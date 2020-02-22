Совершить чудо: Россия борется в женской эстафете на ЧМ. LIVE

Сегодняшний день начался для сборной России ужасно. Карабинеры ворвались в номер к Александру Логинову и Евгению Гараничеву, отобрали гаджеты у нашего чемпиона мира и его тренера Александра Касперовича, который на этом ЧМ присутствует по чужой аккредитации. Скорее всего, в плане каких-то дел против российских спортсменов опасаться нечего, но вот, перебудив всю команду, подготовку к эстафетам испортили и мужчинам, и девушкам. Собственно, если так надо было совершить обыски, почему этого не сделать вчера, когда на ЧМ был выходной? Нет, надо прийти в шесть утра в день гонок...