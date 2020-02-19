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Очередной провал: Россия вновь осталась без наград

Норвежцы Бё и Рёйселанд выиграли сингл-микст на чемпионате мира, Россия — 7-я

На чемпионате мира — 2020 по биатлону в итальянском Антхольце прошла одиночная смешанная эстафета, победу в которой одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Россия, которую представили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, заняла седьмое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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18:00

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Завтра у спортсменов будет выходной, а 22 февраля состоятся женская и мужская эстафеты. До свидания!

17:55

Итоговая турнирная таблица по итогам сингл-микста:

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17:51

Удивили итальянцы сегодня, конечно. 13 промахов, из которых три — на плечах Вирер, которая еще и на штрафной круг убежала. Девятыми финишировали итальянцы.

17:50

Матвей Елисеев наоборот на финише сдал. Финишировал Матвей седьмым с минутным отставанием.

17:49

Лессер на финише прибавил и привез Германии серебро. Жаклен финишировал третьим.

17:49

И Йоханнес Бё финиширует первым. У Норвегии очередное золото на этом чемпионате мира!

17:48

А Жаклен-то может и за серебро побороться! В восьми секундах от Лессера бежит француз.

17:47

Елисеев отстрелялся чисто, но смысла уже в этом нет никакого. 54 секунды отставания от лидера.

17:46

Лессер один промах допустил, закрыл дополнительным патроном. Серебро, видимо, будет у Германии. А вот бронза достанется Жаклену! Самуэльссон «застрелился» на «стойке» и упускает третье место.

17:46

Йоханнес Бё! Закрывает пять из пяти! И убегает за золотой медалью!

17:45

И уже прибегает на последний огневой рубеж Йоханнес.

17:44

11,6 км преодолели биатлонисты. Бё отрывается от Вегера на 4 с лишним секунды.

17:43

Елисеев очень долго готовился... И в итоге один промах допустил. Дополнительным патроном мишень закрыл.

17:43

Лессер! Пять из пяти быстро закрывает немец! Бё также убегает за лидером, за ним — Самэульссон!

17:42

Елисеев проигрывает 39 секунды перед огневым рубежом.

17:41

Бё уже на пятки наступает Лессеру, рядом же и Вегер. Самуэльссон в пяти секундах от лидера.

17:40

Вирер, оказывается, еще и на круг ушла! Вот уж от кого, но от Доротеи такого провального выступления не ждали!

17:39

Куклина! Пять из пяти закрывает Лариса в «стойке»! Матвей Елисеев побежал бороться за попадание в тройку, 37,4 секунды надо отыграть.

17:39

Пройс! Выходит в лидеры немка и передает эстафету Лессеру после чистой стрельбы в «стойке»! Рёйселанд и Хекки промазали по разу. А вот у Вирер три промаха!

17:38

Последний огневой рубеж у девушек.

17:37

Куклина бежит 11-й. 39,7 секунды отставания у Ларисы.

17:37

На отметке 8,6 км Рёйселанд уже лидирует, но Хекки совсем близко. Вирер уже четвертая в двух секундах.

17:35

Лариса Куклина... Два дополнительных патрона ей понадобилось... Очень неудачная стрельба.

17:34

Хекки один промах допустила, а вот Рёйселанд отстрелялась чисто!

17:33

И впереди очередной огневой рубеж.

17:32

На отметке 7,1 км первой бежит швейцарка Лена Хекки, в одной секунде от нее Рёйселанд. Куклина десятая — +17,7 секунды.

17:31

Елисеев также задействовал один дополнительный патрон. Был шанс приблизиться к тройке лидеров, но бежит десятым Матвей, проигрывая 21 секунду. Куклина побежала третий этап!

17:30

Трижды мажет Бё! И два промаха у Лессера! А Вегер с одним доп. патроном убегает первым!

17:29

Подходят к рубежу биатлонисты. Бё в плотной компании с Лессером и Вегером.

17:28

Тройку лидеров составляют Бё, Вегер и немец Эрик Лессер. Чуть поодаль бежит австриец Симон Эдер. Ему Елисеев проигрывает 4 секунды перед вторым огневым рубежом.

17:27

Елисеев молодец! Чисто отстрелялся на «лежке», 14,8 секунды проигрывает Матвей!

17:27

Вегер стреляет чисто! А Бё допускает один промах, но дополнительным патроном закрывает мишень и убегает вместе со швейцарцем.

17:26

Йоханнес уже на первом огневом рубеже.

17:25

Елисеев проигрывает 22, 7 секунды.

17:25

На отметке 4,1 км Йоханнес Бё выигрывает 6,7 секунды у швейцарца Беньямина Вегера.

17:23

И Куклина допускает один промах. Закрывает последнюю мишень дополнительным патроном Лариса и убегает десятой с отставанием 18,6 секунды. Матвей Елисеев вступил в гонку!

17:23

Рёйселанд! Закрывает все мишени в «стойке», а Эберг мажет! Убегает вперед Марте и передает эстафету Йоханнесу Бё!

17:22

И уже на второй огневой рубеж прибегают биатлонистки. Куклина в десяти секундах от Эберг.

17:21

Рёйселанд на отметке 2,6 км отыграла отставание в девять секунд от Эберг. Отличный ход показывает норвежка.

17:20

Вирер неожиданно три промаха на первом же рубеже допустила. Но обошлась без штрафных кругов.

17:19

У Рёйселанд один промах, но дополнительным патроном закрывает последнюю мишень. То же — у Куклиной. 14,3 секунды проигрывает лидеру Лариса.

17:19

Эберг первой справляется с «лежкой» — 5 из 5 закрывает шведка и убегает в отрыв. За ней немка Франциска Пройс в трех с половиной секундах.

17:18

И на очереди первый огневой рубеж.

17:17

Рёйселанд первой пересекла отметку 1,1 км, в секунде от нее Эберг. Бескон бежит третьей, проигрывая норвежке около трех секунд. Куклина — 11-я.

17:16

Эберг и Рёйселанд вырываются вперед, создают уже себе небольшой отрыв от преследователей.

17:15

И старт дан!

17:10

Погода в Антхольце сегодня неплохая. Облачно, но тепло — температура плюсовая. Присутствует небольшой ветер, но трасса находится в отличном состоянии.

17:06

От России же в Эстерсунде сингл-микст бежали Евгения Павлова и Матвей Елисеев, которые заняли шестое место. В Антхольц же Павлову не взяли.

17:05

Вообще эта дисциплина является новой. Впервые на чемпионате мира одиночную смешанную эстафету провели только в прошлом году. В Эстерсунде победу одержали норвежцы в лице Марте Рёйселанд с Йоханнесом Бё. Серебро и бронзу же взяли итальянцы Доротея Вирер с Лукасом Хофером и шведы Эберг с Самуэльссоном. Все три пары в тех же составах сегодня в гонке участвуют.

17:00

Всего участие в гонке примут 30 команд. В первой тройке стартуют французы (Анаис Бескон и Эмильен Жаклен), эстонцы (Регина Оя и Рене Захна) и шведы (Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон) соответственно.

16:55

Сборную России сегодня представляют Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Весьма долго тренерский штаб не мог определиться с составом на гонку, но в итоге выбор пал именно на Ларису с Матвеем.

16:50

Начало запланировано на 17:15 по мск.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону.