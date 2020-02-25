Поздравили Бузова и Глушаков: Овечкин еще раз станет отцом

Последние дни для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина были похожи на мечту.

Реклама

Во-первых, он забросил юбилейную 700-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — кроме Ови, лишь семеро игроков умудрялись добраться до этой отметки за всю историю турнира. Кажется, что не за горами уже вечный рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), а вместе с ним и звание самого забивного игрока лучшей лиги мира.

Во-вторых, «Вашингтон» Овечкина наконец одержал свою первую победу за пять матчей. И над кем — над одним из самых принципиальных соперников в столичном дивизионе — «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (3:2).

Может быть, эта победа станет началом долгожданного выхода «Кэпс» из кризиса.

В-третьих, в «Вашингтон» приехал еще один российский игрок — ветеран Илья Ковальчук, давно знакомый с Овечкиным. Вингера забрали из «Монреаль Канадиенс», где он за 22 матча записал на свой счет шесть голов и семь ассистов, отдав взамен право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Этот трансфер стал большим сюрпризом для многих людей из мира хоккея, но не для Овечкина, который на правах капитана, скорее всего, дал руководству клуба рекомендацию по поводу Ковальчука и добавил в свою российскую банду «Вашингтона» еще одного игрока — теперь их пятеро вместе с нападающим Евгением Кузнецовым, защитником Дмитрием Орловым и голкипером Ильей Самсоновым.

Когда казалось, что лучше быть просто не может, стала известна еще одна приятная новость (на этот раз из личной жизни) — у Овечкина будет второй ребенок. Об этом сообщила в своем Instagram супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

«Мы очень тебя ждем», — написала модель, прикрепив хэштеги #овечкины, #ovechkinfamily, #ovijr, #pregnancy и #secondbaby.

В комментариях к этому посту уже написали поздравления многие знаменитости — как из мира спорта, так и из сферы шоу-бизнеса.

Так, радостными эмодзи и пожеланиями счастья отметились олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, экс-капитан московского «Спартака», а ныне — игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, певица и телеведущая Ольга Бузова («Мои хорошие, поздравляю!»), еще одна звезда эстрады Жасмин («Урааа!!! Поздравляю, Настенька, вас!! Какое счастье, молодцы!»), супруги одноклубников Овечкина — Кузнецова и Самсонова — и многие другие.

close

Не остался в стороне и клуб россиянина: в официальном Twitter «Вашингтона» появилась запись «Еще один Овечкин-младший уже в пути» в сопровождении семейной фотографии хоккеиста.

Another #OviJr on the way



Congrats to the Ovechkins!!



(: IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/51XNLianea — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Отреагировала на это радостное событие и пресс-служба НХЛ.

«Именно когда мы подумали, что неделя Овечкина не может стать лучше!» — гласит запись лиги в Instagram.

Напомним, что у четы Овечкиных уже есть сын Сережа, который родился 18 августа 2018-го, — почти ровно год спустя после того, как пара официально вступила в брак.

Недавно Шубская отметила в соцсетях, что ребенку исполнилось полтора года, выложив милое фото с пляжа.

Мальчик уже достаточно подрос для того, что присутствовать на матчах «Вашингтона», и теперь Шубская берет его с собой на игры, а ребенок с удовольствием наблюдает за рекордами отца.

С некоторых пор Овечкин начал брать Сережу и на свои тренировки. Так, в ноябре 2019 года впервые появились фото и видео того, как хоккеист возит сына по льду, а затем ребенок выбирает себе клюшку. Любопытно, что больше всего его заинтересовали широкие вратарские клюшки.

Тогда же малыш познакомился с главным тренером «Вашингтона» Тоддом Рирденом и игроками команды.

Не так давно сын Овечкина снова появился на тренировке «Кэпс», только на этот раз он не только катался на руках отца, но и сам передвигался по льду с клюшкой, гоняя шайбы. Правда, пока не на коньках, а на обыкновенных ботиночках, — ребенок еще слишком мал, чтобы учиться кататься.

Тем не менее у Сережи уже есть своя личная маленькая клюшка, а на льду ему дал подержать настоящую Евгений Кузнецов.

«Забрал у дяди Жени клюшку», — прокомментировала этот милый момент Шубская в соцсетях.

«Сережа очень любит клюшки, шайбы, у него дома стоят ворота, — рассказывала супруга Овечкина Sport24. — Это, наверное, гены. Сережа вообще спортивный мальчик. Любит и в футбол играть, и в баскетбол, как его бабушка, двукратная олимпийская чемпионка, у нас дома даже кольцо висит.

Но, конечно, в приоритете хоккей. Без клюшки мы не выезжаем из дома.

Хотя мне было бы спокойнее, если бы он играл в гольф. Там красиво, спокойно, безопасно. Посмотрим, выбор будет за сыном. Никто его не будет заставлять. Для общего развития Сережа будет заниматься разными видами спорта. Но профессионально или нет — решать только ему. Главное, чтобы сыну нравилось. Вот Саша с детства был одержим хоккеем, поэтому у него в карьере все и получилось».