабатывали политику и схемы для обмена информацией с правоохранительными и другими заинтересованными органами.

Во время таких турниров, как чемпионат мира по биатлону, мы должны оставаться на связи с местной полицией и делиться с ней потенциально полезной информацией и разведданными», — отметила Рейли.

При этом глава BIU заверила, что ее ведомство не требовало от итальянской полиции врываться в номера Логинова и Касперовича, устраивать обыск и изымать личные вещи, включая компьютеры и телефоны. По словам Рейли, ей даже не было известно о том, что карабинеры готовят какие-то обыски.

Со слов функционера выходит, что все, что сделали представители BIU, — это сообщили в правоохранительные органы о своих подозрениях, основанных на том, что Касперович прошел в рабочую зону для общения со спортсменами по чужой аккредитации (взял у знакомого из сборной Украины) и якобы мог сделать это для передачи допинга.

Как реагировать на эту информацию, в полиции уже решили самостоятельно.

Конкретных имен «других следователей», писавших заявление в органы вместе с Фуссек-Хаккарайнен, Рейли называть не стала, возможно, опасаясь, что российская сторона может подать в суд и на них.

Да и в целом слова о том, что не только одна сотрудница отправляла «разведданные» карабинерам, выглядят в данной ситуации как попытка снять большую ответственность с Фуссек-Хаккарайнен и защитить ее от серьезных судебных разбирательств.

Напомним, 27 февраля Касперович заявил, что совместно с Логиновым намерен взыскать с антидопингового менеджера IBU солидную компенсацию за моральный и материальный ущерб.

«Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на гонку (биатлонист отказался от участия в масс-старте, в котором имел хорошие шансы на медаль; это лишило его возможности заработать призовые, исчисляемые десятками тысяч евро. — «Газета.Ru»).

Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», — утверждал Касперович.

Любопытно, что сам Логинов не был в курсе слов тренера о возможном скором суде. В данный момент спортсмен восстанавливается от напряженного чемпионата мира в кругу семьи и пока не задумывался о юридических разбирательствах.

«Я только что разговаривал с Александром — эта информация застала его врасплох, он был очень удивлен, — сообщил главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. — Сейчас он находится дома, со своей семьей, и старается на время отвлечься от биатлона. Так что речи об иске сейчас не идет. При этом он готов бороться за свое честное имя, но пока еще не определился, какой путь для этого выбрать».