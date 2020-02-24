«Негодяй. Еще что-то вякает про Логинова»: Бё обвинили в допинге

Норвежский биатлонист Тарьей Бё на прошедшем в итальянском Антхольце чемпионате мира выиграл две медали, одна из которых стала золотой, но ни одной — в личных гонках. Взойти на пьедестал почета Бё-старшему удалось только после триумфальной смешанной эстафеты и обычной классической мужской, где норвежцы стали вторыми. В спринте, пасьюте, «индивидуалке» и масс-старте он остался без наград, допустив немало ошибок на огневых рубежах. Несмотря на не самое удачное выступление, Бё все же стал одним из героев этого мирового первенства. Правда, не по спортивным показателям.

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После победы российского биатлониста Александра Логинова в спринте 31-летний норвежец раскритиковал триумфатора гонки. Все претензии к россиянину вытекали из допингового прошлого Логинова.

«Логинов недостоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина.

Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно. Мы рассчитывали на норвежско-французское противостояние, а тут появляется русский и побеждает. Это меня сегодня ошарашило. Логинов — обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые обманывают», — говорил он.

Несколько слов сказал и его брат Йоханнес, назвавший Логинова «ненастоящим чемпионом». Спустя несколько дней он ситуацию отпустил, а вот Бё-старший — нет. Тот продолжил делать выпады в сторону россиянина, а на новость о том, что у Логинова местная полиция провела неожиданные обыски с допросами, отреагировал весьма буднично. Как утверждал Тарьей Бё, вмешательство карабинеров было спровоцировано совершенно не чужой аккредитацией у личного тренера российского биатлониста, а именно наличием у того допинга.

По окончании чемпионата мира терпение у российской стороны лопнуло. Так, двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в защиту Логинова и его наставника Александра Касперовича резко высказался в адрес Бё-старшего, обвинив того в употреблении допинга.

«Тарьей Бё — просто негодяй. У Йоханнеса хоть мозгов хватило, после того интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то.

Умрут на трассе без справки? Тогда пусть сидят дома, раз больные. А тут якобы болеют астмой. Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60% всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых.

Это абсурд! WADA до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бё еще рот открывает, сидя весь в допинге», — цитирует Васильева РИА «Новости».

Также двукратный олимпийский чемпион предложил вариант с введением моратория на один год по получению терапевтических исключений, согласно которому за один период спортсмены будут выступать на международных соревнованиях, не используя запрещенные препараты, которые им выписаны из-за проблем со здоровьем.

«Уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал», — заявил он.

Подобные обвинения в адрес Тарьея Бё были выражены неслучайно. И не только для того, чтобы защитить тем самым Логинова.

Широко известно, что норвежцы, выступающие в зимних видах спорта, в большинстве случаев имеют проблемы со здоровьем. Чаще всего — страдают от астмы. Не секрет и то, что они же имеют заверенные Всемирным антидопинговым агентством медицинские справки, которые позволяют принимать препараты и вещества, входящие в список запрещенных. Обычным спортсменам, которые факт болезни доказать не могут, доступа к этому, соответственно, нет. Среди норвежцев от астмы лечатся в основном лыжники, у биатлонистов же таких разрешений, по официальным данным, не имеется. Об этом в медицинском штабе сборной Норвегии говорили неоднократно.

«Это лекарство, о котором идет речь, имеет влияние на человека во время стрельбы. Поэтому в биатлоне оно не применяется», — утверждал врач биатлонной команды Ола Бергер.

Спортивный менеджер сборной Норвегии Мортен Дьюпвик также подчеркивал, что среди биатлонистов имеются астматики, но лекарства им выписывались лишь в особых случаях.

Что касается Тарьея Бё, то он в список «больных» действительно входил. Однако наличие астмы у него было исключено. При этом терапевтическое исключение норвежцу было выписано. От какой именно болезни — неизвестно. Об этом не мог сказать ни сам биатлонист, ни его младший брат.

«Врачи не могут поставить диагноз или подобрать лечение. Он находится не в лучшем состоянии и не тренируется. Как только приступает к занятиям, случается рецидив болезни. Это очень грустно», — говорил Йоханнес Бё.

Сама же история болезни у Тарьея Бё является весьма богатой. Первые серьезные проблемы у него возникли в начале сезона-2012/13, когда он пропустил несколько этапов Кубка мира и сумел восстановиться только к январю 2013 года. К тому моменту в активе у норвежца были четыре золотые медали чемпионатов мира вместе с победой на Олимпиаде в Ванкувере. Впоследствии же он выступал с периодическими успехами, но оставался в основном составе норвежской сборной. Например, на Играх-2014 в Сочи Тарьей Бё показал крайне низкие для себя результаты, не сумев занять место в топ-20 после личных гонок. Проблемы со здоровьем при этом его не покидали.

В 2016 году норвежец дал большое интервью изданию Dagbladet, в которых рассказал о своих карьерных трудностях. Поведал он в том числе и о своей загадочной болезни. Точный диагноз Бё, правда, так и не раскрыл, заявив, что врачи его никак не могут поставить.

«Проблемы с дыханием у меня появляются снова и снова. Все началось еще 10 лет назад, когда у меня в доме в Лиллехаммере появилась плесень. Не знаю, связано ли это с моим состоянием. Врачи не ставят мне диагноз, но я знаю, что это не астма, так как я проходил обследование»,

— подчеркивал он.

Тарьей Бё в текущем сезоне завоевал две золотые награды (обе — в эстафетах), а также шесть раз занимал место в тройке призеров на шести этапах Кубка мира. При этом самым провальным для норвежца оказался четвертый этап в немецком Оберхофе, где он выступил только в двух гонках, заняв в спринте 24 место, а в масс-старте — 25-е. Тогда же Бё-старший был вынужден пропустить эстафетную гонка. Причина — болезнь. Какая именно — в норвежской сборной рассказывать не стали.