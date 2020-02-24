Провальный трансфер «Реала»: Азар снова травмировался

Выездной матч 25-го тура испанской Примеры против «Леванте» обернулся для мадридского «Реала» провалом. Борющиеся за чемпионство «сливочные» мало того что сенсационно уступили идущей на десятом месте команде (0:1), так еще и лишились своей главной звезды — Эдена Азара.

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Повреждение бельгийца крайне расстроило фанатов мадридцев: 29-летний форвард и так из-за травмы не появлялся на поле с конца ноября прошлого года до середины февраля, не имея возможности начать оправдывать свой ценник. Сейчас же у команды на носу борьба в плей-офф Лиги чемпионов.

«Эден получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что будет завтра», — заявил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча, осознавая, что на нападающего он теперь сможет рассчитывать не скоро.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Азар не сыграет как минимум в нескольких ближайших встречах, а уже затем главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскрыл сроки восстановления лидера национальной команды, подтвердив самые тревожные опасения болельщиков.

«У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом «Реала». Мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с «Манчестер Сити». Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, должен всегда быть на поле», — приводит слова специалиста Sport.es.

Слова Мартинеса подтверждает AS. По данным издания, форварду может потребоваться операция, в случае которой он пропустит не менее трех месяцев и больше не сможет помочь «Реалу» в нынешнем сезоне. При консервативном же лечении нападающий может вернуться в строй через 2-2,5 месяца.

Без Азара «Реалу» предстоит сыграть как минимум 26 февраля с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а 1 марта — с «Барселоной» в чемпионате Испании. Решающую часть сезона-2019/2020 Азар также пробудет на больничном: на поле он вернется только в конце мая, да и то при лучших раскладах. Соответственно, за считанные недели до чемпионата Европы – 2020 сборная Бельгии если и сможет рассчитывать на своего капитана, то вряд ли на его лучшую версию.

Все более очевидным становится и то, что надежды, возлагаемые на бельгийца «Реалом», не оправдались. В июне прошлого года он подписал со «сливочными» контракт на пять лет, а «Королевский клуб» в свою очередь не поскупился и выплатил лондонскому «Челси» за трансфер Азара баснословные €100 млн.

Презентация форварда на «Сантьяго Бернабеу» собрала 50 тыс. фанатов, а сам игрок, почеканив мяч и попозировав перед фотоаппаратами, признался, что с детства симпатизирует мадридскому клубу, а выступление в футболке «сливочных» давно было его мечтой. Бельгиец также пообещал, что в «Реале» он сможет добиться большего, нежели ранее.

«Когда я был маленьким, то мечтал однажды сыграть за «Реал». Не могу дождаться начала своих выступлений в этой футболке, хочу выиграть с «Реалом» много трофеев. «Золотой мяч»? Почему бы однажды не выиграть и его. У меня есть эта идея в голове. Однако самое главное — выигрывать трофеи с командой», — заявлял счастливый бельгиец.

Предполагалось, что Азар станет полноценной заменой Криштиану Роналду, но в итоге покупка оказалась едва ли не главным провалом года. Чего стоит только лишний вес, с которым футболист вернулся из летнего отпуска, чем потряс как тренерский штаб и руководство «сливочных», так и мировые СМИ.

«Это правда, что при переходе в «Реал» у меня был лишний вес. Не буду лгать. Но если я нахожусь в отпуске, то я в отпуске. Да, я набрал пять лишних килограммов… Я один из тех, кто быстро набирает вес, но и легко его теряет. Когда я играл в «Лилле», то в 18 лет весил 72 или 73 килограмма. После набора мышечной массы мой вес увеличился до 75. В плохие дни мой вес составлял 77 кг. Летом я набрал 80 килограммов, но скинул вес за 10 дней», — оправдывался Азар в интервью Marca.

И пускай со временем вес пришел в норму, однако былых кондиций бельгиец набрать так и не сумел. Шесть голов во всех турнирах и чуть более тысячи минут в составе «Реала» за полгода — не стоит удивляться слухам, согласно которым уже в ближайшее трансферное окно «Реал» постарается избавиться от него.