Оправдаться за неудачи: женщины бегут масс-старт. LIVE

Первым же выстрелом промахнулась Екатерина Юрлова, но затем четыре подряд попала.
Четвертый рубеж: Иннерхофер и Херманн сразу мажут. Немка вообще мажет четыре первых выстрела! У Иннерхофер три круга, Вирер убежала на один. Чисто стреляет Симон!
Очень мощно работает четверка лидеров во главе со все той же Иннерхофер. Юрлова-Перхт уже седьмая, но отставание выросло до 17 секунд.
Всего восемь спортсменок пока не промахивались, в том числе тройка лидеров (Иннерхофер, Симон и Хойниш-Старега), а также Юрлова-Перхт. Удивительно, но на второй стрельбе сильная итальянка Лиза Витоцци промахнулась все пять раз!
Иннерхофер продолжает лидировать, но Юрлова-Перхт проходит этот отрезок в хорошем темпе и поднялась уже на восьмое место, сократив отставание до 10 секунд.
Очень интересная борьба, в которой пока что Россия претендует на медаль. Положение после второго рубежа.
Второй рубеж: первыми чисто стреляют француженка Симон и Иннерхофер. Юрлова снова работает чисто!
Еще немножко отстала на 4,7 км Екатерина. Биатлонистки подходят ко второму рубежу.
За собой тащит пелотон австрийка Иннерхофер. Юрлова никуда не рвется и откатилась на 11-ю позицию с отставанием в 7 секунд. Страшного ничего не происходит. Сейчас важно работать в своем темпе и чисто стрелять. Время рвать жилы наступит позже.
Положение после первой стрельбы:
У Вирер, Оберг, Ульсбю-Ройселланд и Херманн по кругу!
Первый рубеж: Юрлова-Перхт, как и еще несколько спортсменок, работает пять из пяти! Пятой убегает россиянка на дистанцию.
К огневому рубежу подошли девушки.
Очень плотной группой бегут спортсменки к первому огневому рубежу, серьезного разрыва нет. Юрлова-Перхт чувствует себя достаточно комфортно. 11-е место и +3,6 секунды на отметке 2,2 км.
Стартовали плотной общей группой. На отметке 1,1 км гонку возглавляет лидер Кубка мира Доротея Вирер, сразу за ней Дениз Херманн и Марте Ульсбю-Ройселланд. Юрлова-Перхт бежит 13-й, с символическим отставанием в 3,7 секунды.
Старт дан!
Сегодня у Екатерины Юрловой-Перхт день рождения! Верим, что это ей поможет.
Что касается шансов Юрловой-Перхт побороться сегодня за призы, то они, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Она, как и другие наши девушки, накануне не лучшим образом выступила в эстафете. Сегодня она стартует под 20-м стартовым номером, а в лидерах пойдут норвежка Марте Рейселанд, Доротея Вирер и другие.
Нельзя не отметить, что вокруг российской сборной продолжают сгущаться тучи, и конца этому не видно. Вчера вечером полиция снова наведалась к Логинову, в связи с чем он принял решение отказаться от участия в гонке. Мужской масс-старт, напомним, стартует в 17.00 по московскому времени. От нашей команды побегут Никита Поршнев и Матвей Елисеев.
Перед заключительным днем соревнований российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, имея в своем активе по одной золотой и бронзовой медали. Обе их принес России Александр Логинов. У девушек, к сожалению, мундиаль не задался.
Напомним, что сегодняшние гонка — последний шанс наших биатлонистов побороться за медали на текущем мировом первенстве, который подходит к завершению. Сборную России в женском масс-старте представит Екатерина Юрлова-Перхт.
Старт гонки запланирован на 14.30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце.