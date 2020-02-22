Оправдаться за неудачи: женщины бегут масс-старт. LIVE

Нельзя не отметить, что вокруг российской сборной продолжают сгущаться тучи, и конца этому не видно. Вчера вечером полиция снова наведалась к Логинову, в связи с чем он принял решение отказаться от участия в гонке. Мужской масс-старт, напомним, стартует в 17.00 по московскому времени. От нашей команды побегут Никита Поршнев и Матвей Елисеев.