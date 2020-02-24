«Позор звездам»: Россия со скандалом проиграла Кубок Легенд

В Москве завершился 12-й розыгрыш Кубка Легенд. Турнир представляет собой ежегодное мини-футбольное товарищеское соревнование ветеранов, завершивших профессиональную карьеру. С 2009 года не было ни одного случая, чтобы победу одержала не сборная России — но в этот раз все изменилось. В финале отечественные спортсмены сошлись в противостоянии с командой звезд, проиграв с итоговым счетом 5:6. При этом турнир получился не только историческим, но и самым скандальным.

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Во втором тайме израильтянин Йосси Бенаюн получил по ногам, однако судья встречи Александра Пономарева не отреагировала на эпизод. Игрок команды звезд начал агрессивно спорить с ней и получил красную карточку — предположительно за то, что оскорбил арбитра.

Впоследствии экс-игрок «Ливерпуля» Андрей Воронин заверил, что Бенаюн не произносил нецензурную речь в адрес Пономаревой.

Регламент турнира предполагает, что удаленный футболист может вернуться на поле спустя несколько минут — как в хоккее. Россияне большинством воспользоваться не смогли, и эмоции улеглись. Но практически сразу произошел новый конфликт: футболист сборной России упал на газон в борьбе, Пономарева зафиксировала нарушение правил, что вывело из себя звезд. За споры с судьей перед собой красную карточку увидел уже Йон-Арне Риисе. Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал поведение норвежца, который, по его словам, грубо обозвал судью.

«Есть люди, больные на голову. Этот Риисе — по нему видно, что он неадекватный. Он и в игре ругается, кричит всем fuck off и остальное. Да, есть спорные моменты, но не надо орать на всех и злиться.

Не считаю ли, что две красные карточки — это перебор? Когда женщину обзывают, называя ее представительницей древней профессии, это очень грубо.

Красная карточка в ответ на такое — нормальная реакция. Зачем ты женщину оскорбляешь? Да, бывает тяжело, но оставайтесь мужиками», — цитирует Тихонова Sport24.

На протяжении пяти минут участники матча скандалили, после чего Риисе в полном составе увел свою команду с поля в знак протеста.

В дело пришлось вмешаться организаторам турнира, а Дмитрий Аленичев и Яри Литманен договаривались между собой. В конечном итоге звезды согласились вернуться на поле, красные карточки Бенаюна и Риисе были отменены. Оргкомитет Кубка Легенда в официальном пресс-релизе причиной скандала назвал «ошибочные действия рефери». «Судью жалко, попала под замес: стоит Марко Матерацци такой здоровый и орет на итальянском. Ее спрашиваешь: «Кто отвечает за судейство?». Она отвечает: «Ну, кто-то отвечает», — сказал Воронин в интервью «Чемпионат.com», отметив, что звезды вернулись на поле только ради болельщиков.

Время матча на табло истекло, гости вели со счетом 6:5 и начали праздновать победу. В это время россияне забили мяч, а арбитр его засчитала, объяснив это тем, что, хотя время и закончилось, но она не давала финальный свисток. Конфликт вспыхнул с новой силой, а разрешать его пришлось вновь организаторам. Изначально звездам предложили определить победителя в серии пенальти, но те наотрез отказались, на эмоциях заявив, что в этом случае пусть победа достанется России.

Так или иначе, победителем в итоге была объявлена команда звезд, что вызвало аплодисменты трибун.

В социальных сетях действия Пономаревой подверглись серьезному разбору со стороны болельщиков. Что примечательно, многие приняли сторону именно арбитра. А брат рефери Клим Пономарев написал у себя на странице во «ВКонтакте», что гордится работой своей сестры.

«Позор звездам мира, позор Бенаюну, позор Риисе, позор Матерацци, позор Воронину и Ивице Оличу. Если организаторы хотят праздника, то он не получится, если будешь приглашать игроков известных в основном только за свою грязь», — гласит сообщение.