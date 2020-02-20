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Финал Кубка России: ученицы Тутберидзе бьются за золото. LIVE

Финал Кубка России по фигурному катанию. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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В Великом Новгороде проходил финал Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек.
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15:27

А вот москвичка Ника Рябинина хороша! Атлетка без помарок откатала свою программу, вот только не добирает баллов из-за не самого высокого уровня компонентов — 115.21 и 176.03 итоговые.

15:21

Елизавета Берестовская идет следом. Девочка упала дважды на четверных, и за смелость уже можно похвалить спортсменку. Но, естественно, эти осечки подпортили результат — 111.15 и 169.10 итоговые.

15:15

Первой откаталась Софья Мороз, которая тренируется под руководством Артура Гачинского. Крайне сильный прокат, богатый на прыжки. Не обошлось без помарок, но в целом очень неплохо — 120.51 и итоговые 179.15.

15:10

Разминка подходит к концу. Девушки готовы к произвольной программе.

15:05

К слову, Кубок России – второй по значимости национальный турнир после чемпионата России. Он проходит в Великом Новгороде.

15:00

Итак, сегодня свои программы представят Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова, Анна Фролова, Мария Талалайкина, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Елизавета Берестовская и Софья Самоделкина.

14:50

Старт соревнований запланирован на 15:00.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на финале Кубка России среди юниоров.