Совершить чудо: Россия борется в женской эстафете на ЧМ. LIVE

Сдает Миронова, к сожалению.
У Мироновой порвалось, где было тонко — на стойке. Но сейчас Свете очень важно доработать ногами и передать эстафету Куклиной в как можно лучшей позицией. Лариса бежит не слишком быстро, но должна же на этом ЧМ хоть раз отстрелять на своем уровне?!
Какой шанс у нас был возглавить гонку, но и сейчас положение неплохое.
Круг у Мироновой! Экхофф — круг! У Чехии три доппатрона, а вот Германия закрывается! Что за эстафета!
Миронова мажет, мажет полька. У Италии два круга. Польша из шести. У нас три промаха уже!
Шестой рубеж: сразу промах у итальянки! И еще два! И еще! Один из пяти попала!
Миронова очень уверенно подходит к рубежу, тает итальянский отрыв. Но стрельба очень важна.
Миронова уже вторая, а разрыв сократился до 26 секунд! Полька на 3 отстает от Светланы. Экхофф — на 24.
Вот это эстафета у нас! Положение после пяти рубежей.
Экхофф с тремя доппатронами закрывается, то же делает и чешка, а вот Франция убегает на два круга!
МИРОНОВА! Чисто! У Экхофф три промаха! Полька чисто стреляет, у чешки тоже три промаха!
Пятый рубеж: один промах у Санфилиппо. И доппатроном мажет! Но со второго закрывается. И подходят к стрельбе преследовательницы.
Та же ситуация с примерно теми же отрывами перед стрельбой. Кстати, Тириль Экхофф не взрывает темп пока.
Сразу же резко пошло сокращаться преимущество сборной Италии. А на последнем этапе побежит 22-летняя Федерика Каррара. Многое решит стрельба, конечно.
Старых передала эстафету третьей — молодец! Светлана Миронова на дистанции.
Вирер передала эстафету Федерике Санфилиппо.
Старых действительно пока быстрее всех проходит последний круг! Даже у Вирер отыграла что-то!
Положение, конечно, несколько ухудшилось, но главное, что нет круга, а отрыв рабочий. У Старых есть фирменный финишный круг. Получится ли?
Промахи есть у всех. Но Польша закрывается из шести, Чехия — шести, Норвегия — из семи, а у Старых было два патрона на две мишени, но она справилась. Уф.
Четыре преследовательницы на рубеже. Старых стреляет первой и сразу мажет!
Четвертый рубеж: как пулемет стреляет Вирер, стремительно закрывая все пять мишеней!
Все-таки еще оторвалась Вирер от преследовательниц к стрельбе. Но надо понимать, что у итальянок две лучшие биатлонистки на первых этапах.
Уверенно лидирует Вирер, но отрыв стабилизировался. Дальше Польша, Россия, Норвегия и Чехия. Все остальные далековато.
Положение после третьего рубежа.
Моника Хойниш закрывает все мишени, но то же самое делает и Старых! У француженки промах, у швейцарки вообще — три! Швеция с двумя доппатронами стреляет, Австрия с двумя. А вот Тандревольд работает чисто!
Третий рубеж: Вирер сразу промахнулась, но затем закрыла четыре подряд мишени и попала дополнительным патроном, а остальные еще только на изготовке.
Вирер отрывается, а Старых стабильно идет в группе преследовательниц. Но уже недалеко норвежка Тандревольд.
Вирер сразу начала отрываться. Старых бежит уже четвертой, но сразу за полькой Хойниш и американкой Иган.
У Юрловой-Перхт третий ход на своем этапе, причем Витоцци она ногами уступила только секунду. на 13 быстрее была француженка Жюли Симон, которая неудачно стреляла.
Юрлова-Перхт второй передала эстафету Ирине Старых. Сюнневе Сулемдаль из Норвегии провалила свой этап.
Витоцци передала эстафету Доротее Вирер.
Стабилизировался отрыв. +23,3 у Юрловой, полька Зыблут зацепилась за ней. Данкли подотстала.
Важно, что хорошо работают лыжи у нашей спортсменки.
Юрлова уже вторая и даже у Витоцци 4 секунды отыграла!
Нет, там не немка, а американка убегала. И словачка еще. Юрлова четвертая. Много проигрывает Витоцци, но позиция рабочая. Будет бороться.
Второй рубеж: Витоцци работает чисто, у Юрловой промах и долгая подготовка к четвертому выстрелу. Тем временем убегает немка. Но из шести убегает россиянка!
Витоцци и Юрлова бегут в отличном темпе в одной секунде. Данкли проигрывает уже 7, а целая группа биатлонисток во главе с Тачизаки — 14.
Юрлова снова пропустила Витоцци вперед и позволила итальянке тащить за собой. Третьей бежит с отставанием в 3 секунды американка Данкли, ну а затем катит японка Тачизаки, которая проигрывает почти 10 секунд.
Положение после первой стрельбы. Только шведка Оберг и француженка Симон выделились с худшей стороны.
Первый рубеж: Юрлова-Перхт стреляет точно и быстрее всех! Тут же вслед за ней с рубежа уходит и Витоцци.
К рубежу пелотон лидером подтащила итальянка Лиза Витоцци.
Екатерина Юрлова очень хорошо накатила со спуска и вышла в лидеры пелотона. Это не всегда хорошо на первом этапе, но посмотрим, как скажется на стрельбе и последнем круге.
Первая отсечка.
С начала гонки пелотон катит за шведкой, но группа лидеров большая. Юрлова-Перхт в числе лидеров в ней.
Старт дан!
Всего сегодня на дистанцию уходят 24 команды, а главным фаворитом является, конечно же, Норвегия. Итальянки тоже способны побороться за золото. Сильны Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Украина... Наши тоже вполне могут зарубиться за медаль. Важно понимать, что Норвегия выиграла вообще все женские эстафеты в нынешнем сезоне.
Для женщин эстафета — по сути, единственный шанс выиграть медали на этом чемпионате мира. За него надо цепляться зубами. Верим.
В чем странность данного состава? Единственная удачная российская женская эстафета в сезоне была с участием Кристины Резцовой. Более того, она тогда бежала первый этап и передала эстафету первой, если что. Но на этом чемпионате мира дочь знаменитой Анфисы Резцовой тренеры игнорируют. Съездила в Италию вхолостую. В то же время у Екатерины Юрловой-Перхт плохой опыт первых этапов, где она бежала дважды и оба раза уходила на круги. В том числе на три штрафных круга во время эпической эстафеты на ЧМ-2011, когда у нас тренера женской сборной уволили в прямом эфире по ходу гонки.
Ладно, не будем о грустном. Давайте надеяться, что эта печальная история по-спортивному заведет и наших мужчин, и женщин. Самое время объединиться и показать мощную командную работу. Сегодня наша женская сборная в очень интересном сочетании побежит. Эстафеты в этом сезоне были большей частью неудачными, а потому было решено выставить на первый этап в качестве забойщицы Екатерину Юрлову-Перхт, которая должна по плану создать отрыв. Дальше на дистанцию уйдет Ирина Старых, на третьем этапе сработает быстрая Светлана Миронова, а завершит гонку Лариса Куклина, чьим козырем является чистая стрельба. Правда, не на этом чемпионате мира.
Сегодняшний день начался для сборной России ужасно. Карабинеры ворвались в номер к Александру Логинову и Евгению Гараничеву, отобрали гаджеты у нашего чемпиона мира и его тренера Александра Касперовича, который на этом ЧМ присутствует по чужой аккредитации. Скорее всего, в плане каких-то дел против российских спортсменов опасаться нечего, но вот, перебудив всю команду, подготовку к эстафетам испортили и мужчинам, и девушкам. Собственно, если так надо было совершить обыски, почему этого не сделать вчера, когда на ЧМ был выходной? Нет, надо прийти в шесть утра в день гонок...
Начало гонки — в 13.45 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.