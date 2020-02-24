За Кубком Стэнли с Овечкиным: Ковальчук перешел в «Вашингтон»

24 февраля в 23.00 по московскому времени в Национальной хоккейной лиге закрывается трансферное окно. Практически за сутки до дедлайна за океаном прошла громкая новость:

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Илья Ковальчук перешел в «Вашингтон Кэпиталз».

Будущее 36-летнего российского форварда в НХЛ действительно было едва ли не главной интригой этой зимы. После того как в конце декабря Кови расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», а затем уже в январе этого года стал игроком «Монреаль Канадиенс», дальнейшая судьба россиянина все равно была под большим вопросом. Тренерский штаб канадского клуба не скрывал желания сохранить Кови в команде, однако шансов на то, что он доиграет сезон на «Белл-центре», к концу февраля было все меньше. Ковальчука «ссылали» и в «Бостон Брюинз», и в «Эдмонтон Ойлерз», сообщалось даже об интересе со стороны «Калгари Флэймз», да и «Нэшвилл Предаторз» вроде как претендовал на него. Но Кови неожиданно стал одноклубником Александра Овечкина.

Действительно, вариант с переходом Ковальчука в «Вашингтон» еще около недели назад, когда в интернете только появились первые слухи об этом, казался фантастическим, неправдоподобным. Но именно он в итоге и подтвердился.

В обмен на Ковальчука «Вашингтон» передал «Монреалю» право выбора в третьем раунде драфта. Однако в этой сделке интереснее финансовая составляющая.

Not kidding when I say this, the Habs retained 50 percent on Kovalchuk's league minimum salary and cap hit. So about 76k. Every dime counts for the cap-challenged Captials. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 24, 2020

Дело в том, что у «Кэпиталз» практически нет места под потолком зарплат. Если на плей-офф данное ограничение никак не распространяется, то на «регулярку» — очень даже. А до конца регулярного чемпионата еще полтора месяца. В связи с этим «столичные» сумели договориться с «Монреалем» о том, что канадцы будут выплачивать Ковальчуку 50% зарплаты.

В итоге российский новичок обойдется «Кэпиталз» всего-то в $77,5 тысячи.

Montreal will retain 50% of Kovalchuk's salary — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

К слову, финансы и Ковальчук — отдельная тема. В НХЛ спортсмен находится в весьма любопытном положении. После перехода в «Вашингтон» за него теперь стали платить сразу четыре клуба лиги. Во-первых, «Нью-Джерси Дэвилз», за который Кови выступал с 2010 по 2013 год, до конца сезона-2024/25 будет выплачивать лиге штраф в $3 млн за попытку обмануть правила потолка зарплат: «дьяволы» хотел подписать с российским форвардом контракт на 17 лет и $102 млн, но в НХЛ подобную сделку забраковали. Платит за Ковальчука и «Лос-Анджелес», с которым отношения у него не сложились. В стан «королей» Кови перешел в июле 2018 года, подписав контракт на три года и $18 с лишним миллионов, но в декабре прошлого года клуб выставил форварда на драфт отказов, а затем разорвал с ним контракт. Однако до конца следующего сезона в платежке «Кингз» Ковальчук все еще будет фигурировать — зависли порядка $6,25 млн, которые, правда, самому хоккеисту на счет не поступят. Ну, а теперь за Илью будут платить и «Монреаль», где зарплата россиянина составляла $700 тысяч, и «Вашингтон».

Естественно, в этом плане «Кэпиталз» выигрывают больше всех, ведь затрат на новичка практически не произойдет. Однако является ли финансовая составляющая единственным плюсом приобретения ветерана — вопрос большой.

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в «Кингз» места себе он так и не нашел, а вот в «Монреале» с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал «+6» полезности). Именно в Канаде он сумел набрать неплохую форму и показать, что еще может «попылить» в лучшей хоккейной лиге мира. Именно это и оказалось нужно «Вашингтону».

Во-первых, «столичные» стали совсем российским клубом: компании из пяти хоккеистов из России в НХЛ не было очень давно. Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно. Соответственно, климат в команде будет однозначно позитивным.

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В «Монреале» играет здорово. Я буду рад его видеть», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Психологический момент в «Вашингтоне» сейчас играет далеко не последнюю роль. Команда переживает кризис, эмоционально игроки находятся в не самом лучшем состоянии. Вероятно, приход опытного игрока, которого знают практически все и которому не понадобится время для адаптации (как раз благодаря соотечественникам), с наличием больших амбиций (а Ковальчук до сих пор целенаправленно идет к заветному Кубку Стэнли) поможет взбодрить хоккеистов «Кэпиталз».

Тем более что Ковальчук еще и станет для ряда игроков «Вашингтона» вызовом — о конкуренции за место в составе никто не забывает.

Во-вторых, вместе с психологическим моментом переход Ковальчука позволит «Кэпз» немного, но все-таки решить серьезные кадровые проблемы. Очевидно, что 36-летнему россиянину место в первых двух звеньях не найдут, но и на четвертое звено его «сбрасывать», вероятно, не намерены. Но Ковальчук наверняка это осознает, равно как и понимает, что свою пользу новой команде он принесет. А у «Вашингтона» проблем на левом фланге атаки достаточно. Особенно при игре в большинстве.

По сути всю игру с левого края делает именно Овечкин, но ему уже 34. Приход Ковальчука должен помочь некоторую часть груза с плеч Ови снять.

«Илья — очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину. Он опытный игрок, который обязательно внесет вклад в нашу атакующую игру»,

— заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Уже в ночь с 25 на 26 февраля (по московскому времени) «Кэпиталз» на своей площадке примут «Виннипег Джетс». И дебют Ковальчука за «столичных» может стать невероятно драматичным, ведь он свои лучшие годы в НХЛ отдал «Атланте Трэшерз» — тому самому клубу, который с 2011 года и называется «Виннипегом».