Подписка о невыезде: боксера Ковалева задержали в США

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев был задержан в США за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил TMZ Sports.

Как стало известно СМИ, патруль Лос-Анджелеса остановил отечественного атлета в 2.00 по местному времени. Полицейские решили, что Ковалев управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, — Сергея препроводили участок. Однако уже утром именитого боксера отпустили под подписку о невыезде.

Что интересно, несмотря на подтверждение информации о случившемся авторитетным изданием ESPN, промоутер Сергея Кэти Дува уклонилась от прямого ответа на вопрос об аресте спортсмена.

«Ковалев был арестован? У меня нет такой информации», — цитирует Кэти Дуву ТАСС.

Стоит ли говорить, что для россиянина это далеко не первое попадание в новости хроники.

Так, Сергей Ковалев продолжает отстаивать свою невиновность по делу об избиении человека. Как информирует BoxingScene, в январе 2019 года против спортсмена выдвинула обвинения неназванная девушка, сообщившая в правоохранительных органах, что боксер нанес ей серьезные травмы.

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Жертвой оказалась американская актриса и модель Джейми Фронтц, перенесшая после злосчастной ночи уже четыре операции. В разговорах со СМИ она неоднократно отмечала, что спортсмен из России был задержан 9 июня 2018 года в калифорнийском городе Биг-Бэр-Сити сразу после того, как между ними произошла стычка.

Согласно показаниям Фронтц, 35-летний боксер долго ухаживал за ней на вечеринке, однако она раз за разом отклоняла его предложения уединиться. После этого Ковалев с другом якобы пошли за ней в номер, где произошел конфликт, после чего у девушки были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. При этом об изнасиловании речи не идет.

Вскоре спортсмена по прозвищу Крушитель арестовала полиция — ему предъявили нападение с применением силы. Фронтц подала против Ковалева иск на взыскание $8 млн за причиненный ущерб. На всех прошедших заседаниях боксер отрицал свою вину, а также уверял общественность в своей непричастности к случившемуся посредством социальных сетей.

Россиянин тогда остался на свободе с возможностью беспрепятственного передвижения по Штатам, но риск очутиться за решеткой продолжает беспокоить боксера и его окружение: Сергею все так же грозит до четырех лет тюрьмы.

Однако не прошло и нескольких месяцев, как Ковалев спровоцировал очередной неприятный инцидент. По информации интернет-портала The Athletic, россиянина сняли с внутреннего рейса из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Он якобы приставал к женщине в салоне самолета перед взлетом.

Пострадавшая уверяла, что боксер схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. После случившегося пассажирка расплакалась и начала жаловаться авиаперсоналу, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Ковалев же вступил в оживленную перепалку с другими пассажирами, после чего его вывели из самолета.

Согласно протоколу служб безопасности, который оказался в распоряжении издания, арест 36-летнего Ковалева и дальнейшее расследование этого дела не проводились.

Что же касается последнего поединка Ковалева, то в ноябре 2019 года Сергей проиграл нокаутом в 11-м раунде именитому мексиканцу Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии WBO. Однако даже в случае поражения боксер не сумел сдержать эмоции, вновь угодив в скандал. На сей раз на просторах социальных сетей.

Мало того, что спортсмен отметил отсутствие шансов победить прославленного соперника, так еще и прошелся по собственным болельщикам, ставившим деньги на его победу.

«Учитывая условия, в которые я был поставлен перед поединком с Канело, было невозможно победить, подойти в нужной форме, в которой можно было бы выиграть у этого кабанчика.

Кто в это все верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело заявить, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы посчитали, что я смогу победить. У меня не было веса. Я залез в данную весовую категорию муками и бессонными ночами.

Конечно, было финансово интересное предложение. Альварес и его команда все просчитали.

Я удивлен мнением диванных экспертов касаемо моего боя. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, — это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи, родных мне людей. За все слава Богу», — отмечал боксер в Instagram, что вызвало шквал критики со стороны болельщиков.