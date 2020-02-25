«Поливают грязью»: как норвежскую лыжницу травят за допинг

Лучшая лыжница современности Терезе Йохауг продолжает сталкиваться с массой критических комментариев в свой адрес из-за допингового прошлого. До момента, когда норвежка была уличена в применении запрещенных кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) веществ ее карьера складывалась более чем удачно: золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, две медали на Играх в Сочи, семь побед на чемпионатах мира и лидерство на Кубках мира и многодневках «Тур де Ски»...

Все это было перечеркнуто в октябре 2016 года, когда допинг-проба Йохауг дала положительный результат на наличие анаболического стероида клостебола.

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В результате долгих разбирательств спортсменка сначала была отстранена арбитражной комиссией Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета на 13 месяцев, но после апелляции Международной федерации лыжного спорта (FIS) Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации до 18 месяцев. Не помогло Йохауг в суде даже ее признание и принятие ответственности за нарушение антидопинговых правил. На специальной пресс-конференции она утверждала, что запрещенный препарат попал ей в организм после использования помады для губ, которая понадобилась лыжнице для предотвращения солнечных ожогов. Именно в мази содержался клостебол. Однако Йохауг утверждала, что не знала об этом. Но в итоге признала вину после того, как врач норвежской сборной Фредерик Бендиксен публично заявил, что именно он дал ей эту помаду, не заметив в составе анаболик.

Вернулась в большой спорт Терезе только в ноябре 2018 года, пропустив таким образом Олимпиаду в Пхенчхане, на которую очень рассчитывала. Сейчас же Йохауг продолжает выступления, однако, по ее признаниям, ей приходится справляться не только с физическими нагрузками, но и с травлей со стороны общественности.

Об этом лыжница рассказала одному из самых известных норвежских изданий Dagbladet. Авторы заметки, которые не стесняются регулярно упрекать за допинговое прошлое российского биатлониста Александра Логинова, в своем тексте написали занимательные строки:

«Дисквалификация Терезы завершилась почти два года назад, но это прошлое преследует ее, как вечный призрак. Она великолепно выступает, ее любят болельщики, ей всегда достается большая порция аплодисментов, но время от времени жара от потока критики становится все более сильной. Каждый раз, когда Терезе публикует фотографии в Instagram, она вынуждена выдерживать ужасный удар от недовольных».

Сама Йохауг призналась, что старается не читать такие комментарии. Однако удается это не всегда. По ее мнению, лучшим решением было бы запретить возможность комментирования публикаций в соцсетях, ведь в интернете «полно троллей и ненависти».

«Есть много людей, которые меня не любят. Они поливают меня грязью. Я должна признать это, принять этот мир, полный интернет-троллей и ненависти. Но мне жаль, что все обстоит таким образом. Я хочу, чтобы люди дважды подумали, прежде чем оскорблять меня или кого-либо еще. Да, у меня было допинговое прошлое, но я накрыла его крышкой для гроба. Я быстро бегаю на лыжах, я популярна, но эта критика — негативная сторона всего»,

— сказала Йохауг.

Если посмотреть на комментарии под публикациями норвежской лыжницы в Instagram, то большинство из них являются положительными: поздравления с новыми победами, поддержка. Однако действительно имеются и негативные, говорящие, соответственно, о допинге.

«Нужно признать, что есть люди, мнение которых отличается от моего. Поэтому я скорее полагаюсь на тех, кто хорошо относится ко мне, кто заботится и знает, какая я», – добавила Йохауг.

Особое внимание стоит обратить вновь на издание Dagbladet и историю с Александром Логиновым. В ноябре 2013-го российский биатлонист сдал положительную допинг-пробу на наличие рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО), после чего был дисквалифицирован до конца ноября 2016 года. После этого он вернулся в большой спорт и продолжает выступать на крупных международных соревнованиях, где также сталкивается с большим потоком критики — из-за допингового прошлого. Произошло это и на минувшем чемпионате мира в Антхольце, когда Логинов после победного спринта был атакован иностранными журналистами и биатлонистами. Среди последних были и норвежцы: братья Тарьей и Йоханнес Бё. Последний оказался менее вспыльчивым, нежели Бё-старший, однако позднее заявил, что Логинов заслуживает такого отношения к себе. Правда, почему этого не заслуживает Йохауг, Йоханнес объяснил тем, что обе ситуации являются совершенно разными и не должны сравниваться.

«Грустная история Логинова далеко позади, его спринт был великолепен. Он заслужил эту победу, русским запомнится его золото. Но атлеты, сражающиеся за чистый спорт, помнят, что было в прошлом. Допинг Йохауг? Могу взглянуть на это глазами российских болельщиков. Но это не черное и белое. Есть много разновидностей допинга, и ЭПО – самое тяжкое преступление.

Да, мы немного перегнули. Мы люди и понимаем, что подпортили Логинову его великий день. Но мы должны заявлять о нетерпимости к допингу, это будет хорошим уроком молодым спортсменам. Они увидят, что, даже вернувшись и выиграв золото, ты не будешь улыбаться и радоваться – потому что все вокруг говорят о допинге», – рассказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Примерно эту же мысль высказывали и в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). По словам заместителя главы ведомства Маргариты Пахноцкой, допинг в организм Йохауг попал случайно, а вот Логинову — намеренно.

«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда Йохауг помазала губы гормональной мазью от простуды, то это можно определить как халатность, а не намеренный допинг. То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы», — говорила замглавы РУСАДА.

Особенно интересно мнение на всю эту историю самой Терезы Йохауг. Норвежка еще до вердикта CAS о конечном сроке дисквалификации дала большое интервью, в котором призналась, что ситуация, в которую она попала, существенно изменила ее мировоззрение. А именно — точка зрения на спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Если раньше Йохауг желала таковым самых строгих мер наказания и завершения карьеры, то сейчас сочувствует им.

«Благодаря своему собственному делу я поняла, что не стоит полагаться только на то, что читаешь в СМИ и судить людей на основании того, что ты там читаешь. Нужно основательно ознакомиться с делом и понять, что произошло на самом деле, прежде чем ты будешь на эту тему высказываться или кого-то судить.

Я прочитала информацию по многим делам, рассматривавшимся CAS, и во многих случаях люди оказались в той ситуации, в которой оказались, потому что им просто не повезло.

Когда допинг-пробы у кого-то оказывались положительными, и я, и большинство норвежцев обычно думали «Ладно, спасибо тебе и прощай». Но на самом деле мы не знаем, что за всем этим стоит, что же произошло на самом деле», — рассказывала Йохауг.

После возвращения в большой спорт 31-летняя норвежская лыжница еще три раза выиграла чемпионат мира и один раз — серебро мирового первенства. В текущем сезоне она является единоличным лидером индивидуального зачета Кубка мира, опережая ближайшую преследовательницу (норвежку Хейди Венг) на 657 баллов. После победы в масс-старте на «Ски Туре» Тереза стала первой лыжницей в истории, кому в личных гонках на этапах Кубка мира удалось одержать восемь побед подряд.