«Простите меня»: Шарапова завершила карьеру

26 февраля в теннисном мире громыхнула новость: россиянка Мария Шарапова объявила об окончании своей профессиональной карьеры.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю: «До свидания»,

— написала теннисистка на сайте Vanity Fair.

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Вряд ли данное решение выглядит таким уж неожиданным. Последнюю свою победу экс-первая ракетка мира одержала еще в начале августа прошлого года, когда в 1/32 финала престижного турнира в Цинциннати одолела американку Элисон Риск — 6:3, 7:6 (7:4).

После этого в 1/16 финала она потерпела поражение от первой ракетки мира австралийки Эшли Барти (4:6, 1:6) и с тех пор не выиграла ни одного матча.

В официальных турнирах Мария в своем последнем турнире в году в первом же круге US Open была в пух и прах разбита своим злым гением Сереной Уильямс (1:6, 1:6).

Больше она в 2019-м на корт не выходила, объявив, что сосредоточится на восстановлении вновь забеспокоившего ее хронически травмированного плеча.

В новом сезоне россиянка провела несколько выставочных матчей, в которых неизменно терпела поражения, даже показывая моментами неплохую игру. На предварявшем Australian Open турнире WTA в Брисбене Мария выиграла первый сет у американки Дженнифер Брэди, но не смогла дожать ее и уступила (6:3, 1:6, 6:7), а затем была разбита в первом круге первого турнира «Большого шлема» 20-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич (3:6, 4:6).

С тех пор на турнирах она не появлялась и, теряя рейтинговые очки, опустилась уже на 373-е место в мировой классификации.

При этом Шарапова не пропадала с радаров и появлялась на светских мероприятиях со своим бойфрендом и, возможно, уже женихом британским искусствоведом Александром Джилксом, другом принцев Уильяма и Гарри.

Многие давно уже говорили, что 32-летняя Шарапова не сможет выйти на уровень, на котором играла до полуторагодичной дисквалификации за употребление мельдония. По всей видимости, тот простой оказался критичным, учитывая возраст и здоровье спортсменки.

Сразу после возвращения Мария выдала несколько неплохих выступлений, но в итоге лечилась больше, чем играла, и в конце концов перестала побеждать вовсе.

В любом случае, карьера Шараповой останется одной из самых ярких в мировом женском теннисе, а в российской истории в этом виде спорта пока еще не было спортсменки успешнее.

Она ворвалась в мировой тур стремительно в крайне юном возрасте, и уже в 2004 году в 17-летнем возрасте выиграв самый престижный турнир «Большого шлема» «Уимблдон».

Всего же за карьеру она по разу первенствовала на каждом из «шлемов», а »Ролан Гаррос», проходивший на изначально нелюбимом для нее грунтовом покрытии, в итоге выиграла дважды.

На счету Шараповой 39 титулов WTA, из которых 36 она завоевала в одиночном разряде. Кроме пяти турниров «Большого шлема», она также выиграла Итоговый турнир в 2004 году, Кубок Федерации в составе сборной России в 2008-м, а четыре года спустя стала серебряным призером Олимпиады в Лондоне в одиночном разряде.

Шарапова немало недель провела в главе рейтинга WTA, а за свою карьеру заработала почти $39 млн, и это только теннисом, а ведь она стала успешным бизнесменом. Ни одна теннисистка мира до Шараповой не зарабатывала столько на рекламе. Кроме того, ей принадлежит успешный бренд конфет SugarPova, который теперь она, видимо, и будет развивать, продолжая жить насыщенной жизнью, просто без выступлений в профессиональном теннисе. То есть, по большому счету, ничего не изменится.

Всегда немного грустно, когда уходят из спорта великие личности, тем более обидно, когда карьера заканчивается вот так — затяжной серией неудач. Но вряд ли кто-то может упрекнуть Марию. Она всегда была бойцом и даже тут сражалась до самого конца, пусть и не смогла победить. В конце концов, не все упирается непосредственно в спорт. Но свой след она в игре оставила, вне сомнений.