Очередной провал: Россия вновь осталась без наград

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Завтра у спортсменов будет выходной, а 22 февраля состоятся женская и мужская эстафеты. До свидания!
Итоговая турнирная таблица по итогам сингл-микста:
Удивили итальянцы сегодня, конечно. 13 промахов, из которых три — на плечах Вирер, которая еще и на штрафной круг убежала. Девятыми финишировали итальянцы.
Матвей Елисеев наоборот на финише сдал. Финишировал Матвей седьмым с минутным отставанием.
Лессер на финише прибавил и привез Германии серебро. Жаклен финишировал третьим.
И Йоханнес Бё финиширует первым. У Норвегии очередное золото на этом чемпионате мира!
А Жаклен-то может и за серебро побороться! В восьми секундах от Лессера бежит француз.
Елисеев отстрелялся чисто, но смысла уже в этом нет никакого. 54 секунды отставания от лидера.
Лессер один промах допустил, закрыл дополнительным патроном. Серебро, видимо, будет у Германии. А вот бронза достанется Жаклену! Самуэльссон «застрелился» на «стойке» и упускает третье место.
Йоханнес Бё! Закрывает пять из пяти! И убегает за золотой медалью!
И уже прибегает на последний огневой рубеж Йоханнес.
11,6 км преодолели биатлонисты. Бё отрывается от Вегера на 4 с лишним секунды.
Елисеев очень долго готовился... И в итоге один промах допустил. Дополнительным патроном мишень закрыл.
Лессер! Пять из пяти быстро закрывает немец! Бё также убегает за лидером, за ним — Самэульссон!
Елисеев проигрывает 39 секунды перед огневым рубежом.
Бё уже на пятки наступает Лессеру, рядом же и Вегер. Самуэльссон в пяти секундах от лидера.
Вирер, оказывается, еще и на круг ушла! Вот уж от кого, но от Доротеи такого провального выступления не ждали!
Куклина! Пять из пяти закрывает Лариса в «стойке»! Матвей Елисеев побежал бороться за попадание в тройку, 37,4 секунды надо отыграть.
Пройс! Выходит в лидеры немка и передает эстафету Лессеру после чистой стрельбы в «стойке»! Рёйселанд и Хекки промазали по разу. А вот у Вирер три промаха!
Последний огневой рубеж у девушек.
Куклина бежит 11-й. 39,7 секунды отставания у Ларисы.
На отметке 8,6 км Рёйселанд уже лидирует, но Хекки совсем близко. Вирер уже четвертая в двух секундах.
Лариса Куклина... Два дополнительных патрона ей понадобилось... Очень неудачная стрельба.
Хекки один промах допустила, а вот Рёйселанд отстрелялась чисто!
И впереди очередной огневой рубеж.
На отметке 7,1 км первой бежит швейцарка Лена Хекки, в одной секунде от нее Рёйселанд. Куклина десятая — +17,7 секунды.
Елисеев также задействовал один дополнительный патрон. Был шанс приблизиться к тройке лидеров, но бежит десятым Матвей, проигрывая 21 секунду. Куклина побежала третий этап!
Трижды мажет Бё! И два промаха у Лессера! А Вегер с одним доп. патроном убегает первым!
Подходят к рубежу биатлонисты. Бё в плотной компании с Лессером и Вегером.
Тройку лидеров составляют Бё, Вегер и немец Эрик Лессер. Чуть поодаль бежит австриец Симон Эдер. Ему Елисеев проигрывает 4 секунды перед вторым огневым рубежом.
Елисеев молодец! Чисто отстрелялся на «лежке», 14,8 секунды проигрывает Матвей!
Вегер стреляет чисто! А Бё допускает один промах, но дополнительным патроном закрывает мишень и убегает вместе со швейцарцем.
Йоханнес уже на первом огневом рубеже.
Елисеев проигрывает 22, 7 секунды.
На отметке 4,1 км Йоханнес Бё выигрывает 6,7 секунды у швейцарца Беньямина Вегера.
И Куклина допускает один промах. Закрывает последнюю мишень дополнительным патроном Лариса и убегает десятой с отставанием 18,6 секунды. Матвей Елисеев вступил в гонку!
Рёйселанд! Закрывает все мишени в «стойке», а Эберг мажет! Убегает вперед Марте и передает эстафету Йоханнесу Бё!
И уже на второй огневой рубеж прибегают биатлонистки. Куклина в десяти секундах от Эберг.
Рёйселанд на отметке 2,6 км отыграла отставание в девять секунд от Эберг. Отличный ход показывает норвежка.
Вирер неожиданно три промаха на первом же рубеже допустила. Но обошлась без штрафных кругов.
У Рёйселанд один промах, но дополнительным патроном закрывает последнюю мишень. То же — у Куклиной. 14,3 секунды проигрывает лидеру Лариса.
Эберг первой справляется с «лежкой» — 5 из 5 закрывает шведка и убегает в отрыв. За ней немка Франциска Пройс в трех с половиной секундах.
И на очереди первый огневой рубеж.
Рёйселанд первой пересекла отметку 1,1 км, в секунде от нее Эберг. Бескон бежит третьей, проигрывая норвежке около трех секунд. Куклина — 11-я.
Эберг и Рёйселанд вырываются вперед, создают уже себе небольшой отрыв от преследователей.
И старт дан!
Погода в Антхольце сегодня неплохая. Облачно, но тепло — температура плюсовая. Присутствует небольшой ветер, но трасса находится в отличном состоянии.
От России же в Эстерсунде сингл-микст бежали Евгения Павлова и Матвей Елисеев, которые заняли шестое место. В Антхольц же Павлову не взяли.
Вообще эта дисциплина является новой. Впервые на чемпионате мира одиночную смешанную эстафету провели только в прошлом году. В Эстерсунде победу одержали норвежцы в лице Марте Рёйселанд с Йоханнесом Бё. Серебро и бронзу же взяли итальянцы Доротея Вирер с Лукасом Хофером и шведы Эберг с Самуэльссоном. Все три пары в тех же составах сегодня в гонке участвуют.
Всего участие в гонке примут 30 команд. В первой тройке стартуют французы (Анаис Бескон и Эмильен Жаклен), эстонцы (Регина Оя и Рене Захна) и шведы (Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон) соответственно.
Сборную России сегодня представляют Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Весьма долго тренерский штаб не мог определиться с составом на гонку, но в итоге выбор пал именно на Ларису с Матвеем.
Начало запланировано на 17:15 по мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону.